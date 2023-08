Tudi Dončić je samo človek #video

Pred sredino tekmo z Grčijo smo bili na torkov trening slovenske košarkarske reprezentance povabljeni tudi mediji. Pred začetkom so košarkarji metali trojke s polovice igrišča. In vemo, da tudi to obvlada Luka Dončić. A tudi on je samo človek in tokrat mu ni šlo. Zgrešil naj bi celo deset metov. Nekaj smo jih ujeli v objektiv.

Na torkovem treningu so tribune seveda še samevale, v sredo zvečer bodo polne. Pa bo šlo samo za pripravljalno tekmo z Grčijo. Selektor Aleksander Sekulić pravi, da bodo navijači tisti, ki bodo naredili spektakel. "Pričakujemo polno dvorano, a mi gledamo proti svetovnemu prvenstvu in se pripravljamo nanj." Tudi Aleksej Nikolić pritrjuje, da bo sredina tekma nekaj posebnega: "Ko igramo v Stožicah, je vedno dobra tekma. Ne smemo biti obremenjeni s to tekmo, ampak želimo gledati samo sebe, da to tekmo izkoristimo za dobro pripravo, da vidimo, kje smo dobri in kje slabi, da to popravimo."