Nova vloga Luke Dončića, ki ne skriva navdušenja: Počaščen sem!

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je v petek pridružil pripravam slovenske izbrane vrste, dan pozneje pa potrdil košarkarski javnosti, da so ga soigralci in strokovno vodstvo izbrali za kapetana reprezentance. ''Počaščen sem,'' ne skriva navdušenja najboljši slovenski košarkar, ki odhaja na letošnje svetovno prvenstvo z največjim možnim ciljem, osvojitvijo prvega mesta. Optimizma pred prvim nastopom na svetovnem prvenstvu ne skriva tudi Vlatko Čančar, ki je letos z Denverjem osvojil ligo NBA.

Operacija ''Slovenija na SP 2023'' je v polnem teku. V petek se je pripravam pridružil tudi Luka Dončić, prvi zvezdnik slovenske reprezentance, po novem pa tudi kapetan. Prvič v bogati karieri enega najboljših košarkarjev na svetu, ki komaj čaka nastop na svojem krstnem svetovnem prvenstvu.

''Počaščen sem, da sem lahko kapetan. S trenerjem in igralci smo se o tem pogovarjali, počaščen sem. Igranje za reprezentanco mi predstavlja užitek, vedno je lepo igrati za reprezentanco,'' je na novinarski konferenci v Ljubljani, kjer ni manjkalo predstavnikov sedme sile, zatrdil 24-letni as Dallasa.

Goran Dragić se za razliko od lani, ko je nastopal v državnem dresu na EuroBasketu, letos ne bo udeležil svetovnega prvenstva. Foto: Nik Moder/Sportida

Dončić je opozoril, kako zahtevno bo letos v reprezentanci nadoknaditi odsotnost dveh prejšnjih kapetanov, izjemnega Gorana Dragića, ki je s pomočjo soigralcev leta 2017 popeljal Slovenijo do nepozabnega evropskega zlata, ter poškodovanega Eda Murića, katerega Dončić zelo spoštuje, najbolj pa bo pogrešal njegovo prisotnost v slačilnici, kjer je izstopal s svojo borbenostjo in pristopom.

Čančar: Že vi ste nam povedali, da smo bili sramota

Vlatka Čančarja je po osvojitvi lige NBA v rojstnem Kopru pričakal slavnostni sprejem. Foto: Domen Bratun/Sportida Slačilnico si bo delil tudi z Vlatkom Čančarjem, ki je letos z Denverjem osvojil ligo NBA in se izbrani vrsti po zasluženem počitku podobno kot Dončić pridružil med zadnjimi. ''Vesel sem, da sem tukaj. Poletni počitek je pri koncu, zdaj se gre na polno. Prvič bom zaigral na svetovnem prvenstvu. Vsi smo že dovolj motivirani. Ne potrebujemo se spominjati, kaj se je dogajalo lani na EuroBasketu, to ste nam že vi povedali, da smo bili sramota,'' je Primorec z njegovim prepoznavnim nasmeškom spregovoril o tem, ali bo motivacija za nastop na SP kaj večja zaradi lanskoletnega razočaranja v četrtfinalu EuroBasketa.

''Takšna tekma se zgodi. Ni bila niti prva niti zadnja, ki smo jo izgubili. Zdaj bo na SP zaigrala druga ekipa. Nekateri igralci so isti, nekateri drugačni, imamo nove pomočnike selektorja. Osredotočamo se na letos, ne pa na lani,'' pa je o primerjavi med "ponesrečenim" lanskoletnim EuroBasketom in letošnjim svetovnim prvenstvom spregovoril Dončić. Na priprave je prišel v dobri formi, o čemer priča tudi njegova fizična podoba, ki je na drugi strani velike luže, kjer ljubitelji košarke spremljajo vsak njegov korak, naletela na velik odziv.

Predsednik KZS Matej Erjavec je bil pred začetkom novinarske konference kratkobeseden: "Pred nami je vrhunec poletja, Ekipi s Čanetom (Vlatko Čančar, op. p.) in Luko (Luka Dončić, op. p.) bi zaželel veliko sreče pri pripravah na svetovno prvenstvo in samem tekmovanju." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kakšni pa so njegovi cilji s Slovenijo na letošnjem reprezentančnem vrhuncu leta? ''Zame so vedno enaki. Vsako tekmovanje želim osvojiti. Kako pa se potem razplete, pa je potem nekaj drugega,'' Dončić poudarja, kako bo na SP v Azijo odpotoval z najvišjim možnim ciljem. Do takrat ga čaka veliko pripravljalnih tekem, kaj kmalu se bo v polnih Stožicah predstavil tako proti Grčiji kot tudi Črni gori, ki je naknadno vskočila kot zamenjava za tekmec Slovenije (8. avgusta) namesto Hrvaške.

O odločitvi Jokića ni želel govoriti

Nikola Jokić, junak zadnje sezone lige NBA, letos ne bo nastopil na SP, Luka Dončić. ki je z Dallasom presenetljivo ostal brez končnice, pa komaj čaka začetek tekmovanja v Aziji. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "He. Is. Here," (Tukaj je, op. p.) so v petek dopoldne tako ob fotografiji Luke Dončića na družbenih omrežjih zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije in poželi val navdušenja ne le v Sloveniji, temveč tudi širše. Še posebej navdušeni so bili nad slovenskim košarkarjem nekateri srbski navijači, ki ob tem niso skrivali razočaranja nad odločitvijo svojega ljubljenca Nikole Jokića, ki je letošnje sodelovanje v reprezentanci odpovedal. "Tega raje ne bi komentiral," njegov klubski soigralec Vlatko Čančar ni hotel odgovoriti na vprašanje, ali je presenečen nad odpovedjo srbskega asa.

Predvsem drugačna pa je zgodba pri Dončiću, ki vsako leto, vsako reprezentančno akcijo, vsako novinarsko konferenco Dallas Mavericks poudarja, da bo del reprezentance vselej, ko mu bo to dopuščalo zdravje. Nič drugače ni niti letos, ko je včeraj spočit in dobro razpoložen vkorakal na prvi trening slovenske izbrane vrste, ki jo konec avgusta čaka nastop na svetovnem prvenstvu, zatem pa skupaj s soigralci že zadeval s sredine igrišča. In užival v dresu slovenske reprezentance.

Dončić je po koncu sezone z Dallas Mavericks, ki se je zaključila že po rednem delu, že v sredini aprila pripotoval v domovino, kjer se je naprej spočil, nato pa marljivo treniral in se pripravljal na novo reprezentančno poglavje. Kljub klavrnemu izkupičku Mavericksov pa je za slovenskim košarkarjem ena najboljših sezon v karieri. V povprečju je za Dallas v ligi NBA dosegal 32,4 točke, 8,6 skoka in osem asistenc na tekmo in bil vse do zaključka rednega dela sezone prvi strelec lige. A Dončić se na to ne ozira, po klavrnem koncu klubske sezone je lačen dobrega ekipnega rezultata, ki se ga nadeja na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Hey @dallasmavs, look who's here 👋🏼😍#mojtim I #lukadoncic I #dallasmavs pic.twitter.com/OJh8vsUaR8 — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 28, 2023 Luka Dončić ima v teh dneh v Sloveniji tudi prav poseben obisk, saj se v Ljubljani mudi tudi trener Dallas Mavericks Jason Kidd, ki so ga nekajkrat opazili tudi v središču Ljubljane.

Preberite še: