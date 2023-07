Dragić v pogovorih, a ...

"Glavna želja je vrnitev v Miami. Zdaj pa čakamo, dogajanje na tržnici je res pestro. V Miamiju sem doma, tam imam oba otroka, tam hodita v šolo. Res se vse izide. Tam sem preživel najlepših sedem let v svoji karieri in mislim, da bi bila vrnitev v Miami češnja na tortici. To bi bilo res nekaj fenomenalnega," nam je pred nekaj tedni v intervjuju na vprašanje, kje bo nadaljeval kariero, odgovoril Goran Dragić, ki je po koncu sezone v dresu Milwaukee Bucks postal prost igralec. 37-letni slovenski košarkar si želi na parketu preživeti še eno sezono.

Kot poroča Miami Herald, naj bi Dragić in vodstvo Miamija opravila nekaj pogovorov, a do dokončne odločitve in dokončnih potez naj bi preteklo še nekaj časa. "Kakršnakoli odločitev bo prišla šele pozno poleti," so si enotni ameriški mediji.

Dragić je za Heat igral od leta 2015, ko ga je tja poslal Phoenix Suns, in z ekipo ostal do konca sezone 2020/21, preden je bil vključen v menjavo s Kylom Lowryjem in odšel v Toronto. V sedmih sezonah pri Miamiju je Dragić v 391 nastopih v povprečju dosegal 16,2 točke, 3,6 skoka in 5,2 podaje na tekmo. V sezoni 2017/18 se je kot prvi Slovenec uvrstil tudi na tekmo All-Star. V končnici v mehurčku v Orlandu leta 2020 je bil eden izmed glavnih mož Miamija, s katerim se je zavihtel v veliki finale. Miami je tam igral proti Los Angeles Lakers in stvari bi se morda obrnile drugače, če si Dragić ne bi poškodoval stopala, kar mu je preprečilo pot do pohoda na tako želeni šampionski prstan.

Ekipa Heat bi si lahko prizadevala za Dragićevo vrnitev, še posebej ker se je po koncu pretekle sezone upokojil Udonis Haslem. Ob tem je branilec Gabe Vincent podpisal z Lakers, kar bi lahko ustvarilo nekaj prostora za vrnitev Ljubljančana.

V pretekli sezoni je 37-letni Dragić v povprečju dosegal 6,3 točke, 1,4 skoka in 2,6 podaje na tekmo v 58 nastopih za Chicago Bulls in Milwaukee Bucks.

