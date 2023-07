Konec čakanja na Luko Dončića

Po prostem dnevu je slovenska košarkarska izbrana vrsta v Ljubljani v četrtek vstopila v drugi cikel priprav za svetovno prvenstvo, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Slovenskemu taboru se bo danes pridružil tudi Luka Dončić, soboto pa NBA-prvak Vlatko Čančar, so sporočili iz KZS.

Strokovni štab reprezentance je po uvodni pripravljalni tekmi proti Kitajski, ki so jo Slovenci dobili s 75:73, izvedel prvi rez znotraj ekipe. Tako slovenska izbrana vrsta priprave v Ljubljani nadaljuje brez Blaža Mahkovica, Mihe Lapornika in Urbana Klavžarja. Se bo pa ekipi v petek na treningu pridružil Luka Dončić, Vlatko Čančar pa bo z moštvom prvič vadil v soboto. Mike Tobey, ki individualno vadi v ZDA, naj bi v Slovenijo po dogovoru prispel 7. avgusta. V teh dneh se sicer v Ljubljani mudi tudi Dončićev trener v Dallasu Jason Kidd, s katerim so se ljubitelji košarke v prestolnici z veseljem fotografirali in posnetke objavili na družbenih omrežjih.

Po torkovem obračunu s Kitajsko naslednji test Slovence čaka že v sredo, 2. avgusta, ko se bodo v razprodanih Stožicah pomerili z Grki, z istim tekmecem pa se bodo dva dneva kasneje pomerili še v Atenah. Iz Grčije se bo reprezentančna zasedba vrnila v Stožice, kjer se bo 8. avgusta srečala s Hrvaško, nato pa bo sledil nastop na zvezdniškem turnirju v Malagi. V okviru praznovanja stote obletnice delovanja španske košarkarske zveze se bosta v petek, 11. avgusta, pomerili Slovenija in Španija, dan kasneje se bo zasedba Aleksandra Sekulića pomerila še z Združenimi državami Amerike. Zaključek priprav bodo Slovenci opravili v Tokiu, kjer bo 19. avgusta sledil še dvoboj proti Japonski.

Slovenci so se iz Laškega preselili v Ljubljano. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pa napornem uvodnem tednu priprav bo v tem ciklu priprav vse več časa namenjenega uigravanju številnih taktičnih zamislic strokovnega štaba. "Led je prebit. Za nami je zahteven uvodni cikel priprav in menim, da smo v Celju opravili dobro delo. Zdaj bo vse skupaj veliko lažje. Še posebej, ker si bo sledilo kar nekaj pripravljalnih tekem. Dan premora smo izkoristili za počitek. Takoj ob vnovičnem zboru v Ljubljani pa so misli znova pri košarki in verjamem, da bomo ob odličnem vzdušju stopnjevali našo pripravljenost in formo," je ob četrtkovem zboru za KZS dejal Žiga Dimec.

Slovenija bo letos četrtič udeleženec turnirja najboljših reprezentanc na svetu. Prvič je Slovenija na svetovnem prvenstvu nastopila leta 2006 prav na Japonskem, 2010 je igrala v Turčiji, 2014 pa v Španiji. V prvem delu prvenstva bo med 25. in 30. avgustom vsaka izmed reprezentanc odigrala tri tekme skupinskega dela. Slovenci se bodo kot nosilci skupine F na japonskem otoku Okinava v soboto, 26. avgusta, pomerili z Venezuelo, v ponedeljek, 28. avgusta, z Gruzijo ter za konec uvodnega skupinskega dela v sredo, 30. avgusta, še z Zelenortskimi otoki.

