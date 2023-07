"To se nam ne bi smelo dogajati"

Po slovesu Gorana Dragića in Eda Murića je slovenska košarkarska reprezentanca po dolgih letih letos ostala brez obeh košarkarjev, ki sta v tem času opravljala častno vlogo kapetana in znala povzdigniti glas, ko je bilo to najbolj potrebno. In čeprav so se v slovenski izbrani vrsti odločili, da bo ime novega kapetana do nadaljnjega bolj ali manj dobro varovana skrivnost, se je strokovni štab na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem odločil, da bo na tekmi s Kitajsko kapetanska vloga pripadla Klemnu Prepeliču.

Ta je zaupanje vodstva reprezentance več kot le upravičil ter bil z 20 točkami in devetimi asistencami prvi mož dogajanja na parketu v dvorani Zlatorog. 30-letni košarkar je ob tem zadeval, ko je bilo to najbolj potrebno, in ob zaostanku na trenutke zares neprepričljive Slovenije tudi z desetimi točkami razlike povlekel slovenski voz, ko je nekajkrat že delovalo, da se bo tehtnica dokončno prevesila v korist gostov. Ob tem je Prepelič ves čas na parketu bodril svoje mlajše reprezentančne kolege.

Z 20 točkami je bil prvi strelec torkove tekme. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Tudi sam sem bil enkrat v njihovi koži, vem, kako je, ko se da po vsaki napaki glavo dol. Nihče ne naredi napake z željo po tem, vsak si želi storiti nekaj dobrega. Konec koncev napake delamo vsi, a pomembno je, da ostanemo osredotočeni na naslednjo potezo, naslednji napad, obrambo. Ob tem sem v reprezentanci zdaj med starejšimi in najbolj izkušenimi, zato poskušam vztrajati pri tem, da je prisotna pozitivnost, a obenem ne sme biti nikomur nič podarjeno," je bil po koncu srečanja v Celju jasen najboljši strelec.

Treniral kot že dolgo ne

In če se je pri nekaterih reprezentantih kar dobro poznalo, da je za njimi verjetno eden najtežjih tednov priprav v tem poletju, pri Prepeliču o kakšnih težkih nogah ni bilo ne duha ne sluha. "Iskreno sem v tem poletnem času do zdaj treniral najdlje v zadnjih petih letih. Od sredine marca sem bil poškodovan dva meseca, na koncu se je klubska sezona z Valencio končala, kot se je, in zagotovo je zato prisotna še večja želja po novem dokazovanju. Imam 30 let, sem v najboljših letih. Treniram že od 12. junija, tako da sem v pravem pogonu že mesec in pol. Željan sem bil te tekme, tudi pri meni se je pojavljalo nekaj napak in težav, a imamo za popravke še ogromno časa. Sem pa vesel, da je moja prepoznavna igra še vedno tu," je bil zadovoljen Prepelič, ki se zaveda, da je prostora za napredek še ogromno.

Slovence nova pripravljalna tekma čaka že prihodnjo sredo v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Treba se je zavedati, da je za nami šele sedem dni treningov. Veliko fantov je novih, vsak ima željo, da se najbolje dokaže. Še posebej pod košem sta se pojavila luknja in prostor, ki ga fantje želijo maksimalno izkoristiti. Temu primerno je bilo storjeno ogromno napak, sploh v prvem polčasu. V drugem je bilo vse skupaj videti nekoliko boljše, a zagotovo je to šele neki obris reprezentance, daleč od celote. Manjkajo nam še nekateri nosilci igre, trije glavni še prihajajo. Zagotovo sta bili želja in energija pravi, a vse skupaj je bilo daleč od želene igre."

Ob tem je opozoril tudi na težave s skokom, v katerem so bili Kitajci v torek bistveno boljši tekmec pod obema obročema. "Kitajska je res fizična in atletska ekipa. Vsi so hitri, skočni, res so dobro fizično pripravljeni, skupaj trenirajo že dva meseca, kar se zagotovo pozna. A to ne bi smel biti naš izgovor, skok je na koncu koncev odraz neke koncentracije in želje. To se nam ne bi smelo dogajati, ker nas lahko to na koncu proti vsaj na papirju dosti boljšim reprezentancam drago stane," je še opozoril izkušeni reprezentant.

