Klic, ki ga ni pričakoval

"Moram priznati, da sem bil pred zborom malce nervozen, a so me preostali fantje res lepo sprejeli," kot edini debitant v slovenski košarkarski reprezentanci v letošnjem poletju priznava 23-letni Aljaž Kunc, ki je zadnjih pet let preživel v ZDA, zdaj pa si želi košarkarsko znanje predstaviti tudi Evropi.

Ob pogledu na razširjeni reprezentančni seznam Aleksandra Sekulića je ob prvotnih 20 imenih kot edina neznanka slovenski javnosti predstavljalo ime Aljaža Kunca, ki se od začetka tega tedna prvič dokazuje v slovenski reprezentanci. Slovenski košarkar, ki bo konec julija dopolnil 24 let, se je zadnjih pet let dokazoval in svoje košarkarsko znanje razvijal v ZDA na univerzah Washington State in Iowa State, kjer je preživel zadnji dve leti, v zadnji sezoni pa je dosegal po 7,1 točke in 4,1 skoka na srečanje.

A reprezentanca 203 centimetre visokemu Kuncu kljub vsemu ni neznanka, saj je leta 2016 igral v reprezentanci do 18 let, nato pa se odločil, da se preizkusi v ameriški univerzitetni ligi NCAA. Po uspešno zaključeni izkušnji čez lužo pa je za Kunca zdaj napočil čas za vrnitev v Evropo, še pred tem pa je na njegov naslov prišlo nenadejano povabilo v slovensko reprezentanco.

Vpoklica v reprezentanco ni pričakoval, a ga je zagrabil z obema rokama. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Selektorjev klic je bil eno res pozitivno presenečenje. Zame sta to res velika čast in izjemna priložnost. Občutki so neverjetni. To je ena izmed stvari, o katerih sem sanjal že od malih nog. Tega si verjetno želi vsak košarkar od trenutka, ko prvič v roke vzame košarkarsko žogo. Zdaj je to zame res ena lepa priložnost, da se pokažem v najboljši luči, da se dokažem, hkrati pa se veliko naučim od fantov, ki imajo za sabo že ogromno tekmovanj in izkušenj. V tej reprezentanci je res veliko izkušenj, tako da upam, da bomo imeli lepe priprave in da se dobro pripravimo na to tekmovanje," je ob prvi medijski izkušnji v dvorani Zlatorog dejal Kunc.

Priložnost ob poškodbi Murića

Ta je priložnost dobil ob poškodbi Eda Murića, selektor Sekulić pa je bil zato primoran poiskati nekih novih rešitev in moči. "Za vpoklic sem izvedel nekaj dni pred razkritim seznamom, nekako ob istem času kot preostali. In tudi po tem, ko je bil seznam predstavljen, ko zagledaš svoje ime, je občutek res poseben. Kot debitantu v reprezentanci je moja naloga, da se zdaj čim bolj dokažem. Veliko je na meni, da pokažem, kaj znam, da se borim in upoštevam selektorjeva navodila ter želje. Bomo pa videli, kako bo šlo naprej. Na zbor sem prišel zelo motiviran, da si izborim mesto, se pokažem v najboljši luči in predvsem, da se veliko naučim," je jasen Kunc.

Slovenci se v tem tednu pripravljajo v dvorani Zlatorog, v torek pa jih čaka prva pripravljalna tekma proti Kitajski. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Moram priznati, da sem bil pred zborom malce nervozen, a so me preostali fantje res lepo sprejeli. Vse je zelo sproščeno, vsi v reprezentanci so res super, tako da sem se res hitro vklopil. Za zdaj vse poteka po načrtih. Kot debitant, na srečo, še nisem dobil zadolžitve, da bi moral nositi kakšne torbe ali kaj podobnega. Upam, da ne bodo fantje zdaj dobili kakšne ideje (smeh, op. p.)," je v smehu povedal nekdanji član KK Janče.

Ob reprezentančni izkušnji se z nadaljevanjem klubske poti ne obremenjuje. "Moja izkušnja s študijem v ZDA je bila super. Pet let sem bil tam, veliko košarkarjev se je zamenjalo, tako da tovrstna izkušnja res ni za vsakogar, a meni je bilo res super, tako da sem res zadovoljen s to ameriško izkušnjo. O prihodnosti še ne vem, kako se bo razvijala. Za zdaj sem še brez kluba. Rad bi igral v Evropi, a trenutno sem usmerjen na priprave in reprezentanco. Preostalo pa bo prišlo ob pravem času," je še prepričan Kunc.

Preberite še: