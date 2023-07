"Dončić? Čas je, da tudi on bolj glasno spregovori."

Slovenski košarkar Klemen Prepelič je ob koncu letošnje klubske sezone zaprl vrata Valencie in odprl nova. Novo poglavje pa je 30-letni košarkar odprl tudi v svojem reprezentančnem poglavju, kjer si s slovensko izbrano vrsto letos želi povsem drugačnega izplena kot na lanskem evropskem prvenstvu. Bistričan je bil tako kot vedno tudi ob tokratnem zboru slovenske izbrane vrste brez dlake na jeziku. Odkrito je spregovoril o lanskem razočaranju, ob tem pa se je obrnil tudi proti prihodnosti.

"Vsi smo na ta zbor prišli dobro pripravljeni, že na prvem treningu se je videlo, da so fantje ogromno delali. Prvi občutki so res super, bomo pa videli, kako bo šlo naprej. Motivacije nam zagotovo ne manjka, sploh po zgodovini, ki se nam je pripetila lani. Odločili smo se, da bomo tisto prvenstvo pustili v preteklosti in odprli nov list. Verjamem, da fantje, ki smo bili tudi lani tukaj, imamo neko dodatno motivacijo, zagotovo pa so zelo motivirani tudi mlajši košarkarji. Vedno pravim, da je igranje za reprezentanco na drugačnem nivoju kot za klub, in to se je videlo tudi na teh prvih treningih. Upam pa da bomo zadržali ta nivo tudi v nadaljevanju," je bil ob prvem komentarju jasen Prepelič, ki tudi letos ne beži od odgovornosti in visokih ciljev.

Prepelič je bil jasen: "Tudi letos so ambicije visoke." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Ambicije so tudi letos visoke. Ne bomo zdaj rekli, da bomo svetovni prvaki. Si pa želimo čim dlje, tudi do konca. Tako kot sem povedal že večkrat, če imaš v ekipi Luko Dončića, potem lahko vedno ciljaš najvišje. V nekaterih drugih reprezentancah je bilo že kar nekaj odpovedi, kar gre na papirju nam na roko, a to na koncu ne pomeni nič. Kar smo videli lani, ko smo se opekli tako mi, kot so se tudi Srbi in Grki, ki so imeli prav tako res močne zasedbe. Enostavno se bo treba ukvarjati le s svojimi stvarmi, delati maksimalno, potem pa bomo tekmo za tekmo videli, kam lahko posežemo," je prepričan Prepelič.

Kljub temu, da je evropsko prvenstvo že v zgodovini, pa je spomin nanj še kako živ. "O minulem prvenstvu smo se veliko pogovarjali skozi celo leto, vsi smo dejali, da je to priložnost, ki se ne bo vrnila. A kot sem že rekel, smo zdaj osredotočeni na nove cilje, in ko se bodo pridružili še Luka, Vlatko in Mike, bo to spet ena lepa celota. Mislim pa, da bomo že na pripravljalnih tekmah videli, v kakšnem stanju smo," je prepričan Prepelič.

Lekcija EuroBasketa je bila velika. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kaj pa letos? Kot je bil jasen Prepelič, je lepo dajati napovedi, težje pa jih je uresničiti. "Lani sta morda že poraza z Nemčijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in Bosno in Hercegovino nakazovala na slabo psihično pripravljenost. Enostavno smo preveč poudarjali, da gremo do konca in nismo šli korak za korakom. Vsi vemo, kakšen je nivo evropske in svetovne košarke in da je od deset do 12 reprezentanc, ki gredo odkrito na medaljo oziroma neposredno uvrstitev na olimpijske igre. Tudi za nas bo uspešnost prvenstva pogojena z uvrstitvijo na olimpijske igre oziroma z odličjem. S tem se bo vse merilo, bomo pa vsi zagotovo vsak dan delali proti temu cilju."

"Zagotovo so se lani pokazali neki primanjkljaji, ki jih bomo letos poskušali obrniti v svojo korist. Verjamem pa, da bo pomembno tudi od dnevne forme. Kar se tiče tekme s Poljsko, se spomnim, da so v prvem polčasu zadeli skoraj vse, kar so vrgli, mi pa smo se nato v drugem polčasu dejansko približali v praktično treh minutah in tekmo skoraj obrnili. Zato je bila po mojem mnenju težava v pristopu, ker če smo lahko tako igrali v tretji četrtini, bi lahko tudi od začetka. Krivi smo si bili sami, in upam, da smo se iz tega naučili, da moramo biti ves čas maksimalno osredotočeni," je še dejal Prepelič.

"Zato bomo tudi mi starejši prevzeli nekaj več bremena, predvsem pa Luka, ki bo moral prevzeti nekaj več odgovornosti. Kot smo se pogovarjali, si tudi sam želi biti nekoliko bolj integriran v te zadeve, in mislim, da bi bil tudi čas, da tudi on spregovori nekoliko bolj glasno," je prepričan Prepelič. Foto: Vid Ponikvar

Brez Eda Murića in Gorana Dragića

Reprezentanca bo letos zagotovo nekoliko drugačna, saj v njej ne bo dveh pomembnih akterjev − poškodovanega Eda Murića in reprezentančno upokojenega Gorana Dragića, ki sta bila v zadnjih letih dve izmed glavnih figur slovenske reprezentance. "Zagotovo se bo poznala odsotnost tako Eda kot Gorana. Goran je bil pravi vodja tudi na igrišču, z njim je igra šla v neke druge dimenzije, tako pa bo znova veliko več poudarka na Luki in tudi preostalih, da bomo več prispevali k sami kreaciji igre. Edo pa je bil res zelo pomemben člen sploh zunaj igrišča, ki nas je znal dvigniti, ob tem pa je tudi Gogi vedno povedal tisto, kar je bilo treba. Zato bomo tudi mi starejši prevzeli nekaj več bremena, predvsem pa Luka, ki bo moral prevzeti nekaj več odgovornosti. Kot smo se pogovarjali, si tudi sam želi biti nekoliko bolj integriran v te zadeve, in mislim, da bi bil tudi čas, da tudi on spregovori nekoliko bolj glasno," je prepričan Bistričan.

Čeprav v letošnji reprezentanci ni bratov Dragić, pa za sorodstveno navezo skrbi družina Prepelič, saj je ob Klemnu na širšem seznamu reprezentantov tudi njegov bratranec Bine Prepelič, ki si je mesto na širšem spisku reprezentance, tako kot še kar nekaj drugih košarkarjev, priboril v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer je dodobra pomlajena izbrana vrsta lani jeseni uspešno opravila zrelostni izpit in Sloveniji priborila vstopnico za mundial.

Bine in Klemen Prepelič Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Ob spremljanju zaključka kvalifikacij je bilo vsekakor prisotne nekaj nervoze, a so fantje dokazali, da je prihodnost te reprezentance svetla. Dobili so tiste tekme, ki so jih morali. Velika zasluga, da smo danes tukaj, gre predvsem njim, zato jim gresta zagotovo velika zahvala in kredit. Vendar pa nikomur v tej reprezentanci ne sme biti nič podarjeno, saj to za nikogar ne bi bilo dobro. Vsi bodo na pripravah dobili priložnost, da se dodobra izkažejo, in mislim, da teren govori, in tisti, ki si bo zaslužil bo priložnost, jo bo zagotovo tudi dobil," je prepričan Prepelič.

Drugič na velikem odru

Za Prepeliča bo letošnje svetovno prvenstvo njegovo drugo v karieri, član reprezentance je bil že leta 2014, ko je Slovenija osvojila sedmo mesto, od takratne zasedbe so v tokratni reprezentanci še Aleksej Nikolić, Jaka Blažič in Zoran Dragić. "Svetovno prvenstvo je za olimpijskimi igrami največje tekmovanje, ki ga lahko igraš, sploh če si v ekipi, kot je Slovenija. Takrat kot reprezentanca nismo imeli prevelikih ambicij, prišli smo do četrtfinala, kjer pa smo naleteli na reprezentanco ZDA in bili enostavno brez možnosti, ker je bila razlika v kakovosti enostavno prevelika. Letos pa je zgodba drugačna. Imamo celoto, ki smo jo ustvarjali skozi leta. Žal mi je, da ni Eda, ki nas je močno povezoval tako na parketu kot v garderobi, temu primerno pa moramo zdaj svoje delo opraviti drugi, predvsem Luka, Jaka, Zoki in tudi jaz, saj imamo največ izkušenj," je prepričan tridesetletni košarkar.

Poglavje z Valencio je zaprl. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kje bo igral v novi klubski sezoni, še ne ve, a se s tem ne obremenjuje, saj je zdaj povsem osredotočen na delo v dresu s slovenskim grbom. "Poglavje z Valencio sem zaprl, za mano so tri lepa leta. Zadnji dve sezoni sicer nista minili po mojih željah in tudi ne po željah kluba. Tako pač je, greš naprej in iščeš novo sredino. Neki stiki s klubov so že bili, morda se bo kaj hitro odprlo, morda ne. O imenih, iskreno, zdaj ne bi govoril, a stvari se dogajajo. Dokler niso stvari na papirju, ne pomeni nič. S tem se iskreno ne obremenjujem, z vsemi izkušnjami, ki jih imam, sem zdaj bolj miren, in verjamem, da se bo odprlo nekaj dobrega, če ne prej, pa med svetovnim prvenstvom," je še dejal Prepelič.

Preberite še: