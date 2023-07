Slovenski košarkarji začeli novo poglavje

Slovenska košarkarska izbrana vrsta je s ponedeljkovim večernim treningom v dvorani Zlatorog začela priprave na letošnje svetovno prvenstvo. Tega bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Filipini, Japonska in Indonezija. Slovenija bo četrtič del svetovne košarkarske elite. Prvič je nastopila leta 2006 prav na Japonskem, 2010 je igrala v Turčiji, 2014 pa v Španiji.

Selektor Aleksander Sekulić je v Laškem pozdravil 14 košarkarjev od 19 vabljenih (Jurij Macura je nastop zaradi poškodbe odpovedal) ter jih po krajšem druženju kaj hitro popeljal na uvodni trening v celjsko dvorano Zlatorog. Urban Klavžar in Saša Ciani sta namreč šele v nedeljo sklenila nastope na evropskem prvenstvu do 20 let ter se bosta ekipi priključila v naslednjih dneh. Trojica Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey pa bo ekipne reprezentančne treninge začela v Ljubljani.

"Občutki ob zboru reprezentance za priprave na svetovno prvenstvo so pri vseh tudi letos odlični, komaj smo čakali na zbor. Izredno smo motivirani, zato ne bomo izgubljali preveč časa z govoričenjem, ampak bomo kar takoj začeli delati," je ob zboru povedal Aleksej Nikolić.

Na selektorjevem seznamu so Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Žiga Samar in Mike Tobey.

Vlatko Čančar in Luka Dončić se bosta pripravam pridružila kasneje. Foto: Reuters

Slovenci bodo med pripravami odigrali sedem tekem, na treh pa se bodo predstavili domačim košarkarskim navdušencem. Prva pripravljalna tekma jih čaka že po dobrem tednu dni treningov, ko se bodo v Celju 25. julija pomerili proti Kitajski. Sledila bo selitev v Ljubljano, kjer bodo slovenski košarkarji 2. avgusta v Stožicah gostili Grke ter se dva dni kasneje z istimi tekmeci pomerili še v Atenah. Iz Grčije se bo reprezentančna zasedba vrnila v Stožice, kjer se bo 8. avgusta srečala s Hrvaško, nato pa bo sledil nastop na zvezdniškem turnirju v Malagi. V okviru praznovanja stote obletnice delovanja španske košarkarske zveze se bosta v petek, 11. avgusta, pomerili Slovenija in Španija, dan kasneje pa se bo slovenska izbrana vrsta pomerila še z Združenimi državami Amerike. Konec priprav bo slovenska reprezentanca opravila v Tokiu, kjer bo 19. avgusta sledil še dvoboj proti Japonski.

Slovenska reprezentanca se bo kot nosilka skupine F na japonskem otoku Okinawa v soboto, 26. avgusta, pomerila z Venezuelo, v ponedeljek, 28. avgusta, z Gruzijo ter za konec uvodnega skupinskega dela v sredo, 30. avgusta, še z Zelenortskimi otoki. Vse tekme slovenske reprezentance se bodo začele ob 20.30 po lokalnem oziroma 13.30 po slovenskem času.

Preberite še: