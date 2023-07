Dobra novica za ljubitelje Cedevite Olimpije: vrača se Jaka Blažič!

Po eni sezoni v Turčiji, kjer je igral za turški kolektiv Bahçeşehir Koleji, se Jaka Blažič vrača v Cedevito Olimpijo. Kot so danes sporočili iz tabora zmajev, se Blažič po sezoni v Turčiji vrača v Ljubljano, kjer je že igral med letoma 2019 in 2022.

Jaka Blažič se po sezoni, ki jo je preživel v Turčiji, vrača v ljubljansko Cedevito Olimpijo. V prvem obdobju igranja v dresu Cedevite Olimpije med letoma 2019 in 2022 je Blažič dvakrat postal slovenski državni prvak, leta 2022 je osvojil naslov pokalnega prvaka, trikrat pa so osvojili tudi naslov slovenskega superpokalnega prvaka. S takratno Union Olimpijo je Blažič leta 2012 osvojil naslov slovenskega pokalnega prvaka, leta 2015 pa je s Crveno zvezdo postal tudi prvak regionalne lige.

"Iskreno smo izredno veseli, da se eden od obrazov Cedevite Olimpije v zadnjem desetletju po enoletnem premoru vrača v naš klub. Verjamemo, da bo zopet prevzel vlogo enega od nosilcev in da bo zgled preostalim s svojim pristopom in delom v prihajajoči sezoni. Jaka je vrhunski človek in profesionalec, resnično se veselimo sodelovanja z njim. Menim, da je prava oseba za našo pomlajeno ekipo, in verjamem, da bo pravi vodja na in ob parketu," je ob podpisu pogodbe z Blažičem povedal športni direktor Cedevite Olimpije Vlado Ilievski.

Vlado Ilievski verjame, da bo Jaka Blažič spet prevzel vlogo enega od nosilcev igre pri ljubljanski zasedbi. Foto: Daniel Novakovič/STA

"Jaka Blažič je eden od igralcev, ki ga vsi po celotni Evropi poznajo, saj se je v svoji karieri že več kot dokazal, in izredno veseli smo, da se nam je pridružil. Zelo pomembno je, da je bil Jaka izredno motiviran, da se vrne domov, in da je prepoznal našo vizijo, kjer bo obkrožen z mladimi igralci, ki želijo napraviti korak naprej v svoji karieri. S svojimi izkušnjami in delovno etiko ter možnostjo, da se prilagodi dogajanju na igrišču, bo Jaka velik dodatek naši ekipi," je ob podpisu pogodbe z Blažičem povedal strateg Ljubljančanov Simone Pianigiani.

"Zelo vesel sem, da se po eni sezoni vračam v Ljubljano, in upam, da bomo skupaj ponovno spisali uspešno zgodbo, ki bo atraktivna za vse, ki podpirajo Cedevito Olimpijo. Po tem, ko smo prekinili pogodbo v Turčiji, se je ljubljanski klub oglasil takoj. Na klub in Ljubljano me veže veliko stvari, zato odločitev ni bila težka," je ob vrnitvi povedal Jaka Blažič.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V sezoni 2021/22, zadnji, ki jo je Blažič preživel pri Cedeviti Olimpiji, je v 7DAYS EuroCupu dosegal 15,4 točke, 4,8 skoka in 3,6 asistence na tekmo, v regionalni ligi pa je beležil 14,1 točke, 4,9 skoka in 2,5 asistence na obračun. V evropskem pokalu je bil Blažič izbran v drugo peterko, v regionalni ligi pa je bil še drugo sezono zapored izbran v idealno peterko.

Po koncu sezone 2021/22 se je Blažič preselil v turški kolektiv Bahçeşehir Koleji, kjer je v tej sezoni zaigral na 11 tekmah košarkarske Lige prvakov in v povprečju dosegal 5,5 točke ter 1,9 skoka na tekmo. V turškem državnem prvenstvu je dosegal 5,2 točke, 2,2 skoka in 1,0 asistence, zaigral pa je na 13 tekmah.

Jaka je tudi stalni član slovenske moške članske reprezentance, s katero je leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka, leta 2021 pa na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil četrto mesto. V kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo je zaigral na sedmih tekmah in v povprečju dosegal 10,1 točke, 4,3 skoka in 1,7 asistence, na lanskem EuroBasketu pa je prav tako nastopil na sedmih tekmah, dosegal pa 8,1 točke, 2,0 skoka in 1,0 asistence.

