Naturalizirani slovenski reprezentant ima nov klub

Tobey k Crveni zvezdi

Naturalizirani slovenski košarkar Mike Tobey, ki se je po koncu sezone poslovil od Barcelone, ima novega delodajalca. 28-letni košarkar je sklenil sodelovanje s Crveno zvezdo. 213 centimetrov visoki košarkar je z beograjskim klubom podpisal enoletno pogodbo. Američan s slovenskim potnim listom je v pretekli sezoni evrolige v dresu Barcelone v povprečju na parketu preživel slabih 14 minut, v katerih je dosegal po 5,9 točke, 2,9 skoka in 0,5 asistence na tekmo, medtem ko je v španskem prvenstvu v povprečju dosegal 4,5 točke in 3,3 skoka na obračun.

Pred tem je med drugim igral še za Valencio in Tenerife. Tobey je tudi na širšem seznamu slovenske reprezentance za letošnje svetovno prvenstvo. Del izbrane vrste je bil tudi na lanskem evropskem prvenstvu in olimpijskih igrah leto pred tem. Skupno je v dresu s slovenskim grbom do zdaj zaigral na 22 uradnih tekmah.

Američki centar i reprezentativac Slovenije Majk Tobi novo je pojačanje KK Crvena zvezda Meridianbet!



Bivši igrač Barselone potpisao je u petak ugovor sa crveno-belima!



Welcome to Belgrade, Mike!#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/unGc8MsXIc — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) July 14, 2023

Campazzo se je poslovil od Beograda

Medtem ko se bo Mike Tobey preselil v Beograd, pa se od srbske prestolnice poslavlja argentinski košarkar Facundo Campazzo, ki se je je tudi uradno poslovil od Crvene zvezde, kjer je igral od lanskega decembra. "Nikoli ne bom pozabil tekem pred tako izjemnimi navijači. Hvala Crvena zvezda za te skupne mesece, celotni ekipi, štabu, mojim soigralcem in vsem navijačem. Odhajam poln ljubezni," je zapisal 32-letni Campazzo, ki je z Zvezdo v tem času osvojil srbski pokal in srbsko državno prvenstvo, a je ostal praznih rok v ligi ABA, kjer je slavil Partizan.

Po poročanju tujih medijev, naj bi se Campazzo zdaj vrnil k Real Madridu, kjer je igral med leti 2014 in 2020. Pred prihodom k Crveni zvezdi je bil dober mesec dni član Dallas Mavericks.

Jaramaz in Ponitka okrepila beograjski Partizan

Ognjen Jaramaz Foto: Vid Ponikvar/Sportida Beograjski Partizan, ki je nedavno sedmič postal prvak lige ABA, gradi še močnejšo ekipo za novo sezono. V zadnjih 24 urah so najprej podpisali pogodbo s srbskim branilcem Ognjenom Jaramazom, nato pa še s poljskim krilnim košarkarjem Mateuszom Ponitko. Jaramaz, ki je bil pred šestimi leti izbran na naboru za ligo NBA, a v Ameriki ni zaigral, se v Partizan vrača po dveh sezonah pri Bayernu. Srbski reprezentant je podpisal dveletno pogodbo. Ponitka pa je v prejšnji sezoni igral za Panathinaikos. V evroligi je dajal po 8,2 točke na tekmo. Slovenci pa se ga mnogo bolje spomnimo po lanski četrtfinalni tekmi na EuroBasketu, ko je za zmago Poljske nad Slovenijo dal kar 26 točk ter imel še 16 skokov in 10 asistenc. Tudi on je podpisal dveletno pogodbo. Prišel je kot prost igralec. Najprej ga je agent sicer ponujal Crveni zvezdi, a se je z višjim honorarjem vmešal Partizan.

Partizan bo v naslednji sezoni ob ligi ABA in evroligi ponovno igral tudi v srbskem prvenstvu, kjer v pretekli sezoni ni igral. Tretjič zapored je prvakinja postala Crvena zvezda.

Gnjidić na posojo v Split

Lovro Gnjidić Foto: Vid Ponikvar Mladi hrvaški organizator igre Lovro Gnjidić, ki v pretekli sezoni pri Cedeviti Olimpiji ni dobil veliko priložnosti za igro, bo prihajajočo tekmovalno sezono preživel v Splitu. Igralec se bo v Stožice vrnil pred začetkom sezone 2024/25. V zadnji sezoni je v ligi ABA zaigral na 17 tekmah, v evropskem pokalu pa je na parket stopil na 11 preizkušnjah. Na evropski sceni je v povprečju dosegal 3,3 točke, 1,3 skoke in 1,3 asistence, v regionalni ligi pa 1,6 točke in 1,5 asistence na tekmo.

Hernangomez tudi uradno k Barceloni

Španski košarkar Willy Hernangomez je tudi uradno postal član Barcelone. Katalonski klub je sporočil, da je MVP lanskega evropskega prvenstva s klubom podpisal triletno pogodbo. Hernangomez se tako vrača v Evropo, potem ko je v zadnjih sezonah igral v ligi NBA za New Orleans Pelicans, Charlotte Hornets in New York Knicks. Sedemindvajsetletni Španec je bil leta 2015 kot 15. izbran na naboru s strani Denver Nuggets.

Barič okrepil Helios

Nejc Barič Foto: Grega Valančič/Sportida Nejc Barič, mlajši brat Nike Barič, se po dveh sezonah vrača v domovino. Šestindvajsetletni branilec bo oblekel dres ekipe Helios Suns. Prejšnji dve leti je igral za Split, prej pa je bil član Krke, Primorske in najdlje Zlatoroga. Po prihodu Jana Copota je to druga letošnja okrepitev domžalskega kluba.

"Pred mano je sezona, polna novih izzivov. Najpomembnejše mi je, da jo preživim v zdravem okolju z odličnimi pogoji za delo. Domžale so gotovo taka sredina, ki ob vsem tem posega še po dobrih rezultatih tako doma kot tudi mednarodno. Veselim se sodelovanja z aktualnimi slovenskimi podprvaki," je ob prihodu v Domžale dejal Barić. Novi trener Damjan Novaković pa: "Nejc je že večkrat dokazal, da je velik talent. Žal ga je ustavila poškodba, sicer bi šel verjetno v karieri še dlje. Pred njim je lahko še zelo uspešna pot. Resnično verjamem, da je lahko njegova vrnitev zmagovalna kombinacija za obe strani, treba pa bo trdo delo in potrpljenje."

Teodosić na pragu Crvene zvezde

Miloš Teodosić Foto: AP / Guliverimage Po poročanju srbskega Mozzart Sporta naj bi Miloš Teodosić v kratkem postal novi član Crvene zvezde. Teodosić se je v ponedeljek sestal s trenerjem beograjskega kluba Duškom Ivanovićem, sestanek pa naj bi se končal zelo pozitivno. Šestintridesetletni srbski košarkar je v prejšnji sezoni igral za Virtus Bologno, za katero je v evroligi v povprečju dosegal 10,3 točke, 1,6 skoka in šest asistenc na tekmo. Če se bo prestop zares zgodil, bo Teodosić prvič po letu 2007 zaigral v Srbiji, potem ko je bil takrat član FMP.

Že pred tem sta zasedbo Crvene zvezde okrepila Dejan Davidovac in Marko Simonović.

Panathinaikos po prihodu Bečirovića pripeljal že sedmega igralca

Američan Jerian Grant je novi član Panathinaikosa. Foto: Guliverimage Košarkarski klub Panathinaikos je pripeljal že sedmega novega igralca to poletje. Zadnji v vrsti je Američan Jerian Grant, ki je bil v pretekli sezoni kot član Turk Telekoma najboljši igralec evropskega pokala. Pred njim so pogodbo z atenskim evroligašem, pri katerem zdaj vlogo tehničnega direktorja opravlja nekdanji športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović, podpisali Kostas Slukas, Mathias Lessort, Kostas Antetokounmpo, Dimitris Moraitis, Luca Vildoza in Konstantinos Mitoglu.

Jerian Grant, ki je v Evropi nosil drese Emporio Armani Milana in Promiteas Patrasa, v ligi NBA pa se je preizkusil pri Washington Wizards (2020), Orlando Magic (2018–2019), Chicago Bulls (2016–2018) in New York Knicks (2015–2016), je imel lani v evropskem pokalu povprečje 14,9 točke, 3,2 skoka in 6,1 podaje na tekmo.