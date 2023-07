Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V klubskih pisarnah Dallas Mavericksov so letos res zavihali rokave. Dogovori o podaljšanju pogodb in prihodih novih igralcev si kar sledijo. Za tri leta je podaljšal Dwight Powell, iz beograjskega Partizana pa so pripeljali Danteja Exuma.

Dwight Powell Foto: Reuters Zadnji dan junija so se začeli pogovori s prostimi igralci v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, v ligi NBA. In Dallas Mavericks so se že prvi dan dogovorili za triletno pogodbo s Kyriejem Irvingom, v Teksas se vrača tudi Seth Curry. Nič manj aktivni niso bili drugi dan prestopnega roka. Kanadski center Dwight Powell bo podpisal novo triletno pogodbo, s katero bo zaslužil 12 milijonov dolarjev (11 milijonov evrov).

Še bolj zanimiva pa je druga sobotna okrepitev ekipe Luke Dončića. Gre namreč za košarkarja, ki je še nedavno igral v ljubljanskih Stožicah. To je avstralski branilec Dante Exum, ki je v minuli sezoni nosil dres beograjskega Partizana. Pred devetimi leti je bil peti izbor na naboru za ligo NBA. Pet sezon je igral za Utah Jazz, dve za Cleveland Cavaliers, nato se je za leto dni preselil v Barcelono. Njegova najboljša sezona v NBA je bila debitantska, ko je odigral vseh 82 tekem rednega dela in v 22 minutah na parketu v povprečju dosegal po 4,8 točke na tekmo.

V minuli sezoni je najbolje odigral prav na tekmi proti Cedeviti Olimpiji, ko je dal 24 točk. Ligo ABA, kjer je s Partizanom postal prvak, je končal s povprečjem 11,4 točke na tekmo. Dobro je igral tudi v evroligi, kjer so bili Beograjčani na pragu zaključnega turnirja. Imel je povprečje 10,4 točke. Z Dallasom naj bi podpisal enoletno pogodbo.

Sabonis bo podpisal za 217 milijonov

Domantas Sabonis Foto: Reuters Glavna zgodba drugega dne prestopnega roka v NBA pa je Domantas Sabonis. Litovec se je dogovoril za novo petletno pogodbo s Sacramento Kings. V tem obdobju bo zaslužil 217 milijonov dolarjev (skoraj 200 milijonov evrov). Za naslednjo sezono je pogodbo sicer še imel, a so mu plačo dvignili za 8,6 milijona (na 30,6 milijona), obenem pa je 27-letnik podaljšal še za štiri sezone.

V New York Knicksih so združili nekdanji trojček soigralcev s kolidža Villanova. Že zdaj sta v Madison Square Gardnu igrala Jalen Brunson in Josh Hart, zdaj prihaja še Donte DiVincenzo. Podpisal bo štiriletno pogodbo za 50 milijonov dolarjev.

Russell Westbrook se je dogovoril za dveletno podaljšanje pogodbe z Los Angeles Clippers. Ti so iz Houstona pripeljali K.J-ja Martina. Kar 80-milijonsko pogodbo za štiri sezone pa so Houston Rockets dali Dillonu Brooksu.

Maksimalno pogodbo za novica bo s Charlotte Hornets podpisal LaMelo Ball. Podrobnosti še niso znane, a lahko bi prejel celo 260 milijonov ameriških zelencev.

Lillard želi zapustiti Portland

Eden najboljših strelcev lige NBA Damian Lillard želi po 11 sezonah spremembo. Klub Portland Trail Blazers, s katerim ni uspel osvojiti šampionskega prstana, je prosil za prestop v drug klub. Kot piše Adrian Wojnarowski, naj bi bili za njegove usluge najbolj zainteresirani Miami Heat, LA Clippers in Philadelphia 76ers. Njegova želja so Miami Heat. Ti so že izgubili Maxa Strusa, ki bo za 63 milijonov podpisal s Cleveland Cavaliers.

Uradne potrditve vseh zdaj že dogovorjenih prestopov oziroma podaljšanih pogodb bodo prišle po šestem juliju, ko lahko začnejo klubu tudi uradno sklepati pogodbe.