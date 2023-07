Cedevita Olimpija in šesterica vsak svojo pot

Od slovenskega državnega prvaka KK Cedevita Olimpija se poslavlja več igralcev. Največja vrzel bo nastala z odhodom Yogija Ferrella. Novim izzivom naproti odhajajo še Mirko Mulalić, Josh Adams, Marko Jeremić, Matic Rebec in Blaž Habot, so zapisali na družbenem omrežju.

Uradno slovo Jake Blažiča

Turški klub Bahčešehir Koleji se je danes tudi uradno poslovil od slovenskega reprezentanta Jake Blažiča. "Želimo ti veliko sreče v nadaljevanju kariere, Jaka," so med drugim zapisali pri turškem prvoligašu.

Jaka Blažič ni več član Bahčešehirja. Foto: Vid Ponikvar

Blažič, ki je ravno danes dopolnil 33 let, ima za sabo težko sezono, v kateri ob težavah s poškodbami ni dobil prave priložnosti za dokazovanje. Imel je velike težave s hrbtom, ki pa jih je saniral, v naslednjem izzivu pa ga čakajo priprave s slovensko izbrano vrsto, za zdaj pa še ni znano, kje bo slovenski košarkar nadaljeval klubsko pot.

📢 Takımımıza geçtiğimiz sezonun ortasında katılan ve formamızı giydiği süre boyunca başarıyla terleten Jaka Blazic ile yollarımız ayrılmıştır.



🙌🏻 We wish you all the best in your future endeavors, @JakaBlazic ! pic.twitter.com/gg5E9sUPTu — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) June 27, 2023

Harden išče menjavo, Simmons brez SP

Ameriški zvezdnik James Harden se je po pisanju ESPN odločil, da bo izkoristil klavzulo v pogodbi in zadnjo sezono prejel plačo 32,6 milijona evrov. Vseeno pa bo z vodilnimi predstavniki Philadelphia 76ers iskal menjavo, saj želi po letu in pol zapustiti ekipo, dodaja ameriška medijska hiša.

Philadelphia je tako že začela iskati interesente za 33-letnega organizatorja igre, potem ko mu niso ponudili štiriletne pogodbe, vredne 210 milijonov dolarjev (193 milijonov evrov). Novi trener Philadelphie Nick Nurse je sicer pred časom dejal, da si želi Hardna v ekipi, a da odločitev ni njegova.

James Harden želi zapustiti Philadelphio? Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sedemkratnega udeleženca tekem vseh zvezd v NBA igre si je Philadelphia zagotovila po menjavi z Brooklyn Nets, ki so v zameno prejeli avstralskega organizatorja igre Bena Simmonsa.

Avstralec ostaja član Brooklyna tudi v prihodnji sezoni, ne bo pa igral na prihajajočem svetovnem prvenstvu na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji, je sporočila Avstralska košarkarska zveza. "Ben potrebuje več časa za popolno okrevanje, se pa v prihodnosti veseli igranja za našo reprezentanco," je zveza zapisala na Twitterju.

Simmons je nazadnje dres avstralske izbrane vrste oblekel pred desetimi leti. Kasneje je večkrat naznanil, da bo igral za člansko zasedbo Avstralije, med drugim tudi na SP 2019 in olimpijskih igrah pred dvema letoma v Tokiu, a je nato pred začetkom turnirjev vselej odpovedal sodelovanje.

Avstralija bo na SP igrala v Okinavi na Japonskem v skupini E skupaj z Nemčijo, Finsko in gostiteljico Japonsko. V drugem delu pa se bo v primeru napredovanja srečala s skupino F, v kateri igra Slovenija skupaj z Zelenortskimi otoki, Gruzijo in Venezuelo.

Randolph nič več za Real Madrid

Anthony Randolph, ki je s slovensko košarkarsko reprezentanco leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka, je končal igranje za zmagovalca evrolige, Real Madrid. Novico o prekinitvi sodelovanja je madridski klub potrdil na svoji spletni strani.

Anthony Randolph ni več član Real Madrida. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Randolph je bil del enega najuspešnejših obdobij v zgodovini naše košarkarske ekipe, njemu in družini želimo vse najboljše v novem življenjskem poglavju," so zapisali pri Realu, s katerim je dvakrat osvojil evroligo, trikrat državni naslov in dvakrat pokalnega.

Triintridesetletni Randolph, ki je pred prihodom v Real (leta 2016) igral za Kuban, še pred tem pa v severnoameriški ligi NBA za Golden State, New York, Minnesoto in Denver, je že četrti košarkar, ki je po koncu sezone zapustil Real, pred tem so odšli še Nigel Williams-Goss, Adam Hanga in Petr Cornelie.

Nov izziv za Dragišo Drobnjaka

Novi glavni trener članske ekipe Košarkarskega kluba Rogaška je Dragiša Drobnjak. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je igralsko kariero leta 2018 končal prav v Rogaški Slatini, se bo na klopi Rogaške prvič preizkusil v vlogi glavnega trenerja.

Po karieri je kot pomočnik trenerja deloval pri Olimpiji, bil pa je tudi del strokovnega štaba slovenske moške košarkarske reprezentance pod vodstvom Aleksandra Sekulića.

Vučević ostaja član bikov iz Chicaga

Črnogorski košarkar Nikola Vučević se je strinjal s triletnim podaljšanjem sodelovanja z biki iz Chicaga, kar mu bo prineslo 60 milijonov dolarjev (55 milijonov evrov). Uradno bo lahko podpisal podaljšanje pogodbe ob julijskem začetku prestopnega roka, so njegovi agenti povedali za ESPN, poročajo tiskovne agencije, med njimi nemška dpa.

Nikola Vučević je podaljšal sodelovanje s Chicagom. Foto: Guliverimage

Dvaintridesetletni Vučević je v pretekli sezoni severnoameriške košarkarske lige odigral vseh 82 tekem, na katerih je v povprečju dosegal po 17,6 točke, 11 skokov in 3,2 podaje. Učinkovit je bil tudi pri metu iz igre, ko je presegel mejo 50 odstotkov.

V Švici rojeni Vučević, ki ima poleg črnogorskega tudi belgijsko državljanstvo, je član zasedbe iz vetrovnega mesta od leta 2021. Leta 2011 ga je kot 16. izbor v prvem krogu nabora izbrala zasedba Philadelphia 76ers, ki ga je že naslednje leto poslala v Orlando Magic, kjer je igral košarko do leta 2021.

"Navdušen sem, da bom svojo pot nadaljeval kot Chicago Bull," je dejal Vučević v sporočilu za ekipo. "Odkar sem prispel v Chicago, so bili vsi v organizaciji moji družini in meni neverjetno naklonjeni ter sem se počutil zelo dobro sprejetega. Motiviran sem bolj kot kdaj koli prej, da kot ekipa dosežemo skupne cilje."

Partizan zapušča Mathias Lessort. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Lessort odhaja, Punter ostaja

Vrste Partizana je zapustil Mathias Lessort, ki je uradno okrepil Panathinaikos. 27-letni Lessort je zadnji dve sezoni preživel pri Partizanu, kjer je bil v zadnji sezoni uvrščen tudi v najboljšo ekipo evrolige.

So se pa pri srbskem klubu razveselili odločitve Kevina Punterja, ki je imel na mizi izjemno ponudbo s strani Barcelone, a se je na koncu odločil, da ostane pri Partizanu. Punter je bil v pretekli sezoni MVP-finala v ligi ABA, hkrati pa je bil uvrščen tudi v drugo najboljšo ekipo evrolige. 30-letni košarkar, ki je v zadnji sezoni opravljal tudi vlogo kapetana Partizana, je v pretekli sezoni v povprečju dosegal 16,1 točke, 2,1 skoka in 2,5 asistence na srečanje, še posebej je blestel tudi na zadnji peti tekmi finala s Crveno zvezdo, na kateri je dosegel kar 32 točk. Pred selitvijo k Partizanu je igral še za ekipe Lavrio, Antwerp, Rosa Radom, AEK Atene, Virtus Bologna, Olympiacos, Crveno zvezdo in Olimpio Milano.

Kanada z novim selektorjem

Reprezentanco Kanade bo po novem vodil Jordi Fernandez, poroča novinar ESPN Adrian Wojnarowski. Fernandez, ki je ob tem tudi glavni trener Sacramento Kings, je na zadnjih olimpijskih igrah deloval kot pomočnik selektorja Mika Browna na klopi Nigerije.

Panathinaikos predstavil prvo okrepitev

Pri Panathinaikosu, kjer je vlogo športnega direktorja pred novo sezono prevzel Sani Bečirović, so predstavili prvo veliko okrepitev. Barve grškega kluba bo branil Luca Vildoza, ki je s klubom podpisal triletno pogodbo. 27-letni košarkar je v pretekli sezoni igral za Crveno zvezdo, pred tem pa je bil med drugim tudi član Baskonie, s katero je leta 2020 osvojil špansko prvenstvo in bil MVP-finala. Ekipo je že pred okrepil tudi Kostas Antetokounmpo.

Barcelona ima novega trenerja

Roger Grimau bo naslednji dve sezoni do 30. junija 2025 trener košarkarjev Barcelone. Nekdanji kapetan Barce bo zamenjal Šarunasa Jasikevičiusa, ki se je po treh sezonah sporazumno razšel s klubom.

Roger Grimau je bil zadnji dve sezoni, v tandemu z Victorjem Sado, trener mladinske ekipe in Barce Atletic. Pred tem je bil od leta 2018 pomočnik trenerja druge ekipe. Štiriinštiridesetletnik se lahko pohvali z nekaj odmevnimi rezultati z mladinsko ekipo, pred kratkim na turnirju Next Generation Tournament, pa tudi z drugo ekipo, s katero je v sezoni 2021/22 dvignil naslov lige EBA, po kakovosti lige četrte stopnje v sistemu španske košarkarske lige.

Roger Grimau je bil kapetan Barcelone, ko je zanjo igral Jaka Lakovič. Foto: Guliverimage Po njegovi zaslugi sta Dame Sarr in Kasparas Jakučionis debitirala za prvo ekipo v tej sezoni, Grimau pa je treniral tudi druge igralce, kot so James Nnaji, Rafa Villar, Michael Caicedo in Gael Bonilla, ki so imeli v tej sezoni tudi minute pri prvi ekipi. Roger Grimau je bil v svojem obdobju igranja pri Barci član prve ekipe od leta 2003 do leta 2011 in tudi kapetan. V svojem času je kot igralec osvojil evroligo, tri naslove prvaka, tri pokalne lovorike Copa del Rey, štiri superpokale, trikrat pa je bil prvak katalonske lige.

Šarunas Jasikevičius, ki je kot igralec navduševal tudi v Tivoliju pri takratni Union Olimpiji, je z Barcelono osvojil pet domačih lovorik, od tega je bil dvakrat zmagovalec španskega prvenstva (2021 in 2023). V evroligi je manjkala pika na i, potem ko je Barcelona v letih 2021, 2022 in letos igrala na turnirju final four. Jasikevičius je drugega julija 2020 zasedel trenerski stolček, manj kot 24 ur po tem, ko je Barcelona odpustila Svetislava Pešića.

