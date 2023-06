Klemen Prepelič išče novega delodajalca

Slovenski košarkarski reprezentant Klemen Prepelič bo moral poiskati novega delodajalca. Zdajšnji Prepeličev klub Valencia je na svoji spletni strani objavil, da ne bo podaljšal sodelovanja s 30-letnim branilcem.

Prepelič je bil v Valencii tri sezone. V zadnji je igral na 52 tekmah ter v povprečju dosegal 6,7 točke, 0,7 skoka in 2,9 podaje na tekmo.

Za Prepeličem, članom slovenske vrste, ki je leta 2017 postala evropski prvak, je sicer pestra klubska kariera, doslej je igral za Branik Maribor, Helios, Olimpijo, Banvit, Oldenburg, Limoges, Levallois Metropolitans, Real Madrid in Joventut.

Chris Paul bo prihodnjo sezono igral za Golden State. Foto: Guliverimage/dpa

Paul se seli h Golden Stateu

V pisarnah Washington Wizards je pestro. Potem ko so se pred dnevi dogovorili za veliko zamenjavo, v katero sta vpletena zvezdnika All-Star Chris Paul in Bradley Beal, v sredo pa naznanili, da se Kristaps Porzingis seli v Boston, so zdaj sklenili dogovor z Golden State Warriors. Veteran Paul se seli k Bojevnikom v zameno za Jordana Poola, izbor v drugem krogu nabora 2027 in izbor v prvem krogu leta 2030.

Krka podaljšala s Stergarjem in Škedljem

Slovenski košarkarski prvoligaš Krka iz Novega mesta je podaljšal sodelovanje z Miho Škedljem in Leonom Stergarjem, so sporočili iz kluba, ki bo v prihodnji sezoni spet igrala tudi v ligi Aba.

"Že pred lansko sezono smo opozarjali na Miho in Leona, ki sta bila potrpežljiva, delavna in marljiva, predvsem pa sta izkoristila vse, kar jima je ponudil trener Gašper Okorn. V minuli sezoni sta oba naredila velik korak naprej. Verjamem, da bosta v novi sezoni pomembna člena naše članske ekipe," je ob podpisu pogodbe povedal direktor kluba Jure Balažić.

Krka je podaljšala sodelovanje z Miho Škedljem in Leonom Stergarjem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Triindvajsetletni Stergar, ki v višino merili 193 cm, je košarkarsko pot začel v Krškem, od leta 2018 pa je član Krke. V minuli sezoni je po dobrih igrah pri Krki dobil vabilo v člansko reprezentanco, za katero je tudi debitiral. V prejšnji sezoni je v državnem prvenstvu dosegal 12,1 točke, 4,5 skoka in dve podaji na tekmo, v ligi Aba pa po 9,2 točke, 3,3 skoka in 1,7 podaje.

"Vesel, ker smo se s Krko dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Komaj čakam novo sezono in izzive v ligi Aba," je dejal Stergar.

Štiriindvajsetletni in 203 centimetre visoki Škedelj pa že od mlajših selekcij nosi dres Krke. V minuli sezoni lige Aba 2 je na tekmo 9,1 točke dodal 5,9 skoka in eno podajo. V domači ligi je imel podobno statistiko - 9,3 točke, 6,1 skoka in 1,3 podaje na obračun.

"Veselim se nadaljevanja sodelovanja in vseh novih priložnosti. Lanska sezona je bila zelo uspešna, verjamem, da bo tako tudi v sezoni, ki nas čaka. S trenerjem in klubom smo v minuli sezoni stkali dobre vezi. Vesel sem, ker verjamejo vame. Komaj čakam, da se vrnem na igrišče in spoznam novo ekipo," je povedal Škedelj.

Odmeven dogovor trojice v NBA

Z druge strani Atlantika prihaja informacija o tem, da je tristranski dogovor med Washington Wizards, Boston Celtics in Memphis Grizzlies skoraj pri koncu. Po informacijah ESPN-ovega novinarja in analitika Adriana Wojnarowskega Kristaps Porzingis iz Washingtona odhaja v Boston, Marcus Green se iz Bostona seli k Memphis Grizzlies, Tyus Jones pa iz Memphisa v Washington.

Kot poroča Wojnarowski, bodo Grizliji na četrtkovem naboru lige NBA Bostonu odstopili 25. izbor, ob tem bo Bostonu pripadel še Memphisov izbor v prvem krogu nabora leta 2024. Boston uresničil željo in pripeljal Latvijca. Foto: Reuters

Ob tem bo na četrtkovem naboru namesto Bostona kot 35. izbiral Washington Wizards. Ta si je z dogovorom zagotovil še dva nova člana, v Washington iz Bostona prihajata italijanski veteran Danilo Gallinari in Mike Muscala.

The Grizzlies are sending 2023 and 2024 first-round picks to the Celtics, sources tell ESPN. Grizzlies are sending No. 25 on Thursday night and 2024 pick via Golden State for Smart. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2023

Middleton zavrnil 40-milijonsko ponudbo

Zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Khris Middleton je zavrnil možnost igranja za 40 milijonov dolarjev pri Milwaukee Bucks, da bi postal prost agent, poroča ameriški ESPN. Trikratni udeleženec tekem zvezd All-Star se sicer še vedno lahko vrne k Mileaukeeju, vendar pod novimi pogoji, lahko pa podpiše pogodbo s komer koli.

Zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Khris Middleton je zavrnil možnost igranja za 40 milijonov dolarjev pri Milwaukee Bucks, da bi postal prost agent. Foto: Reuters

Middleton, ki bo avgusta dopolnil 32 let, se vse od končnice 2022 bori s poškodbami in je izpustil prvih 20 tekem lanske sezone po operaciji levega zapestja med sezono. Vrnil se je in odigral šest tekem, nato pa je izpustil 18 tekem zaradi bolečin v desnem kolenu.

Potem ko so Bucks spomladi izpadli v prvem krogu končnice, je Middleton uspešno prestal operacijo desnega kolena. V lanski sezoni je odigral le 33 tekem in v povprečju dosegal 15,1 točke, 4,9 podaje in 4,2 skoka.

V svoji karieri je v povprečju dosegal 17 točk, 4,8 skoka in 3,8 podaje ter odigral ključno vlogo pri Milwaukeeju na poti do naslova prvaka lige NBA leta 2021.

Šiško našel nov klub

Slovenski košarkar Žan Mark Šiško je po slovesu od Bayerna iz Münchna podpisal pogodbo s španskim prvoligašem Rio Breogan, s katerim je sklenil pogodbo za eno sezono. 25-letni Šiško je zadnje tri sezone nosil dres Bayerna, a je imel v tem času veliko težav s poškodbami, zaradi osebnih zadev pa je že novembra zapustil München, od takrat pa ni več igral. Šiško je kariero začel v ljubljanski Olimpiji, nato je igral za Cibono, Ilirijo in Koper Primorsko, s katero je leta 2019 osvojil drugo ligo ABA pa tudi slovenski pokal in slovensko državno prvenstvo.

Jakara se poslavlja od Domžal

Dejan Jakara, eden od glavnih tvorcev klubskih uspehov Helios Suns v zadnjem obdobju, naslednjo sezono ne bo vodil Domžalčanov, so sporočili iz kluba. Jakara, ki je imel s klubom sklenjeno pogodbo za dve sezoni z možnostjo prekinitve po prvi, se je odločil za zadnje. Po zadnjih dveh sezonah spodbudnih rezultatov se je Dejan, ki je domžalsko ekipo vodil skoraj pet sezon, odločil preizkusiti trg in poiskati sredino na višji ravni.

Dejan Jakara se poslavlja od Domžalčanov. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Za mano je čudovitih pet sezon. Skupaj smo spisali lepo zgodbo, ki z mojim odhodom seveda ni končana. Helios je klub z jasno vizijo in ponosen sem, da sem bil lahko del nje. Za podporo in pomoč sem hvaležen vsemu kolektivu. Vseh uspehov ne bi bilo brez Grege Nachbarja in vseh preostalih mojih pomočnikov, strokovnjakov, s katerimi sem sodeloval. Uspehov nikakor ne bi dosegli brez izjemnih igralcev, ki so pripomogli tako k rezultatom kot tudi k mojemu osebnemu in trenerskemu razvoju. Uprava z direktorjem kluba Matevžem Zupančičem mi je omogočila 'umetniško' svobodo pri odločitvah in zagotavljala izjemno oporo tudi, kadar ni šlo vse po načrtih. To je del, ki bi ga navedel kot vzorčen in bi se od njega lahko učili marsikje. Prav zaradi tega je bila odločitev za slovo še toliko težja, a sem začutil, da vseeno nujna za moj razvoj. Zahvaljujem se še našim navijačem, ki so bili v veliko oporo v dobrem in manj dobrem. Seveda upam in želim, da moja druga epizoda v Heliosu ni tudi zadnja. Če kam, se bom z veseljem še kdaj vrnil prav sem," je ob slovesu v klubski mikrofon dejal Jakara.

📢Dejan Jakara naslednjo sezono ne bo vodil Domžalčanov. Jakara, ki je imel s klubom sklenjeno pogodbo za 2 sezoni z možnostjo prekinitve po prvi, se je z željo po iskanju sredine na višjem nivoju, odločil za slednje. Več: https://t.co/uvX4z3zzJ5 pic.twitter.com/wPg5ndlcRn — Helios Suns Domžale (@HeliosSuns) June 21, 2023

"Dejanova odločitev nas ni presenetila, čeprav ne skrivamo želje, da smo ga želeli na vsak način zadržati. Z njegovega stališča ambicioznega mladega trenerja s presežnimi rezultati moramo potezo razumeti kot logično in jo celo podpreti. Eno izmed razvojnih poslanstev našega kluba je tudi produkcija lastnega strokovnega kadra, ne samo igralcev. Drug drugemu ostajamo v oporo z nasvetom in prijateljstvom, tudi če bomo odslej tekmeci. V imenu vse klubske uprave se Dejanu zahvaljujemo za njegov doprinos k izjemnim rezultatom. V klubu bomo njegovega naslednika izbrali skrbno in v skladu s klubskimi zmožnostmi ter začrtanim programom. Domžalska košarka bo zagotovo še naprej v dobrih rokah," pa je dejal direktor kluba Matevž Zupančič.

Cedevita Olimpija pripeljala nov obraz

Člansko moštvo Cedevite Olimpije je na visokih igralnih položajih močnejše za malijskega košarkarja Amadoua Sowa, ki se v ljubljanske Stožice seli iz francoskega državnega prvenstva, v katerem je v sezoni 2022/23 nosil dres Bloisa. Sow, sicer rojen v mestu Bamako v Maliju, je študiral na Univerzi v Kaliforniju v Santa Barbari, pred tem pa je maturiral na srednji šoli Napa Christian. S Cedevito Olimpijo je podpisal dveletno pogodbo.

Amadou Sow je novi obraz Cedevite Olimpije. Foto: Guliverimage/dpa

Cedevita Olimpija je tako predstavila tretjo okrepitev letošnjega poletja, Sow pa se bo v zmajevem gnezdu pridružil novincema Justusu Hollatzu in Aleksandru Šaškovu.

"Amadou Sow je vsestranski igralec, ki lahko igra na obeh visokih igralnih položajih, obenem pa se vklaplja v našo filozofijo novega cikla delovanja Cedevite Olimpije. Tudi on ima velik potencial, po sezoni, ki jo je preživel v Franciji, pa bo nadaljnje izkušnje v košarki na visoki ravni lahko pridobil z nami v regionalni ligi in evropskem pokalu. Sow je atletski igralec, to pa je v moderni košarki zelo pomembno. Zagotovo bo zelo motiviran na tej naslednji stopnički v svoji karieri, menim pa, da lahko v našem klubu še napreduje. Vesel sem, da se nam je pridružil. Že v Franciji je pokazal, da gre za energičnega igralca, in verjamem, da nam bo v pomoč v prihajajoči sezoni," je ob podpisu pogodbe s Sowom povedal strateg zmajev Simone Pianigiani.

"Navdušen sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji pred začetkom prihodnje sezone. Komaj čakam, da začnemo delati," je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim klubom povedal Sow.

Po štirih letih, ki jih je preživel v dresu ameriške ekipe Gaucos z Univerze v Kaliforniji v Santa Barbari, je Amadou Sow sezono 2022/23 prebil v dresu francoske ekipe Blois, v kateri je na 32 tekmah v povprečju dosegal 13,8 točke, 5,2 skoka in 1,1 asistence na tekmo, obenem pa iz igre metal 53,8-odstotno in za tri točke 41,9-odstotno.

Odmevna menjava v NBA

Ekipi Phoenix Suns in Washington Wizards sta se dogovorili za veliko zamenjavo v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Vanjo sta vpletena zvezdnika All-Star, Chris Paul in Bradley Beal. Podrobnosti še niso znane, vendar bo Paul igral za Wizards, Beal pa za Suns s Kevinom Durantom in Devinom Bookerjem, med drugim poroča ameriški ESPN.

Paul je star že 38 let in je imel v zadnjem času več zdravstvenih težav, Beal pa bo kmalu star 30 let in je imel še štiri leta veljavno pogodbo s Čarovniki. Beal ima v tej pogodbi klavzulo, ki od njega zahteva, da se strinja s prestopom, kar je njegov agent že potrdil.

Razmeroma novi lastnik Sonc Mat Ishbia se z zamenjavo še bolj osredotoča na sedanjost in želi v prihodnji sezoni poseči po prvem naslovu prvaka. Očitno je pripravljen plačati tudi visoke kazni za preseganje pričakovane meje plač.

Bradley Beal bo igral za Phoenix. Foto: AP / Guliverimage

Po poročanju ESPN bodo morali Suns v prihodnji sezoni samo za Duranta, Bookerja, Beala in Deandreja Aytona plačati 163 milijonov dolarjev plače. Strokovnjaki napovedujejo zgornjo mejo plač za prihodnjo sezono pri okoli 134 milijonih ameriških dolarjev.

Kim Žibert dolgoročno vezana na ŽKK Cinkarna Celje

Slovenska mladinska reprezentantka Kim Žibert bo tudi naslednje tri sezone nosila dres državnih prvakinj, Ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje. Že lani je z ekipo osvojila državni in pokalni naslov, državni naslov z mladinsko ekipo, igrala pa je tudi v mednarodni ligi.

Kim Žibert je s slovensko kadetsko reprezentanco (U16) pred dvema letoma osvojila tudi prvo mesto na Fibinem challangu na Portugalskem, poleti 2022 je na svetovnem prvenstvu do 17 let, v Debrecenu na Madžarskem, s Slovenijo osvojila 9. mesto.

"Zelo sem vesela, da sem svojo prvo pogodbo podpisala s celjskim klubom. Zame je to zagotovo najboljša sredina, ki nudi optimalne pogoje za napredek in razvoj. Veselim se naslednjih sezon. Prepričana sem, da bodo zavoljo našega truda in dela tudi v rezultatskem smislu uspešne," je ob podpisu pogodbe povedala 18-letna košarkarica.

