Jordan za tri milijarde prodaja svoj NBA klub

Kot navaja ESPN, je Rick Schnall manjšinski lastnik pri Atlanta Hawks, Gabe Plotkin pa manjšinski lastnik pri Hornetsih. Michael Jordan bo še naprej nadziral košarkarske operacije do četrtkovega nabora lige NBA in začetka prestopnega roka prvega julija.

Jordan, šestkratni prvak NBA in petkratni MVP, v veliki meri velja za najboljšega igralca v zgodovini te igre. Leta 2010 je plačal 275 milijonov dolarjev za večinski delež v franšizi. Jordan je leta 2020 prodal pomemben manjšinski delež Plotkinu, ustanovitelju in glavnemu direktorju za naložbe Melvin Capital, in Danielu Sundheimu, ustanovitelju in glavnemu direktorju za naložbe D1 Capital, tudi Sundheim je del skupine, ki kupuje Hornetse, so povedali viri.

Schnall, sopredsednik pri zasebnem kapitalskem podjetju Clayton, Dubilier & Rice v New Yorku, je bil del skupine, vključno z večinskim lastnikom Tonyjem Resslerjem in Grantom Hillom, ki je leta 2015 kupila Hawks za 850 milijonov dolarjev.