Norija! Čančar šprical s penino, pločevinka zadela Jokićevo ženo. #video

Nikola Jokić Foto: Reuters Nikoli Jokiću, ki je na petih tekmah finala med Denverjem in Miamijem skupaj dal kar 151 točk, je nepregledna množica vzklikala "MVP, MVP". Hitro je vzel nazaj besede, ki jih je izrekel po odločilni tekmi, češ da se mu mudi domov, da ne bo ostal na paradi. "Rekel sem, da nočem ostati na paradi. Ampak je***, hočem ostati na paradi! To je neverjetno! To si bomo zapomnili za vse življenje. Ko vas vidimo na ulici ... To je za vas! Ljubimo vas, Denver. To je za vas."

Prava norišnica. Obsedeno stanje. Košarkarji in štab so bili prešerno razpoloženi, gotovo vsi že z nekaj piva in šampanjca v sebi. Še trenerju Miku Malonu so povsem popustile zavore. Seveda se je veselil tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar. Kamere so ga posnele, kako je navijače šprical s penino.

A little champagne shower from Cancar. pic.twitter.com/9onrVPRT9o — Chad Schell (@c76man) June 15, 2023

Razsodnost je popustila tudi navijačem. Pa saj jih je razumeti. V 47-letnici zgodovini kluba sploh prvič slavijo naslov v ligi NBA. Plezali so po kandelabrih, pili pivo iz svojih čevljev ... Je pa prišlo tudi do manjšega incidenta. Eden od navijačev je na avtobus s košarkarji in njihovimi družinami vrgel pločevinko piva, ki je zadela Jokićevo ženo, Natalijo Jokić.