Noro slavje v Denverju, Slovenija ima prvaka lige NBA!

Novi prvaki lige NBA so košarkarji Denver Nuggets. Na peti finalni tekmi so doma premagali Miami Heat s 94:89, pozdravili četrto zmago v finalu (4:1) in dosegli največji uspeh v zgodovini franšize. Priznanje za najboljšega igralca finala lige NBA je prejel srbski as Nikola Jokić. Denver je osvojil svojo prvo zvezdico, šampionski prstan pa je prejel tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar.

V Denverju je zelo veselo. Košarkarji Nuggets so uresničili dolgoletne sanje, prvič zaigrali v velikem finalu in nato prepričljivo s 4:1 odpravili Miami, s tem pa dosegli zgodovinski uspeh, osvojili prvi naslov prvaka lige NBA. Tudi na peti finalni tekmi je bil veliki junak Denverja Nikola Jokić. Srbski as je na tekmi, ki so jo zaznamovali fanatična igra v obrambi in mnoštvo zgrešenih metov na obeh straneh, Denver pa je po prvem polčasu zaostajal za –7 (44:51), prispeval 28 točk in 16 skokov.

Joker je še enkrat več predstavljal jeziček na tehtnici, ki je v velikem finalu pokazal na smer Denverja. S tem si je svoj prvi naslov v ligi NBA priigral tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar. V finalni seriji, v kateri je trener Michael Malone večinoma zaupal le osmim igralcem, je na parketu prebil 29 sekund.

Vrhunci pete finalne tekme med Denverjem in Miamijem:

Nadaljujejo se sanjski dnevi podvigov v režiji srbskih športnih zvezdnikov. Teniški velemojster Novak Đoković je v nedeljo osvojil OP Francije in s tem poskrbel za nov svetovni rekord, saj je svojo zbirko obogatil že s 23. turnirjem za grand slam, kaj kmalu po veselju Beograjčana v francoski prestolnici pa je največji uspeh v karieri dosegel še njegov rojak Jokić.

Srbski košarkarski center, ki ga odlikuje marsikaj, zlasti izjemen talent, raznovrstnost v igri in visok košarkarski inteligenčni kvocient, je popeljal Denver do krstnega naslova prvaka v ligi NBA. Zanimivo je, da sta bila tako Đoković kot Jokić pred slabim letom istočasno v ljubljanski dvorani Stožice. Takrat je Slovenija na prijateljski reprezentančni tekmi po podaljšku premagala Srbijo s 97:92, zvezdniški dvoboj med Luko Dončićem in Nikolo Jokićem je pripadel mlademu Slovencu, prestižne zmage pa se je veselil tudi Vlatko Čančar, ki je v sezoni 2022/23 dočakal tisto, kar je v zgodovini lige NBA uspelo le še trem njegovim rojakom. Postal je prvak lige NBA.

Lastnik Denverja Josh Kroenke je po največjem uspehu franšize tako objel trenerja Michaela Malona. Foto: Guliverimage

Čančar četrti Slovenec s prstanom Vlatko Čančar je z Denverjem postal prvak lige NBA. Foto: Reuters Čeprav v stranski vlogi, je Vlatko Čančar postal četrti slovenski košarkar, ki se je uvrstil v veliki finale lige NBA in nato postal prvak. 26-letni Slovenec se je na seznamu slovenskih prvakov lige NBA pridružil Benu Udrihu, Rašu Nesteroviću in Saši Vujačiću. V sedmih finalih – v enem izmed teh sta nastopila dva Slovenca –, v katerih je imela Slovenija svojega predstavnika, so si slovenski košarkarji v petih izmed sedmih serij nadeli šampionski prstan, ki ga prejme zmagovalec lige NBA. Spodletelo je le Goranu Dragiću z Miamijem leta 2020 in Saši Vujačiću leta 2008 z LA Lakers.

Slovesna podelitev priznanj:

"To je bil velik trud celotne ekip. Toliko dejavnikov je. Preprosto srečen sem. Dobro je. Delo je opravljeno, zdaj lahko gremo domov," je prvi junak finalne serije Nikola Jokić, ki je iz rok komisarja lige NBA Adama Silverja prejel priznanje za MVP finalne serije. Lovoriko, poimenovano po nedavno umrli legendi lige NBA Billu Russllu, ki mu pomeni največ v karieri, je prevzel s hčerko na odru. Njegovo povprečje v finalni seriji znaša neverjetnih 30,2 točke, 14 skokov, 7,2 podaje in 1,4 ukradene žoge.

28-letni Jokić je v preteklosti že prejel priznanje za MVP rednega dela sezone, to mu je uspelo dvakrat zapored (2021 in 2022), v tej sezoni, ki jo je končal spektakularno, z naslovom prvaka, pa je omenjeno priznanje končalo v rokah centra Philadelphia 76ers Joela Embiida. "Verjeli smo drug v drugega. Da, trofeje so nekaj. Toda naša moštvena kemija bo ostala tudi, ko bomo končali kariero," je ob največjem uspehu kariere dodal presrečni Jokić.

This moment between player and coach ♥



Coach Malone and Nikola Jokic embrace after leaving the biggest stage in basketball with an NBA Championship 🏆 pic.twitter.com/2T4QdjUPu1 — NBA (@NBA) June 13, 2023

Priznanje za MVP igralca finalne serije lige NBA je prejel srbski as Nikola Jokić. Foto: Reuters

O tem, kako močno so se tresle roke gostiteljem, ki so imeli v noči na torek prvo zaključno žogico za osvojitev naslova lige NBA, priča podatek, da je Denver zgrešil kar 20 od uvodnih 22 metov za tri točke. Če je pred tem v finalni seriji metal za tri točke s 37,6-odstotno uspešnostjo, je tokrat paral živce gledalcem, saj je v polno zadel le 18 odstotkov trojk. Zapravil je tudi sedem od uvodnih 13 prostih metov.

Vseeno je kazalo na srečen konec, saj so imeli težave z natančnostjo metov iz igre tudi gostje (34-odstoten met iz igre, 25-odstoten met za trojke). Nuggets so tako v zadnjo četrtino vstopili s tesno prednostjo, jo nato povišali na +7, a je Jimmy Butler, veliki dolžnik Miamija, ki je do takrat metal iz igre le 2/13, dosegel osem zaporednih točk in poskrbel za preobrat.

Trener Denverja Michael Malone na rokah bratov Nikole Jokića. Foto: Guliverimage

Miami, ki je v končnico vstopil šele kot osmopostavljena ekipa vzhodne konference, je dve minuti in 45 sekund pred koncem povedel za točko. Vodil je še slabi dve minuti pred koncem, nato pa je Bruce Brown po skoku v napadu znova vrnil Denver v vodstvo. Nuggets so povišali prednost na +3, gostje pa so imeli prek Butlerja 15 sekund pred koncem priložnost, da bi rezultat izenačili. Najboljši strelec Heat, sicer velik prijatelj Gorana Dragića, tokrat ni bil uspešen.

V nadaljevanju sta bila s črte prostih metov uspešna še Brown in Kentavious Caldwell-Pope, Denver pa je na koncu zmagal s 94:89 in si zagotovil prvi naslov v 47-letni zgodovini franšize. V dvorani Ball Arena se je začelo noro šampionsko slavje, ob zvoku sirene je novopečene prvake izven dvorane pozdravil ognjemet.

Strelci na peti finalni tekmi: Denver: Jokić 28 (met iz igre 12/16), 16 sk., 4 as., Porter Jr. 16 (trojke 1/6), 13 sk., Murray 14 (trojke 2/7), 8 as., 8 sk., 6 izg. žog, Caldwell-Pope 11 (trojke 1/5), Brown 10 (trojke 0/5), 6 sk., Braun 7, Gordon in Green 4, Jordan 0 (Čančar ni zaigral) Miami: Butler 21 (met iz igre 5/18), Adebayo 20 (met iz igre 9/20), 12 sk., Strus (8 sk., trojke 1/6) in Lowry (9 sk., trojke 4/9) 12, Martin (trojke 0/4) 10, Vincent (trojke 0/4) 6, Robinson 5, Love 3, Highsmith in Zeller 0

Trener Malone podžgal navijače Lani so bili najboljši v ligi NBA Golden State Warriors. Bojevnike je do naslova popeljal Steve Kerr, na seznamu trenerjev, ki so osvojili naslov v ligi NBA, pa ga je nasledil Michael Malone. Ta je po najslajši zmagi kariere podžgal navijače z napovedjo, kako želi povečati zbirko lovorik. "Imam novice za vse ljubitelje košarke. Z enim naslovom nismo zadovoljni. Hočemo jih več." Nikola Jokić je v šampionskem slavju porinil v bazen Jamala Murrayja: IT’S A POOL DAYpic.twitter.com/zf38DlwYu3 — Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023 Ameriški strateg je prepričan, da imajo Nuggets vse, kar je potrebno, da bi nizali naslove. Mlado jedro igralcev pod vodstvom Nikole Jokića naj bi ostalo v klubu še nekaj sezon. "Dosegli smo nekaj, kar temu klubu še nikoli ni uspelo, vendar imamo v slačilnici veliko mladih nadarjenih igralcev in mislim, da smo s 16 zmagami v končnici pravkar pokazali, česa smo sposobni na največjem odru na svetu," je dodal Malone.

Liga NBA, finale, 5. tekma:

Liga NBA, finale: Denver Nuggets (1) : Miami Heat (8) /4:1/ // Izid v zmagah, igralo se je na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

Preberite še: