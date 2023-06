Helios predstavil prvega novinca

S koncem klubskih sezon je vse bolj vroče dogajanje tudi na košarkarskem trgu, kjer so klubi že zavihali rokave. Tudi letos za vas zbiramo podatke s košarkarske tržnice. Pri Cedeviti Olimpiji so v tem tednu poleg novega strokovnega vodstva predstavili še dve novi igralski imeni – Justusa Hollatza in Aleksandra Šaškova. Pri drugem finalistu slovenskega prvenstva Heliosa pa so razkrili ime prvega novinca, to je Jan Copot, ki se v Domžale seli iz Laškega.

21-letni Jan Copot je bil zadnji dve leti član Zlatoroga iz Laškega, pred tem pa je prvoligaške minute tri leta izkoriščal v dresu Hopsov s Polzele. S Heliosom se je dogovoril za dvoletno sodelovanje, so sporočili iz kluba.

V Murski Soboti rojeni Copot je v lanski sezoni v povprečju igral 30 minut na tekmo in v tem času dosegal 17,2 točke, 5,9 skoka in dve podaji. Copot je bil tretji strelec med vsemi prvoligaši.

Leta 2021 je bil, pod vodstvom trenerja Dejana Jakare, član reprezentance U20, ko so naši reprezentanti brez poraza osvojili FIBA Challenger, ki je v časih epidemije covid-19 štel za evropsko prvenstvo.

Leta 2021 je bil, pod vodstvom trenerja Dejana Jakare, član reprezentance U20. Foto: KK Helios Suns

"Vesel sem vabila v enega najboljših slovenskih klubov. Verjamem, da je to prava poteza za moj razvoj, saj gre za urejeno in dobro organizirano sredino, ki je dosega tudi vrhunske rezultate. Za klubske barve se bom boril po najboljših močeh," je prepričan 21-letnik.

"Jana dobro poznamo in spremljamo že dlje časa, tokrat pa smo ocenili, da je čas, da se nam pridruži in preizkusi na višjem nivoju. Gre za izjemnega fanta, ki je s svojimi sezonami na Polzeli in v Laškem pametno ter postopno gradil svojo kariero, zato verjamemo, da bodo Domžale zanj primerna naslednja stopnica. Veselimo se sodelovanja še z enim igralcem, ki ima za seboj tudi mladinske reprezentančne izkušnje in odlično sezono v prvoligaški konkurenci," pa je v izjavi za klub prihod Copota komentiral direktor Matevž Zupančič.

Novo ime pri Cedeviti Olimpiji

Dres Cedevite Olimpije bo v prihodnjih treh sezonah nosil mladi 210 centimetrov visoki Aleksander Šaškov, ki smo ga lahko v pretekli sezoni spremljali v dresu Ilirije, svoje prve korake na višji ravni pa je naredil pri domžalskih Helios Suns, so danes sporočili iz kluba slovenskih prvakov.

Aleksander Šaškov je novo ime pri Cedeviti Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Svoje prve resne košarkarske korake je Aleksander Šaškov napravil pri domžalskih Helios Suns v sezoni 2017/18. Pot ga je nato vodila v italijanski Carpegna Prosciutto Pesaro, ruska CSKA, Nižni Novgorod, nazadnje pa v ljubljansko Ilirijo. Ljubitelji košarke se lahko spomnite, da je dres takratne Union Olimpije v sezoni 2016/17 nosil že njegov starejši brat, Semjon Šaškov.

"Aleksander Šaškov je relativno mlad igralec, ki veliko obeta in ima potencial, da preskoči na višjo raven. Odraščal je v Domžalah in je domač igralec, zelo nadarjen, a je imel v svoji karieri kar nekaj smole s poškodbami. V pretekli sezoni je pri Iliriji lahko pokazal delček svojega potenciala, za njim je zelo dobra sezona, in selitev v Cedevito Olimpijo je zanj najboljša mogoča poteza. Zadovoljni smo, da se nam je Šaškov pridružil, in verjamemo, da mu bo delo v Cedeviti Olimpiji pomagalo pri njegovem nadaljnjem razvoju, on pa bo s preostalimi soigralci zagotovo dal vse od sebe, da prikažemo čim boljše igre," je ob podpisu pogodbe s Šaškovom povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Vlado Ilievski.

"Zelo vesel ter hkrati hvaležen sem za ponujeno priložnost kluba, kot je Cedevita Olimpija, ter da se lahko dokažem na ravni, na kateri sem vedno želel igrati. Komaj čakam, da spoznam svoje soigralce in začnemo priprave na novo sezono," je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim klubom povedal Šaškov. V sezoni 2022/23 je bil Šaškov najboljši strelec in skakalec Ilirije v slovenskem državnem prvenstvu. V povprečju je beležil 14,1 točko ter 7,2 skoka, svojo najboljšo predstavo sezone pa je prikazal na obračunu s Helios Suns 5. maja, ko je 32 točkam dodal kar 16 skokov.

Mirotić potrdil odhod iz Barcelon

Po poročanju Sportanda bo dozdajšnji član Barcelone Nikola Mirotić kariero nadaljeval pri milanski Olimpii, a novice za zdaj še niso potrdili. Mirotić je po vrnitvi iz lige NBA v Barceloni preživel štiri leta. Čeprav 32-letnega košarkarja s klubom iz Katalonije veže še dvoletna pogodba, pa so se pri Barceloni pred začetkom nove sezone odločili za finančni rez, posledično pa bo klub zapustilo nekaj nosilcev igre.

Nikola Mirotić Foto: AP / Guliverimage

Mirotić je bil pred dvema sezona proglašen za MVP evrolige, v pravkar končanem tekmovanju pa je bil uvrščen v drugo najboljšo postavo tekmovanja, a mu je z Barcelono po odličnem rednem delu sezone znova spodletelo v zaključku tekmovanja. Da bo poleti zapustil vrste Barcelone, je Mirotić potrdil v intervjuju za Mundo Deportivo, v katerem je pojasnil, da Barcelona ni pokazala nobene volje v iskanju mogočega dogovora ali znižanja plače. "Pri Barceloni mi niso dali nobenega pojasnila, zakaj se naša zgodba končuje. Želel bi si boljše komunikacije, tudi moj agent jim je dejal, da če je problem v financah, se lahko usedemo in dogovorimo, a brez uspeha. Pri Barceloni mi niso nikoli omenili morebitnega zmanjšanja plače. Če bi mi ponudili takšno možnost, bi jo sprejel, klubu sem enkrat že pomagal. Zakaj tega ne bi storil tokrat? V Barceloni se z družino počutimo odlično, a odločitev je bila sprejeta," je razočaran Mirotić.

Evroliga z novim direktorjem

Evroliga ima novega generalnega direktorja. To je postal Litovec Paulius Motiejunas, ki je do zdaj opravljal vlogo direktorja Žalgirisa. Litovec je po manj kot letu dni na položaju zamenjal Marshalla Glickmana, na svoj novi položaj pa je bil Motiejunas izglasovan soglasno. Novi generalni direktor je v svojih prvih izjavah za javnost že jasno izrazil, da je naklonjen razširitvi evrolige in da ga ob tem zanima tudi širitev tekmovanja s predstavnikom iz Dubaja.

Justus Hollatz Foto: AP / Guliverimage

Potem ko so pri Cedeviti Olimpiji na mesto športnega direktorja postavili Vlada Ilievskega in na mesto glavnega trenerja Simoneja Pianigianija, se zdaj v zasedbi slovenskih prvakov obeta tudi prva igralska okrepitev. Kot poroča Eurohoops, naj bi se v naslednji sezoni v Ljubljano preselil 22-letni in 191 centimetrov visoki nemški košarkar Justus Hollatz. Mladi nemški branilec je trenutno tudi na širšem seznamu svoje reprezentance za prihajajoče svetovno prvenstvo. V pretekli sezoni je igral za ekipo Rio Breogan, za katero je v povprečju v španskem prvenstvu dosegal po 7,9 točke na tekmo. Pred tem je igral tudi za Hamburg Towers.

Za nemško izbrano vrsto je na štirih tekmah zaigral tudi na lanskem EuroBasketu, bil pa je tudi član reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Na prvi medsebojni tekmi s Slovenijo konec avgusta, ki jo je Nemčija dobila z 90:71, se v dobri minuti na parketu ni vpisal med strelce, na drugi tekmi, na kateri je bila 14. novembra boljša Slovenija (81:75), pa je v slabih štirih minutah dosegel dve točki.

Laso se je preselil v München

Španski košarkarski strateg Pablo Laso, ki je lani junija doživel srčni napad, se vrača na delo. Potem ko je med letoma 2011 in 2022 vodil Real Madrid, s katerim je med drugim osvojil dva naslova v evroligi, skupno pa 22 lovorik, je zdaj pripravljen na nove izzive. 55-letni strokovnjak bo po novem sedel na trenerskem stolčku evroligaša Bayerna iz Münchna.

Pablo Laso Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Laso je z Bayernom sklenil pogodbo do leta 2025. "Zelo sem vesel in ponosen, da sem v Münchnu. Rad bi se zahvalil klubu, da me je uvrstil v svoje novo poglavje. Normalno, da si želim dosegati takšne uspehe, kot sem jih v preteklosti, a uspeh ni le zmaga v evroligi, in to mora biti jasno vsem. Stoodstotno sem predan tej nalogi in pripravljen sem, da Bayern pripeljemo na naslednjo stopnjo," je ob podpisu pogodbe dejal Laso.

Srb Rajaković prevzema krmilo Toronto Raptors

Srb Darko Rajaković je novi trener košarkarjev moštva Toronto Raptors, poroča ameriški ESPN. Dogovor je potrjen, pogodba pa bo podpisana v kratkem. Na čelu stroke bo zamenjal Američana Nicka Nursa, ki se je konec maja preselil k Philadelphia 76ers.

Breaking: The Raptors are finalizing a deal to hire Grizzlies assistant Darko Rajakovic as the franchise’s next head coach, sources told @wojespn. pic.twitter.com/oiZxyHslrT — ESPN (@espn) June 10, 2023

Rajaković bo s tem prvič v karieri postal glavni trener katere od ekip v ligi NBA. 44-letni Srb deluje v ZDA v različnih klubih lige NBA vse od leta 2014. Zadnja leta je sodeloval z Memphis Grizzlies, kjer je na petih tekmah začasno tudi vodil prvo moštvo in dosegel štiri zmage. Pred tem je deloval tudi pri Phoenixu in Oklahomi.

Toronto je zadnje moštvo, ki je iskalo trenerja za novo sezono. Izziv za Rajakovića bo velik. Klub se je letos prebil do t. i. play-inna, ki moštvom zagotavlja dodatno priložnost za uvrstitev v končnico, tam pa je kanadske košarkarje zaustavil Chicago.

Na novico se je pozitivno odzval tudi Nikola Jokić:

“I think he deserves it and I think he’s going to do a great job.”



Denver Nuggets star Nikola Jokic speaks on fellow Serbian countryman Darko Rajakovic, who was recently hired as the new Toronto Raptors head coach. pic.twitter.com/VsldsKMKYm — Sportsnet (@Sportsnet) June 12, 2023

Prav poraz proti Chicagu je bil razlog, da je moral Nurse zapustiti klub, ki ga je leta 2019 popeljal do naslova prvaka.

