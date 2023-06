Tekma, ki bo dala številne odgovore

Košarkarji Denver Nuggets s slovenskim reprezentantom Vlatkom Čančarjem so še dve zmagi oddaljeni od svojega prvega naslova prvakov v zgodovini lige NBA. A Nuggets so še daleč od uspeha, saj jim nasproti stojijo košarkarji Miami Heat, ki so po zmagi na drugi tekmi, na tretjem obračunu morali priznati premoč ekipi iz Kolorada.

Vlatko Čančar je na zadnji tekmi dobil nekaj sekund. Foto: Guliverimage

"Sem nismo prišli le zaradi ene zmage," je po uspehu na tretji tekmi finala povedal trener Denverja Mike Malone. Gledalci v Miamiju so bili v sredo zvečer priča zgodovinski predstavi Nikole Jokića in Jamala Murrayja. Jokić je postal prvi košarkar v NBA finalu, ki je na eni tekmi presegel mejo 30 točk, 20 skokov in desetih asistenc (32 točk, 21 skokov, 10 asistenc), medtem ko se je Murray ustavil pri 34 točkah, desetih skokih in desetih asistencah in se skupaj s Srbom vpisal v zgodovino kot del dvojice, ki je na tekmi finala ob trojnem dvojčku presegla mejo 30 doseženih točk. Na tretjem obračunu je prvič v finalni seriji igralne drobtinice dobil tudi Vlatko Čančar, ki pa se v pol minutah na igrišču ni vpisal med strelce.

Na drugi strani je Miami v nekoliko slabšem nizu. Heat so v finalu vzhodne konference vodili s 3:0 proti Boston Celtics, nato pa so dobili le dve izmed naslednjih sedmih tekem. "Ostali bomo takšni, kot smo, kot ekipa. Tekmovali bomo skupaj, borili se bomo skupaj in zmagovali bomo skupaj," se pred četrto tekmo ne predaja prvi zvezdnik Miamija Jimmy Butler. Tudi na tej tekmi trener Miamija Erik Spoelstra še ne bo mogel računati na pomoč Tylerja Herra, ki si je 16. aprila poškodoval roko, nato pa prestal tudi operacijo, zdaj pa se počasi vrača na parket.

Peta tekma bo na sporedu v noči na torek (2.30) v Denverju.

Liga NBA, finale, 4. tekma:

Liga NBA, finale: Denver Nuggets (1) – Miami Heat (8) /2:1/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

