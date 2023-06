Košarkarji Denver Nuggets se podajajo na dokaj neznan teritorij, saj prvič v tej končnici po dveh domačih tekmah ne vodijo z 2:0 v zmagah. Lahko se zgodi tudi to, da se bodo prvič v tej končnici v serijah na štiri zmage znašli v zaostanku. A pri Denverju, kjer Vlatko Čančar v finalu še ni dobil priložnosti, so odločeni, da tega ne bodo dopustili.

Prvi igralec Nuggetsov Nikola Jokić je kot enega glavnih razlogov za zmago Miamija na drugi tekmi navedel odlično igro Miamija in njihovo kaznovanje napak Denverja. "Disciplina bo za nas na tej tekmi ključna. Vedno znova te kaznujejo za napake," je prepričan Jokić, ki je ob tem opozoril tudi na to, da bo njegova ekipa morala igrati hitreje, sploh če se jih bo Miami znova lotil s consko postavitvijo v obrambi. "Vsilili so nam svoj ritem igre. Nočemo igrati na takšen način, zato moramo doseči svoje," je bil še jasen Jokić.

Strinjal se je tudi trener Denverja Mike Malone. "To ni predsezona, to ni redni del sezone. To je finale lige NBA. Po porazu na drugi tekmi sem fante v garderobi vprašal, zakaj so izgubili in vedeli so odgovor. Njihov pristop je bil res razočaranje, Miami nas je nadigral," se je proti zadnjemu srečanju obrnil Malone.

Gabe Vincent Foto: Reuters

Košarkarji Miamija po zmagi na drugi tekmi še naprej ostajajo najbolj prijetno presenečenje te končnice, zdaj pa bodo imeli pred domačimi navijači novo veliko priložnost, ki bi jih ponesla še korak bližje k želenemu cilju, a pri Heat ostajajo previdni in osredotočeni na svoje delo. "To bo zagotovo povsem drugačna tekma kot prvi dve. Mislim, da bo prav vsaka tekma v tej seriji zgodba zase, se pa veselimo igranja pred našimi navijači, zagotovo bodo pripravili odlično vzdušje in izkušnjo. Zagotovo se bo odvil hud boj, zavedamo se, da bodo napadli z vsemi silami in mi moramo storiti enako," je pred tekmo opozoril košarkar Miamija Gabe Vincent, ki je v finalu na dveh tekmah v povprečju dosegel 21 točk.

Pri Miamiju bodo tudi na tretji tekmi pogrešali Tylerja Herra, ki se je 16. aprila poškodoval roko. Herro je sicer v torek že treniral in je vse bližji vrnitvi na parket.

Liga NBA, finale, 3. tekma:

