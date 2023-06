Uradno: Antetokounmpa in soigralce bo treniral Griffin

"Adrian je zelo cenjen trener in nekdanji košarkar, ki v našo ekipo prinaša odlično vodenje in izkušnje," je dejal generalni direktor Milwaukeeja, Jon Horst. Griffin je bil doslej pomočnik trenerja pri Toronto Raptors.

Nekdanji košarkar je v devetih sezonah nosil dres petih ekip, tudi Dallas Mavericks v finalu lige NBA leta 2006, ko so Teksašani izgubili proti Miami Heat.

Med letoma 2010 in 2015 je bil Griffin pomočnik Toma Thibodeauja v Chicagu, nato pa se je pridružil Torontu in bil kot pomočnik trenerja Nicka Nursa del zmagovite kampanje. Zadnjih pet sezon je bil s Kanadčani, ki so leta 2019 osvojili naslov prvaka.

"My job is to prepare them to win."



Let's get to work, Coach Griffin!! pic.twitter.com/0jIcdpx2Om — Milwaukee Bucks (@Bucks) June 5, 2023

Potem ko so Bucks redni del sezone končali z najboljšim izkupičkom v ligi, so prvi nosilci nastope v končnici končali že v prvem krogu, ko jih je s 4:1 izločila ekipa Miami Heat.

Neuspeh je bil za Budenholzerja, dvakratnega trenerja leta, usoden. Dve leti prej je Milwaukee popeljal do prvega naslova NBA po 50 letih.