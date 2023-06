LeBrona vabi, da se v Dallasu pridruži Dončiću

Kyrie Irving Foto: Reuters LeBron James je po neslavnem koncu svoje 20. sezone v ligi NBA, ko so Denver Nuggets pometli z Los Angeles Lakers, izrazil dvom o nadaljevanju svoje kariere. Z Lakers ima sicer še enoletno pogodbo. Dejal je, da bo premislil, ali bo sploh še igral košarko. Kyrie Irving, ki je sredi te sezone postal soigralec Luka Dončića, pa želi poleti preizkusiti svoje možnosti za tržnici prostih igralcev. Ni skrivnost, da sta Irving in James dobra prijatelja. Pri Cleveland Cavaliers sta že bila soigralca. In številni so ugibali, da bi Irving lahko končal pri Lakers.

LeBron James Foto: Reuters A zdaj se zgodba obrača v popolnoma drugo smer. Dobro obveščeni ameriški košarkarski novinar Shams Charania, ki se sklicuje na svoje vire, piše, da je Irving stopil v stik z Jamesom, ali bi ga zanimal prihod k Dallas Mavericks. Mediji iz Dallasa, predvsem pa navijači Dallas Mavericks, so zgodbo že pograbili. Lani poleti si je Mark Cuban LeBrona že želel. Vprašanje pa je, ali po novi kolektivni pogodbi tri tako visoko plačane igralce lahko pridobi ena ekipa.

Sources: Kyrie Irving has reached out to Lakers star LeBron James in attempts to see if James would come to Dallas. Irving is a free agent this offseason.