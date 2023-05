Navijači so si privoščili Dončića: Moral bi tožiti frizerja

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je na družbenem omrežju objavil svojo fotografijo med četrtkovim obiskom frizerskega salona. Poziral je z nenavadno pričesko, po objavi fotografije pa se je vsul plaz takšnih in drugačnih komentarjev. Kar nekaj se jih je posmehovalo Dončićevemu izboru.

Med obiskom frizerskega salona v Ljubljani je poskrbel za objavo, ki je še kako odmevala zlasti čez lužo. Foto: Instagram Največji ponos slovenske košarke Luka Dončić uživa v poletnem počitku. Po stresni sezoni, v kateri se z Dallas Mavericks sploh ni uvrstil v končnico lige NBA, ga pozno poleti čaka velik reprezentančni izziv, prvi nastop v državnem dresu na svetovnem prvenstvu. Na spektakel v Aziji bo treba še malce počakati, 24-letni Ljubljančan pa na družbenih omrežjih, čeprav je minilo že nekaj časa od njegove zadnje tekme, ostaja v središču zanimanja.

Ko je tako objavil fotografijo iz frizerskega salona, na kateri pozira z nenavadno pričesko, je ta postala viralna, ob tem pa ni manjkalo takšnih in drugačnih odzivov navijačev.

Nekatere je spomnil na junaka filmske uspešnice Butec in butec Lloyda Christmasa, ki ga je upodobil Jim Carrey.

"Bro got the Lloyd Christmas haircut" - Luka Doncic's bowl-fade haircut had NBA fans reacting hilariouslyhttps://t.co/Hq6MvnJjBm — Reign (@BarbecueBro) May 25, 2023

"Ljubi bog, kaj so naredili Luki?" se je vprašal Andrew Leezus.

omg what did they do to Luka 💀 pic.twitter.com/qm4rkHCklY — andrew leezus (@AndrewLeezus) May 25, 2023

"S to čudaško pričesko bo dal 40 točk na tekmo?" je fotografijo komentiral Bobby Solez, eden od ljubiteljev lige NBA pa je v šali, polni črnega humorja, dodal: "Na ljudi s takšnimi pričeskami so v moji soseski streljali." Pojavil se je celo komentar, v katerem so Dončiću svetovali, naj toži frizerja.

Z novo pričesko že tekal po Mostecu

Končna pričeska je bila povsem drugačna od tiste na prvi objavi na Instagramu. Foto: Instagram Dončić se je sicer med obiskom frizerskega salona, če lahko sklepamo po fotografiji, kratkočasil z igranjem šaha na mobilnem telefonu. Malce pozneje je eden najboljših košarkarjev na svetu zaprl usta vsem priložnostnim kritikom. Izkazalo se je namreč, da je bila fotografija z nenavadno obrito glavo le vmesna stopnja do končne, veliko bolj urejene podobe LD77.

Nasmejani Dončić, sicer drugi najboljši strelec lige NBA v rednem delu sezone 2022/23, se je tako znova znašel v središču zanimanja in potrdil status enega najbolj priljubljenih košarkarskih zvezdnikov na svetu.

Da med poletnim odmorom pridno skrbi tudi za telesno pripravljenost in kondicijo, je dokazal z zadnjo objavo na Instagramu, na kateri s svežo pričesko teče po klancu navzgor ob skakalnici v Mostecu. Pripisal je: "Dovolj za ta teden."