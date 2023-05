MVP Španca spravil v jok, del velikega slavja tudi Dončić #video

Vsaj toliko, kot se danes govori o zmagi in slavju Reala v evroligi, je eden izmed glavnih razlogov za debato še vedno tudi pretep z druge tekme v četrtfinalni seriji med Partizanom in Realom, ki je po mnenju mnogih spremenila ne le potek serije, temveč celotnega tekmovanja. Spomnimo, tisti dvoboj je bil minuto in 40 sekund pred koncem prekinjen zaradi množičnega pretepa, ki sta ga izzvala član Reala Sergio Llull z grobo osebno napako ter košarkar Partizana Kevin Punter s kasnejšim prerivanjem. Prerivanju in pretepu so se pridružili tudi preostali, sodniki pa so po dolgem ogledu posnetka izključili številne košarkarje. Če dogajanje strnemo na kratko, je Realu nato uspel zgodovinski preobrat, saj so po zaostanku z 0:2 v seriji pripravili preobrat in jo dobili s 3:2, nato pa v polfinalu najprej povsem zaustavili Barcelono, v nedeljo pa še Olympicos.

Sergio Llull je s košem v končnici odločil finale. Foto: Guliverimage

Tavares z jasnimi besedami, Mateo ganjen do solz

Tudi tokrat so glavno vlogo odigrale izkušnje Reala in Sergio Llull, ki je dobre tri sekunde pred koncem iz težkega položaja iz polrazdalje zadel za zmago svojega moštva (79:78). Chus Mateo, ki je na trenerskem stolčku po odhodu Pabla Lasa stopil v velike čevlje, je tako svoje moštvo popeljal do novega velikega uspeha, po koncu pa je pohvale na njegov račun natresel tudi MVP finalne serije 31-letni Edy Tavares, ki je svojega trenerja z ganljivimi besedami spravil v jok.

Besede Tavaresa, ki so ganile Matea:

Incredible scenes in the press conference: Real Madrid coach Chus Mateo broke into tears hearing the praise of Final Four MVP Edy Tavares for him.



"You guys should apologize to him. Lots of criticism, doubt...



He deserves this more than anybody. One of the best people I met"

"Edina stvar, ki jo želim storiti, je čestitati temu človeku na moji desni," je na novinarski konferenci dejal Tavares in s tem pozornost preusmeril na svojega trenerja. "Mislim, da je trpel bolj kot mi vsi, ko je skušal to ekipo spraviti v šampionsko formo. Prepričan sem, da so vse zasluge njegove. V Madridu je zelo težko opravljati vlogo glavnega trenerja. Rad bi mu čestital. Mislim, da smo tu zaradi njega, ves čas je verjel v nas. Še ljudje, ki so bili okoli nas, niso verjeli v nas in v to, da nam lahko uspe," je dejal Tavares, ob tem pa svojih čustev ni mogel zadržati 54-letni Mateo.

Mateo je na mesto glavnega trenerja stopil lani, potem ko se je po enajstih letih s čela madridskega velikana zaradi zdravstvenih težav poslovil Pablo Laso. Mateo je od leta 2014 deloval kot njegov pomočnik. "Res ima ogromno samozavesti, s tem pa zna navdati tudi svoje igralce. Res si zasluži," je še pridal Tavares.

Že pred koncem rednega dela evrolige so se večkrat pojavile govorice, da je trener Virtus Bologne Sergio Scariolo kandidat za zamenjavo Matea. V zadnjih nekaj tednih so tuji mediji večkrat poročali, da se je vodstvo španskega kluba že sestalo s Scariolom, da bi razpravljali o morebitni pogodbi, medtem ko se končnica proti beograjskemu Partizanu sploh še ni končala. Verjetno je imel to v mislih tudi Tavares, ko je dejal, da si njegov trener zasluži opravičilo.

Tavares je v finalu ob 13 točkah dosegel še deset skokov, medtem ko je v polfinalu blestel z 20 točkami, 13 skoki in štirimi blokadami. Bil je najboljši skakalec finalnega turnirja in drugi najboljši strelec. Foto: Guliverimage

"Mislim, da bi se mu morali ljudje opravičiti, ker je bil deležen toliko kritik in dvomov. Vedno vsi omenjajo Madrid in velike trenerje, a nihče nikoli ni omenil njega. A on je šef v naši ekipi in če omenjate Real, morate omeniti tudi njega. Brez njega ne bi bilo nas. On je bil tisti, ki je ves čas verjel v nas," je povedal Tavares, ob tem pa je Mateo stežka zadrževal solze.

"Med sezono smo imeli res veliko vzponov in padcev, a zelo srečen konec z osvojenim naslovom. Lahko rečem, da sem res zelo ponosen na to ekipo, ki se je vedno znova pobrala. Vedno so verjeli, da lahko zmagajo, nikoli se niso predali. Z vsako tekmo smo bili bolj povezani in bolj smo se borili. Košarkarski stroj, kot je Olympiacos, nam je uspelo premagati z izjemnim metom Sergia, to sta bili tudi njegovi edini točki in vse skupaj so zame kot sanje," pa je po finalni zmagi dejal strateg španskega kluba.

Dončić proslavljal na daljavo

Košarkarji Reala so tako enajstič v zgodovini osvojili evroligo, nazadnje leta 2018, ko je bil del ekipe tako kot letos Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph, ki je tako svojim uspehom dodal še drugi naslov evrolige. Zadnjega naslova se je kot član Reala veselil tudi Luka Dončić, ki je zatem odšel v ligo NBA, a je še vedno močno navezan na celotno ekipo v glavnem mestu Španije. Slovenski košarkar je z nestrpnostjo spremljal tudi dogajanje v finalu, ob koncu pa je na družbenih omrežjih tudi čestital svojim kolegom in nekaterim nekdanjim soigralcem. Dončić pa je bil na daljavo del slavja tudi v garderobi Reala, saj so pri evroligi objavili posnetek, na katerem Rudy Fernandez po videoklicu proslavlja skupaj z Dončićem.

rudy called luka doncic to celebrate euroleague with him

Bartzokas ni skrival razočaranja Razumljivo je bilo razočaranje ogromno na strani Olympiacosa, ki je redni del sezone končal kot najboljša ekipa. "Po koncu tekme sem fantom v garderobi najprej dejal, naj dajo glave gor in naj bodo ponosni na svoje delo in kako smo stali eden za drugim ter nad košarko, ki smo jo igrali vso sezono. To je košarka, včasih potrebuješ malce sreče. Nočem govoriti o proračunih, a imeli smo močno ekipo. Izgubili smo po prejetem košu v zadnjih sekundah, enako se nam je zgodilo tudi lani v polfinalu. Igrali smo dobro, dobili smo ogromno pomembnih tekem, a na tej zadnji smo izgubili zaradi malce nesreče. Žal nam je tudi zaradi naših navijačev, ki so nas podpirali, a zdaj se moramo osredotočiti na domače prvenstvo," je po koncu srečanja dejal trener grške ekipe Georgios Bartzokas.

