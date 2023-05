Norih 27 točk slovenskega bisera za evropski finale

Jan Vide je lani igral na svetovnem prvenstvu do 17 let.

Foto: FIBA

V Kaunasu v Litvi se ne dogaja samo zaključni turnir četverice evrolige, ampak na turnirju Next Generation nastopajo tudi najboljše mladinske ekipe iz Evrope. In tudi na tem je finalist Real Madrid in to po zaslugi slovenskega košarkarskega biserja 197 centimetrov visokega branilca. To je Jan Vide. Na tretji tekmi je dal 27 točk!