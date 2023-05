Tretja četrtina odločila oba polfinala, za krono Olympiacos in Real

Kostas Sloukas in soigralci so si priigrali finale proti Realu Madridu.

Kostas Sloukas in soigralci so si priigrali finale proti Realu Madridu. Foto: Reuters

Evroliga, zaključni turnir, polfinale:

Petek, 19. maj:

Olympiacos v tretji četrtini dobil samo dve točki

V prvem polfinalu evrolige sta igrala Olympiacos in Monaco. Olympiacos, ki lovi svoj četrti naslov v evroligi, je redni del tekmovanja končal na vrhu razpredelnice z izkupičkom 24-10 oziroma z zmago več od Barcelone in Real Madrida ter tremi več od četrtouvrščenega Monaca. V četrtfinalu je poskrbel, da Turčija prvič po letu 2014 oziroma zadnjih sedmih izvedbah tekmovanja nima svojega predstavnika na zaključnem turnirju. Fenerbahče je na odločilni tekmi doma premagal z 79:68.

Olympiacos iz Pireja ima v Kaunasu več tisoč svojih navijačev. Foto: Reuters Olympiacos je odigral najboljšo obrambno četrtino sezone in tako prelomil polfinalno tekmo. Ob polčasu je še zaostajal za 12 točk, po tretji pa vodil za 13. Dobili so jo namreč s 27:2! Monaco se ni več pobral. Za končni izid 76:62 je Saša Vezenkov dal 19 točk. Pri Grkih sta bila dvomestna še Kostas Papanikolaou (15) in Moustapha Fall (12). Pri Monačanih, ki so v rednem delu sezone dvakrat premagali klub iz Pireja, pa sta bila s po 17 točkami najbolje razpoložena Mike James in Elie Okobo.

Košarkarji iz Pireja so se po zmagi nad tekmeci iz kneževine devetič uvrstili v veliki finale najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini. V sezonah 1996/97, 2011/12 in 2012/13 so pobrali smetano na zaključnih turnirjih, v sezonah 1993/94, 1994/95, 2009/10, 2014/15 in 2016/17 pa bili osmoljenci finalnih tekem.

Real drugi polčas dobil z 42:24

Foto: Reuters Večer je postregel še s košarkarskim el clasicom med Barcelono in Real Madridom, za katera igrata naturalizirana slovenska košarkarja Mike Tobey in Anthony Randolph. Tobey je za Barcelono v tej sezoni v povprečju na parketu preživel 14 minut in dosegal po šest točk in 2,9 skoka na srečanje. Na drugi strani se je Randolph vrnil v začetku aprila po kar devetih mesecih in 18 dneh odsotnosti z igrišč zaradi poškodbe levega kolena. V evroligi je zaigral na šestih tekmah, v katerih je v dobrih šestih minutah na parketu dosegal po 2,5 točke in skok na obračun.

Trener Barcelone Šarunas Jasikevičius se je vrnil v svoje rodno mesto, kjer je v začetku maja deklasiral Žalgiris in se tretjič zapored za krmilom Barcelone uvrstil na zaključni turnir. Predlani jo je v finalu premagal Anadolu Efes, lani pa že v polfinalu Real. Zdaj so imeli priložnost za maščevanje. In ob polčasu je kazalo dobro. Vodili so z 42:36, a je v tretji sledil preobrat. Real je naredil delni izid 20:5 in že sredi tretje četrtine vodil. Tretjo je tako dobil z 22:13 in pred odločilno vodil z 58:55. Eden ključnih igralcev Barcelone Nikola Mirotić kljub 18 minutam na parketu ni dal niti točke.

Real Madrid, ki ima v svojih vrstah enajst igralcev z izkušnjami iz lige NBA, je najtrofejnejši evropski klub – zadnjega od desetih evropskih naslovov je osvojil leta 2018 v Beogradu z Luko Dončićem na čelu, hkrati pa je svojo nepopustljivost in zmagovalni značaj pokazal s tremi zaporednimi zmagami proti Partizanu.

Džanan Musa je dal sedem točk. Foto: Reuters S čvrsto obrambo so beli dobili tudi zadnjo četrtino (20:11) in za veliki finale svojega največjega tekmeca premagali z 78:66. Spomnimo se, kako zelo so se v četrtfinalu mučili s Partizanom in ga premagali šele na peti tekmi. Prvi strelec Reala je bil z 20 točkami Walter Tavares (15 skokov), Mario Hezonja jih je dal 14, Sergio Rodriguez pa 12. Sedem minut je igral Randolph in prispevek šest točk. Tobey za Barcelono ni zaigral. S 16 točkami je bil prvi strelec katalonske ekipe Alex Abrines.