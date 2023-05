Real po velikem preobratu izločil Partizan in spisal zgodovino

V evroligi so po izjemno zanimivih četrtfinalnih serijah postali znani vsi udeleženci zaključnega turnirja najboljše četverice v Kaunasu. Kot zadnji so si vstopnico v polfinale zagotovili košarkarji Real Madrida, ki so na odločilni peti tekmi četrtfinala po preobratu, potem ko so zaostajali že z 18 točkami prednosti, na koncu ugnali Partizan. Že pred tem se je uvrstitve v polfinale veselil Monaco, ki je na odločilni peti tekmi s 97:86 ugnal Maccabi Tel Aviv. V torek si je vstopnico med najboljše štiri priigral Olympiacos, kot prva pa Barcelona. Polfinalna para sta tako Olympiacos - Monaco ter Real Madrid - Barcelona.