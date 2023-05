Dončić se je poklonil kolegom, Obradović jasen: O tem ne želim več razpravljati

Z eno najbolj dramatičnih četrtfinalnih serij v evroligi sta v tej sezoni po dolgih letih zagotovo postregla Real Madrid in Partizan. Madridčani so v sredo na odločilni peti tekmi nadoknadili kar 18 točk zaostanka in se po zmagi z 98:94 uvrstili na zaključni turnir četverice. "Veterani so nas vrnili v igro. Vedo, kako se boriti. To je Real Madrid," je bil po koncu zadovoljen strateg Reala Chus Mateo, medtem ko je bilo v središču pozornosti znova tudi vroče in kaotično dogajanje z druge tekme v seriji, ki je po mnenju mnogih spremenila potek dogajanja.

Ko je slabih osem minut pred koncem tretje četrtine po zadetem prostem metu Ioannisa Papapetroua Partizan povedel z 59:41, so nekateri navijači Partizana svoje ljubljence verjetno že preslikali na zaključni turnir, ki ga bo konec prihodnjega tedna gostil Kaunas. A košarkarji Reala so nato v domači dvorani, kjer sta zanimiv obračun med drugim spremljala tudi nogometaš Vinicius Jr. in NBA-zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander, še enkrat več dokazali, zakaj imajo v svojih vitrinah deset naslovov evrolige. Z epskim preobratom in na krilih izkušenih igralcev so nato po preobratu slavili z 98:94.

V zasedbi Reala sta v sredo pomemben delež prispevala veterana Sergio Rodriguez in Sergio Llull, na kar je po tekmi z objavo fotografije obeh košarkarjev v družbi Rudyja Fernandeza opozoril tudi Luka Dončić. Rodriguez je srečanje končal pri 19 točkah, od tega jih je kar 13 dosegel v zadnjih desetih minutah. "Vemo, kako pomemben dosežek je to za klub, kot je Real. Zelo smo veseli, zdaj pa nas čaka zaključni turnir, z mislimi smo zdaj že tam," je po koncu dejal Rodriguez.

Tudi Llull je vseh svojih osem točk dosegel v zadnji četrtini srečanja. "Veterani so nas vrnili v igro. Vedo, kako se boriti. To je Real Madrid," je bil presrečen trener Reala Chus Mateo, ki je s svojo ekipo spisal zgodovino, saj se je Real kot prva ekipa v zgodovini evrolige vrnila in slavila po zaostanku z 0:2 v četrtfinalni seriji, zdaj pa španski kraljevi klub za "nagrado" v polfinalu čaka košarkarski el clasico proti Barceloni, medtem ko se bosta v drugem polfinalu pomerila Olympiacos in Monaco.

Obradović: O tem ne želim več razpravljati

Razumljivo je bilo razočaranje toliko večje v zasedbi Partizana. "To je bila tretja zaporedna tekma, na kateri je odločil skok oziroma ena žoga v posesti. Jasno je, da smo izgubili nadzor nad tekmo, zato smo tudi izgubili. Zelo sem ponosen na ekipo, da se nam je po osmih letih spet uspelo vrniti v evroligo, in na sezono, ki smo jo imeli. Mislim, da bi se lahko uvrstili tudi na zaključni turnir, a zdaj je to že v preteklosti in o tem ne želim več razpravljati," je dejal trener Željko Obradović, ki je tako s Partizanom ostal brez prvega zaključnega turnirja po letu 2010.

"Res smo imeli impresivno podporo navijačev skozi celotno sezono. Zelo sem ponosen na to ekipo, celoten štab in vse, ki so bili letos del te zgodbe. Število ljudi, ki govori o Partizanu, število ljudi, ki prihajajo na naše tekme, je res ogromno. Evroliga potrebuje Partizan, potrebuje klub, kot je Partizan. Upam, da bomo tudi v naslednji sezoni igrali v evroligi. Zdaj nas čaka priprava na ligo ABA, ki bo za nas zelo pomembno tekmovanje," se je proti četrtfinalu s SC Derbyjem obrnil strateg Partizana, ki ga v primeru uspeha v četrtfinalni seriji in primeru sobotne zmage Cedevite Olimpije proti FMP nato čaka polfinalna serija z ljubljansko ekipo.

Govora tudi o kaosu na drugi tekmi

Tudi po peti tekmi četrtfinalne serije se je govorilo o drugem srečanju v Madridu, kjer je po pretepu nastal pravi kaos, v katerem je med drugim Guerschon Yabusele rokoborsko na tla položil Danteja Exuma. Zaradi pretepa so bili s suspenzi kaznovani tudi Kevin Punter, Mathias Lessort in Gabriel Deck. "Zdaj ni ničesar, kar bi lahko povedal. Bili smo v naletu, vedeli smo, da bodo poskušali z grobimi potezami, in tako se je pač zgodilo. Zelo sem razočaran, mislim, da vsi vedo, da smo si zaslužili igrati na zaključnem turnirju," je po koncu dejal Exum, ki je bil s 16 točkami drugi strelec Partizana.

"Serija se je spremenila po tistem pretepu. Stoodstotno. Takrat smo izgubili Lessorta in Punterja, sam pa bom do konca sezone igral s poškodbo. Moram še kaj dodati?" razočaranja ni skrival Exum, ki je o drugi tekmi še povedal, da se mu Yabusele ni opravičil.

"Mislim, da je kar malce smešno, kako so nadzirali potek zgodbe in dogajanja. V javnost so prišli s številnimi opravičili, a sam nisem prejel niti enega neposrednega opravičila od Yabuseleja. To samo kaže njihov karakter. Mislim, da tudi teh pet tekem suspenza, ki jih je prejel, ni dovolj. Vsi so bili šokirani, kako majhno kazen je dobil. Saj nismo v WWE. Verjetno bi se počutil bolje, če bi se mi vsaj opravičil. A oni so se opravičili prek medijev, evroliga je temu nasedla in podala mile kazni. Sami smo lahko ponosni nase," je bil še neposreden Avstralec v dresu Partizana.

