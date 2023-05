Velik uspeh Lakoviča: z Gran Canario osvojil evropski pokal!

Košarkarji Gran Canarie so letošnji zmagovalci evropskega pokala. Izbranci slovenskega strokovnjaka Jake Lakoviča so na finalni tekmi v Las Palmasu premagali Turk Telekom z 71:67 (29:23, 50:33, 61:55) in si zagotovili nastop v evroligi v sezoni 2023/24.

Španska zasedba s Kanarskih otokov je sredi druge četrtine povedla za 22 točk (46:24). V tretji je močno popustila, kar je ekipa iz Ankare izkoristila in se ji v začetku zadnje četrtine približala na štiri točke (61:57), v 35. minuti pa le na dve točki (64:62). Lakovičevi varovanci so se v prelomnih trenutkih dvoboja le zbrali in po hudem boju le osvojili evropski pokal.

V španski ekipi sta bila najbolj učinkovita John Shurna z 18 in AJ Slaghter s 16 točkami, v turški pa Tyrique Jones in Axel Bouteille. Oba sta dosegla po 17 točk.

V sezoni 2022/23 je v evropskem pokalu nastopala tudi Cedevita Olimpija, a se ni uvrstila v izločilne tekme, potem ko je na osemnajstih tekmah skupinskega dela dosegla le tri zmage in doživela 15 porazov.

Najuspešnejša ekipa v evropskem pokalu je španska Valencia s štirimi zmagoslavji. Litovski Rytas in ruski Himki sta zmagala po dvakrat, Real Madrid, Joventut, Malaga in Gran Canaria iz Španije, Lokomotiv Kuban, Unics in Dinamo Moskva iz Rusije, Galatasaray in Darussafaka iz Turčije ter izraelski Hapoel Jeruzalem, Monaco in italijanski Virtus Bologna pa po enkrat.