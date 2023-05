Real evropski prvak U18, MVP pa slovenski biser!

Jan Vide je v preteklih dveh poletjih igral za slovensko reprezentanco do 16 in nato 17 let.

Jan Vide je v preteklih dveh poletjih igral za slovensko reprezentanco do 16 in nato 17 let. Foto: FIBA

Pred finalom košarkarske evrolige so v Kaunasu izvedli finale turnirja Next Generation. Dobila ga je Realova ekipa do 18 let. Njen najboljši košarkar na turnirju pa je bil Jan Vide. V finalu je dal 19 točk, zmagali so z 71:60.

Osemnajstletni Jan Vide je za tri zmage Reala Madrida v skupinskem delu zaključnega turnirja Next Generation dal 19, 20 in 27 točk. V nedeljo so se v finalu pomerili z izbrano ekipo Next Generation, ki je bila pred tem boljša od lanskega prvaka, srbske Mege. Čeprav Vide ni bil najnatančnejši pri metu (8/17 iz igre, brez zadete trojke), pa je madridski klub vseeno povedel do zanesljive zmage. V zaključku tekme je dal tri zaporedne koše (navdušil je z nekaj izvrstnimi prodori pod obroč) in Real je zmagal z 71:60.

Vide je v finalu igral 33 minut in dal 19 točk. Imel je še sedem skokov in šest asistenc. S 17 točkami je za zmago Reala izdatno pomagal še Hugo Gonzalez.

This guy can score⚡️



Jan Vide puts it up for @RMBaloncesto U18s#AdidasNGT I @skweektv pic.twitter.com/XjexUF6CZE — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2023

Mladinska ekipa Reala Madrida je prva s štirimi naslovi na turnirju Next Generation. Uspelo jim je že v letih 2015, 2019 in 2021. Videta, ki je kariero začel v domžalskem Heliosu, so razglasili za najkoristnejšega igralca (MVP) turnirja.

Kaunas bo gostil še finale košarkarske evrolige: Real Madrid proti Olympiacosu.