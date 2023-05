Luka Dončić navdušen, madridski Real še enajstič prvak evrolige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji madridskega reala so še enajstič v zgodovini osvojili naslov prvakov evrolige. Danes so v velikem finalu v Kaunasu z 79:78 premagali najboljšo ekipo rednega dela Olympiacos. Že pred tem sta se v obračunu za tretje mesto pomerila petkova poraženca polfinalnih obračunov, Barcelona Mika Tobeyja in Monaco. Katalonska ekipa je izgubila s 66:78.