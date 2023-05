Španec po novem na čelu Fiba Europe

Garbajosa se bo po zmagi na današnji volilni skupščini - na njej je premagal prvega moža francoske zveze Jeana-Pierra Siutata - v naslednjih treh mesecih moral posloviti z mesta predsednika španske košarkarske zveze, ki jo vodi od leta 2016.

Petinštiridesetletni Garbajosa je v času igralske kariere branil barve številnih imenitnih klubov, kot so španske Tau Ceramica, Unicaja Malaga in Real Madrid, italijanski Benetton Treviso in ruski Himki, med letoma 2006 in 2008 pa je igral tudi za Toronto Raptors v severnoameriški ligi NBA.

Bil je tudi član zlate španske generacije in nosilec igre pri osvojitvi prvega mesta na svetovnem prvenstvu na Japonskem 2006 in evropskem prvenstvu na Poljskem 2009 ter srebrne na olimpijskih igrah v Pekingu 2008. V dresu Španije je osvojil tudi odličji srebrnega leska na evropskih prvenstvih na Švedskem 2003 in v Španiji 2007 ter bronastega v Turčiji 2001.

