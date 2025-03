To bi bila revolucija! Dobiva Evropa svojo "ligo NBA"?

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) in liga NBA preučujeta možnost ustanovitve nove profesionalne lige v Evropi. Liga bi bila vključena v trenutni tekmovalni sistem evropske košarke, pri čemer bi moštva ob tem nastopala tudi v domačem prvenstvu in bi se vanjo lahko uvrstila preko kvalifikacij, sta sporočili vodstvi obeh organizacij.

"Evropska košarkarska skupnost je ponosna na svojo sedem desetletij dolgo zgodovino mednarodnih klubskih tekmovanj in talentov, ki jih je proizvedla v tem času," je povedal generalni sekretar Fibe Andreas Zagklis. Ob tem je izrazil še prepričanje, da se v evropski košarki skriva neomejen potencial, o čemer pričata njena popularnost in uspehi v mednarodnih reprezentančnih tekmovanjih.

"Nova liga bo tako združevala poslovno sposobnost lige NBA in mednarodne izkušnje Fibe glede tega, kako privabiti nove navijače in investitorje ter povečati koristi klubov in ustvariti sinergijo med vsemi deležniki," je dejal Zagklis.

Andreas Zagklis (drugi z desne) med spremljanjem lanskoletnega olimpijskega turnirja v košarki v Franciji. Foto: Guliverimage

Zelo optimističen glede novega projekta je tudi komisar lige NBA Adam Silver. "NBA in Fiba želita enotno graditi na bogati tradiciji evropske košarke. Veselimo se sodelovanja in ustvarjanja nove lige za navijače po vsem kontinentu."

Krovni košarkarski organizaciji sta namero o sodelovanju uradno sporočili v četrtek. Pogovori o tem naj bi sicer potekali že eno leto, vanje pa so bili vključeni potencialni investitorji, ekipe in komercialni partnerji, še poroča STA.

Novo tekmovanje naj bi bilo namenjeno približevanju košarke evropskim navijačem in pospeševanju razvoja omenjenega športa v Evropi. Ob tem naj bi pomemben del finančnih sredstev šel za razvoj košarkarskih akademij in ne bi bil namenjen zgolj napredku igralcev, temveč tudi izpopolnjevanju trenerjev in sodnikov na vseh nivojih košarkarske igre.

Omenjajo se že mesta, kjer bi lahko potekalo novo tekmovanje. Mnoga izmed njih so veliko bolj kot po košarki znana po uspešnih nogometnih velikanih, zdaj pa bi skušali poskrbeti še za vrhunske košarkarske franšize. Omenjajo se tako Madrid, Barcelona, München, Berlin, London, Manchester, Milano, Rim, Istanbul, Atene in Pariz.