Saša Dončić: O tem je brezpredmetno govoriti #video

Slovenski košarkarji so v četrtek popoldne dobili nasprotnike na letošnjem EuroBasketu, na katerem bodo v prvem delu med 28. avgustom in 4. septembrom v Katovicah igrali proti Poljski, Franciji, Belgiji, Islandiji in Izraelu. Dogajanje je z veliko pozornostjo na Košarkarski zvezi Slovenije spremljal tudi športni direktor reprezentance Saša Dončić, ki je predvsem glede napovedi sestave izbrane vrste zelo previden.

Medtem ko je bil po žrebu kroglic v žiriji Rudyja Fernandeza slovenski selektor Aleksander Sekulić precej rezerviran, pa je bil precej bolj navdušen športni direktor Saša Dončić. "Odlično, odlično," je po zadnjem dejanju žreba dejal Dončić. "Če bo reprezentanca kompletna, bodo pričakovanja zagotovo visoka. A tu so potem za uspeh potrebni še ostali faktorji, tudi sreča. Tudi leta 2017 ni skorajda nihče pričakoval takšnega uspeha. Gotovo pa trenutna reprezentanca ima potencial," je dejal Dončić.

A če je zdaj povsem jasno, kje in proti komu bo Slovenija tekmovala na svojem 15. turnirju stare celine, pa je ogromno vprašajev pred izbiro dvanajsterice, ki bo Slovenijo zastopala najprej v Katovicah in v primeru uvrstitve v drugi del nato še v Rigi. Brez dvoma je najpomembnejše vprašanje, ali se bo reprezentanci pridružil tudi Luka Dončić, ki bi si po šokantni menjavi in napornih sezonah s poškodbami zagotovo zaslužil tudi nekaj oddiha.

"Luka? Bomo videli."

V napovedih je bil zadržan tudi njegov oče Saša. "Bomo videli," je uvodoma dejal oče slovenskega superzvezdnika. "Ne spomnim se, kdaj je potekala novinarska konferenca, na kateri ni bilo tega vprašanja, a dejstvo je, da v reprezentanci igrajo tisti, ki si zaslužijo, ki hočejo in so zdravi. O tem, kdo bo to, je brezpredmetno govoriti, sploh glede na to, da smo šele marca. Pred fanti je v klubih glavni del sezone in samo upam, da bodo vsi ostali zdravi, ker je bilo v preteklosti s tem kar nekaj težav. Kdor bo na koncu željan, bo tudi prišel v reprezentanco in igral," je še dodal Dončić. "V prvi vrsti smo tukaj zaradi celotne reprezentance in ne samo zaradi Luke," je še dodal.

Saša Dončić o Luki in reprezentanci:

Veseli sicer dejstvo, da se je po poškodbi uspešno vrnil na parket še drugi slovenski predstavnik v ligi NBA Vlatko Čančar. "Z vsemi reprezentanti smo v stiku, Vlatko Čančar se je vrnil na igrišče, pri Denverju tudi dobiva priložnost, tako da upam, da bo v tem slogu nadaljeval, ostalo pa tukaj ni sporno," je glede člana Denver Nuggets dejal Dončić.

Optimistične napovedi Dončića

Več vprašajev je pri izbiri naturaliziranega košarkarja, kjer glavna in prva opcija ostaja Josh Nebo, njegova časovnica glede okrevanja po neugodni poškodbi pa slovenske krovne košarkarske zveze zaenkrat še ne skrbi. "Z Joshem smo na vezi. Njegova poškodba je res neugodna, vse skupaj se počasi sanira, vse gre po planu, konec aprila naj bi začel že igrati in mislim, da bo do teh priprav stoodstoten," je dejal športni direktor reprezentance.

"Imamo tri naturalizirane košarkarje, na koncu je odvisno od selektorja, za koga se bo odločil. Nebo je sigurno tu pomembna izbira, ne smemo pa pozabiti niti na Mika Tobeyja niti na Jordana Morgana. Bomo pa videli, pomembno bo, kdo bo v danem trenutku v najboljši formi. Zaenkrat potreb po dodatni naturalizaciji ni, tudi zadaj imamo nekaj mlajših fantov, ki smo jih stestirali v kvalifikacijskih oknih. V preteklosti je bila zagotovo naša pomanjkljivost visokih košarkarjev, sem pa prepričan, da se zadaj kažejo tudi slovenski mladi fantje, tako da predvidevam, da v prihodnosti niti ne bo potrebe po naturalizaciji," je optimistično prepričan Dončić.

Kot sta že napovedala, bo to zadnje veliko tekmovanje za Eda Murića in Zorana Dragića, številni vprašaji so pri Jaki Blažiču in še nekaterih ostalih košarkarjih, ki so bili v zadnjih letih konstanta reprezentance. "Čeprav se nekateri košarkarji poslavljajo od reprezentance, ni nobena uvrstitev v ekipo samoumevna. V reprezentanci bodo igrali košarkarji, ki bodo v danem trenutku v najboljši formi in ki si to zaslužijo. Nekateri košarkarji so pred tem, da se poslovijo, a o tem je v tem trenutku brezpredmetno razmišljati. Ko bo prišel čas za to, bomo razmišljali tudi o tem," je še dodal Dončić.

