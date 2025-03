Slovenski košarkarji na trnih

Slovenija, ki bo na žrebu v Rigi ob 14. uri v drugem kakovostnem bobnu, je v pričakovanju le treh tekmecev. Iz prvega bobna so to lahko Srbija, Nemčija, Francija ali Španija, iz četrtega Gruzija, Turčija ali Izrael (ne more biti Finska, ki je gostiteljica predtekmovalne skupine), iz petega bobna Belgija, BiH ali Velika Britanija (odpade Estonija, ki je bila povabljena v Latvijo).

Na evropskem prvenstvu bodo ekipe razdeljene v štiri šestčlanske skupine, po petih tekmah predtekmovanja pa bodo v osmino finale napredovale po štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine.

Bobni za žreb EP: 1. boben: Srbija, Nemčija, Francija, Španija

2. boben: Latvija, Litva, Slovenija, Grčija

3. boben: Italija, Črna gora, Poljska, Češka

4. boben: Finska, Gruzija, Turčija, Izrael

5. boben: Belgija, Bosna in Hercegovina, Estonija, Velika Britanija

6. boben: Švedska, Islandija, Portugalska, Ciper

Žreb: Skupina A (Riga): Latvija, Estonija Skupina B (Tampere): Litva, Finska Skupina C (Limassol): Grčija, Ciper Skupina D (Katovice): Slovenija, Poljska, Islandija Ekipe bodo na EP razdeljene v štiri šestčlanske skupine. Prve štiri bodo napredovale v četrtfinale. Vsi izločilni boji se bodo odvili v Rigi.

Predtekmovanja bodo še na Finskem in Cipru ter v Rigi, kjer bodo zaključni boji na izpadanje od 6. do 14. septembra. Slovenija je bila z Islandijo v predtekmovalni skupini tudi na EuroBasketu 2017 – v Helsinkih je Islandce spodbujalo več tisoč navijačev, s Poljsko pa ima neporavnane račune z zadnjega EP v Berlinu, ko je z Luko Dončićem in Goranom Dragićem proti njej izpadla v četrtfinalu. Hkrati je s Poljsko igrala tudi 2017 na Finskem.

Izbrana vrsta bo letos še 15. nastopila na turnirju stare celine, potem ko je v kvalifikacijah zabeležila štiri zmage in dva poraza ter se na veliko tekmovanje prebila kot druga najboljša ekipa skupine A kvalifikacij. V družbi Ukrajine, Izraela in Portugalske so slovenski košarkarji po enkrat klonili proti zadnjima omenjenima tekmecema, nazadnje s pomlajeno izbrano vrsto proti Izraelu, kljub temu pa nadaljevali trend uvrstitev na EuroBasket, ki ga od samostojnosti še niso izpustili.

Če je pred žrebom že jasnih nekaj odgovorov, pa teh zagotovo pri sestavi svoje zasedbe še zdaleč nima selektor izbrane vrste Aleksander Sekulić. Ta je skozi obdobje kvalifikacij in šestih tekem računal na 25 košarkarjev. Brez dvoma je jasno, da bo v slovenski izbrani vrsti največ odvisno od morebitne (ne)prisotnosti Luke Dončića, ki je pred kratkim presenetil s svojim odgovorom, da bo glede poletja dokončno odločitev še sprejel. Precej bolj optimistična sta predsednik KZS Matej Erjavec in Lukov oče ter športni direktor reprezentance Saša Dončić, ki sta prepričana, da bo v primeru zelene luči pri njegovi pripravljenosti Luka vnovič priskočil na pomoč izbrani vrsti.

