Noro, kakšna drama! Dončić vrgel za zmago, nato je James prehitel zvok sirene!

V noči na četrtek bo v ligi NBA odigranih šest tekem. Luka Dončić je z Jezerniki zmagal v gosteh pri Indiani (120:119). Slovenski as je bil s 34 točkami prvi strelec srečanja, v izjemni drami pa je Lakerse do zmage s košem tik pred zvokom sirene popeljal LeBron James. Vlatko Čančar z Denverjem gosti neugodni Milwaukee. Srb Nikola Jokić nastopa za gostitelje, Grk Giannis Antetokounmpo pa ne more pomagati soigralcem. Pri gostih zaradi tromboze manjka tudi Damian Lillard.

Indiana Pacers : Los Angeles Lakers 119:120 (33:28, 55:68, 92:95)

Učinek Luke Dončića: 34 točk (za tri 6/10, za dve 5/11, prosti meti 6/7), 7 sk., 7 as., 1 bl., 3 izg. žoge v 38 minutah

Najboljši strelci: Mathurin 23, Haliburton (za tri 1/9, 18 as.), Nembhard in Turner (za tri 4/5, 12 sk.) 16, Siakam 15, Nesmith 13, Toppin 10; Dončić 34, Reaves 24 (za tri 1/8), Hachimura 14 (za tri 4/4), Hayes in James (met iz igre 4/12, 13 sk., 7 as.) 13, Finney-Smith 11

Kako je LeBron James prehitel zvok sirene in pravočasno potisnil žogo v koš za zmago Jezernikov:

LEBRON JAMES WINS IT AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/AZ2xR9zQYA — ESPN (@espn) March 27, 2025

Navijači Lakersov so si lahko vsaj malce oddahnili. Kriza, ki se je v zadnjem obdobju naselila v moštvo in Jezernike popeljala do treh zaporednih prepričljivih porazov, ni pred gostovanjem v Indianapolisu vzbujala kaj dosti dobrega upanja. Nato pa so varovanci JJ Redicka le pokazali, česa vsega so zmožni, če znajo zaigrati na prave strune. V napetem dvoboju, kjer je bil zmagovalec odločen šele v zadnjih desetinkah, so tako premagali Indiano s 120:119. S tem so razigranim Pacersom preprečili, da bi niz zaporednih zmag povečali na šest in izenačili svoj rekord sezone. Lakersi so po daljšem sušnem obdobju okusili slast zmage, do nje pa prišli na srečanju, kjer sta bila sprva vsak ob svojem času vlečna konja gostov Luka Dončić in Austin Reaves, LeBron James, ki je prvi koš iz igre, kdo bi si mislil, dosegel šele na začetku zadnje četrtine, pa je vendarle postal veliki junak srečanja.

Kralj James je popeljal Jezernike do sladke zmage v Indianapolisu. Indiana je tako po petih zaporednih zmagah naletela na boljšega tekmeca. Foto: Reuters

V zadnjem napadu, ko so Lakersi zaostajali z 118:119, je najprej skušal goste do zmage popeljati Dončić. Do takrat je dosegel 34 točk in postal tudi prvi strelec srečanja, a je žoga po njegovem "floaterju" zaplesala po obroču, tako da ni zadela cilja. Takrat pa se je na pravem mestu ob pravem času znašel izkušeni James. 40-letni Američan je bil najvišji v skoku in žogo dve desetinki sekunde pred zvokom sirene, tako je pokazal tudi počasen posnetek, potisnil skozi obroč. Jezerniki so zmagali s 120:119, prekinili črni niz porazov in dokazali, da zmorejo premagovati tudi tekmece iz vzhodne konference, s katerimi so v tej sezoni večkrat izgubili kot pa zmagali (14-15). Povsem drugače je, ko je govora o dvobojih s tekmeci iz zahodne konference (30-13). Kako pa je sploh potekala tekma v Indianapolisu?

Dončić nakazal vroč večer s tremi trojkami

Prvi center Jezernikov Jaxson Hayes je skušal čim bolje pokriti stanovskega kolega pri Indiani Mylesa Turnerja. Foto: Reuters Dvoboj, na katerem so se želeli Los Angeles Lakers predstaviti v drugačni, bistveno boljši luči kot na prejšnjih predstavah v zadnjem tednu, se je začel s prepoznavno specialiteto Luke Dončića in Jaxsona Hayesa. Slovenski virtuoz je lepo zaposlil prvega centra Jezernikov, ta pa zabil za 2:0. Nato je Austin Reaves, ki je prejšnji mesec na domači tekmi z Indiano dosegel kar 45 točk, toliko jih pred tem ni dosegel še nikoli v karieri, povečal vodstvo gostov na 4:0, po še enem zverinskem zabijanju Hayesa pa so Lakersi odprli srečanje z izjemnih 6:0.

Gostitelji, ki so v zelo dobri formi, saj so dobili pet zaporednih srečanj, so hitro vrnili udarec. Na krilih Aarona Nesmitha, ki je zadel dve trojki, so povedli z 8:6, malce pozneje pa še s 12:8. Takrat je JJ Redick zahteval prvo minuto odmora na tekmi.

V nadaljevanju se je strelsko razigral Dončić. Zelo natančen je bil v metu za tri točke. V nekaj minutah jih je zadel kar tri zapored, Lakersi pa so po njegovi zadnji trojki v prvi četrtini povedli s 25:24. Razen Dončićevih uspešnih metov z razdalje pa gostje iz Kalifornije do konca prve četrtine niso pokazali veliko. Sledil je preobrat Pacersov, ki so z delnim rezultatom 9:0 spet prevzeli vodstvo (33:25).

Ko je v tem obdobju T.J. McConnell zadel trojko, pri tem pa ga je neuspešno (in z zamudo) pokrival Luka Dončić, je Američan po uspešnem metu od zadaj po zadnjici potrepljal Slovenca. S tem je poskrbel za viralno potezo na socialnih omrežjih, navijači Jezernikov pa so se spraševali, ali bo to "zbodlo" Dončića do te mere, da bo skušal na parketu pokazati še več.

Kako je McConnell zadel trojko in potrepljal Dončića po zadnjici:

T.J. McConnell hit the three and gave Luka a good game slap 😂



Lakers-Pacers on ESPN 🍿 pic.twitter.com/gcRoMw937T — ESPN (@espn) March 27, 2025

Dončić je minuto pred koncem prve četrtine odšel na klop, LA Lakers pa so uspeli do konca znižati na -5. Nato pa je sledila druga četrtina, v kateri so kraljevali gostje.

Jezerniki brez Dončića do izjemnega niza 18:0

Začelo se je s prvima točkama LeBrona Jamesa na tekmi, dosegel jih je s črte prostih metov, nato pa se je začel šov Austina Reavesa. Koš gostiteljev je polnil kot v transu, s trojko se je pridružil še rezervist Dalton Knecht, z razdalje je bil večkrat natančen tudi Dorian Finney-Smith. Lakersom je brez Dončića, ki je v uvodnih minutah druge četrtine že tradicionalno počival, upoštevaje še zadnji koš v prvi četrtini uspel neverjeten delni rezultat 18:0. Indiana je prvi koš dosegla šele po slabih štirih minutah druge četrtine. Prednost Jezernikov se je povzpela do dvomestne številke, pri vodstvu z 49:36 pa je vstopil v igro Dončić.

Austin Reaves je v tej sezoni zelo razpoložen na tekmah z Indiano. Foto: Reuters

Reaves je ostal vroč, bil s 17 točkami nekaj časa najboljši strelec polčasa, nato pa ga je z izjemno trojko z velike razdalje, že četrto na tej tekmi, prehitel Ljubljančan. Dončić je tako prvi polčas, v katerem so Jezerniki prav po košu slovenskega asa vodili že za +17 (46:63), končal z 19 točkami, 4 skoki in 3 asistencami. Gostje so s čvrsto in nepopustljivo igro v obrambi preobrnili rezultat in odšli na počitek s prednostjo 13 točk. LeBron James je v prvem polčasu prispeval le dve točki.

Luka Dončić je na ogrevanju zadel s sredine, člane strokovnega vodstva pa so že tradicionalno čakale "kazenske" sklece:

Luka from halfcourt...



Pushups for everyone 😶



#5 in West Lakers visiting #4 in East Pacers... next on ESPN! pic.twitter.com/QPERtpFoOe — NBA (@NBA) March 26, 2025

Oboževalci Dončića so pričakali Slovenca v dvorani Gainbridge Fieldhouse:

Luka Dončiċ signs autographs in a huge crowd of Lakers fans at Gainbridge Fieldhouse pic.twitter.com/jDhMLuSSr0 — WISH-TV News (@WISHNews8) March 26, 2025

Pred dvobojem v Indianapolisu:

Pred dvobojem v Indianapolisu odmeva nenavadna statistika moštva iz Los Angelesa, ki je v tej sezoni bistveno uspešnejši v dvobojih s tekmeci iz zahodne konference (30 zmag in 13 porazov). Ko imajo Jezerniki opravka s klubi iz vzhodne konference, večkrat izgubljajo, kot pa zmagujejo (13 zmag in 15 porazov).

Podobno se jim dogaja tudi po prihodu Luke Dončića, to pa je potrdilo tudi zadnje gostovanje v Orlandu, kjer so, čeprav so računali na skoraj vse najboljše košarkarje (LeBron James in Rui Hachimura se vračata po daljši odsotnosti in se še ne moreta pohvaliti s stoodstotno pripravljenostjo), zlasti v drugem polčasu nudili zelo skromen odpor in ostali praznih rok (106:118).

The Lakers are 30-13 against the West.



The Lakers are 13-15 against the East.



Just so bizarre… pic.twitter.com/sIUpnbXgoj — Witness King James (@WITNESSKJ) March 25, 2025

Čeprav 26-letni slovenski as dosega veliko točk in je na zadnjih šestih tekmah kar petkrat prečkal mejo 30 točk, tudi na Floridi jih je dosegel 32, do konkretnejših številk pa v napadu prihajata tudi njegova najboljša soigralca LeBron James in Austin Reaves, na parketu ni mogoče zaznati igre Jezernikov, ki bi osrečevala navijače in prinašala pozitivne rezultate.

Kako je Orlando v noči na torek premagal LA Lakers:

Indiana lahko izenači rekord sezone, Jezerniki neprepričljivi

Rick Carlisle je bil prvi trener Luke Dončića pri Dallasu. Foto: Reuters Vse več pogledov je uprtih v trenerja JJ Redicka, ki je bil prejšnji mesec, ko so Jezerniki po prihodu Dončića nanizali kar osem zmag, deležen številnih pohval, zlasti po mojstrsko izpeljani taktični zamislici obrambne igre, s katero so na gostovanju v Denverju pristrigli krila takrat še kako vročemu Nikoli Jokiću. V zadnjem obdobju beležijo zelo skromne rezultate. Po težko razumljivem domačem polomu proti Chicagu, kjer so jim Biki nasuli kar 146 točk, so doživeli poraz še v Orlandu.

Gostovanje pri Indiani vsaj na papirju prinaša še zahtevnejše delo od tistega v Orlandu, saj so Pacers, ki jih že nekaj let vodi prvi Dončićev trener pri Dallasu Rick Carlisle, na vzhodu na visokem četrtem mestu. V tej sezoni so dosegli 42 zmag, eno manj od Lakersov, ki pa so v zadnjem obdobju vse prej kot prepričljivi. Indiana je dobila zadnjih pet tekem, z novo zmago bi izenačila najdaljši zmagoviti niz v tej sezoni, Jezerniki pa so na zadnjih desetih srečanjih zmagali le trikrat. In to vedno proti tekmecu iz zahodne konference. Proti klubom z vzhoda so izgubili že šestkrat zapored! Tako na srečanje, ki se bo začelo v četrtek ob 00.30 po slovenskem času, ne vstopajo kot favoriti.

Obramba Indiane je v ponedeljek povzročala veliko težav Anthonyju Edwardsu. Foto: Reuters

Indiana je na zadnji tekmi v ponedeljek prepričljivo premagala Minnesoto (119:103). Največ točk pri Indiani dosegata Pascal Siakam (20,8) in Tyrese Haliburton (18,5), zelo vroč je tudi Obi Toppin, ki v tem mesecu daje 18,6 točke na tekmo, za tri točke pa meče kar 46-odstotno. Kar zadeva pokrivanje Dončića, bi se lahko zahtevne naloge lotil Andrew Nembhard, ki ponavadi skrbi za pokrivanje najboljših strelcev v vrstah tekmecev. V ponedeljek je odlično pokrival Anthonya Edwardsa, ki je resda dosegel 17 točk, a za tri točke metal poraznih 1/11.

Izkupiček LA Lakers na tekmah z Luko Dončićem: Proti tekmecem (zahod): 10 zmag – 1 poraz

Zmage: Denver (dvakrat), LA Clippers (dvakrat), San Antonio, Phoenix, New Orleans, Minnesota, Dallas, Utah

Poraz: Utah Proti tekmecem (vzhod): 1 zmaga – 6 porazov

Zmaga: New York

Porazi: Orlando, Chicago, Milwaukee, Brooklyn, Boston, Charlotte

Če bi Jezerniki še naprej izgubljali tako pogosto, bi ogrozili celo neposredno udeležbo v končnici, saj bi lahko zdrsnili nižje od šestega mesta in morali igrati play-in. Na srečo navijačev, ki jih skrbi slabo razmerje proti tekmecem iz vzhodne konference, bodo do konca sezone večino tekem odigrali proti tekmecem iz zahodne konference. Dončića in druščino do konca sezone čaka še 11 tekem.

Ko sta se LA Lakers in Indiana pomerila prvič v tej sezoni, je zmaga 8. februarja ostala doma v Kaliforniji (124:117). Tako Luka Dončić kot tudi LeBron James nista nastopila, v njuni odsotnosti pa je blestel Austin Reaves in dosegel strelski rekord kariere (45 točk).

Liga NBA, 26. marec:

Lestvica: