Dallas v četveroboju za zadnji dve mesti v playi-nu

V košarkarski ligi NBA je v noči na sredo na sporedu osem tekem, na parketu so tudi košarkarji vodilnih dveh moštev. Cleveland Cavaliers (57 zmag, 14 porazov) so vodilni v vzhodni, Oklahoma City Thunder (59-12) pa v zahodni konferenci. Prvi gostujejo v Portlandu, drugi pa v Sacramentu. Pomembno tekmo za končnico igrajo tudi Dallas Mavericks, ki pa jo povratnik po poškodbi Anthony Davis izpušča.

Portland Trail Blazers (32 zmag, 40 porazov) zmago potrebujejo precej bolj kot vodilni v vzhodni konferenci Cleveland Cavaliers. Pred zadnjimi desetimi tekmami rednega dela sezone so na 12. mestu zahodne konference in imajo tri zmage manj od Sacramento Kings (35-36), Phoenix Suns (35-37) in Dallas Mavericks (35-37). Te štiri ekipe se potegujejo za zadnji dve mesti v t. i. play-inu za končnico. Sacramento torej v noči na sredo igra proti Oklahomi, na parketu pa so tudi košarkarji Dallas Mavericks. Gostujejo pri New York Knicks (44-26). V postavo ekipe iz Teksasa se je na prejšnji tekmi po poškodbi vrnil Anthony Davis, to pa bo izpustil, ker gre za drugi obračun v dveh zaporednih večerih.

Liga NBA, 25. marec:

Lestvica: