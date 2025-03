Se bodo Dončić in soigralci tokrat bolje znašli?

Košarkarji LA Lakers bodo po bolečem porazu proti Chicago Bulls poskušali popraviti vtis. Jezerniki so na zadnji tekmi prejeli kar 146 točk, kar je največ v tej sezoni. Luka Dončić in soigralci so pred tem na tekmah kazali, da znajo zelo dobro strniti svoje vrste in odlično igrati obrambo. A proti Chicagu jim nikakor ni šlo.

LeBron James, prvi zvezdnik LA Lakers, se na zadnji tekmi ni najbolje znašel. Foto: Reuters

Bo LeBron James bolje razpoložen?

Na tekmi proti Chicagu se je po šestih tekmah odsotnosti vrnil LeBron James, prvi zvezdnik Lakersov. A tudi z njegovo pomočjo so bili povsem nemočni. James je v svojo statistiko vpisal 17 točk in šest skokov. Se pa v novem dresu zelo dobro znajde Luka Dončić, ki po prihodu iz Dallasa na tekmo povprečno doseže 26,9 točke. Na štirih od zadnjih petih tekem je presegel 30 točk. Los Angeles Lakers so v zahodni konferenci na četrtem mestu, na svojem računu imajo 43 zmag in 27 porazov.

Orlando Magic imajo veliko slabši izkupiček. V letošnjem rednem delu so dosegli 33 zmag in 38 porazov in so na osmem mestu vzhodne konference.

Vlatko Čančar Foto: Guliverimage

Denver Nuggets brez Jokića

Chicago Bulls bodo tokrat igrali v gosteh proti Denver Nuggets. Denver ne bo mogel računati na Nikolo Jokića, ki še vedno okreva po poškodbi gležnja in komolca. Bodo pa lahko računali na Jamala Murrayja, ki je na zadnji tekmi proti Houstonu dosegel 39 točk. Svojo priložnost bo čakal tudi slovenski košarkar Vlatko Čančar.

Anthony Davis bi se lahko po dolgem času vrnil na parket. Foto: Reuters

Po šokantnem prestopu Luke Dončića v Los Angeles Lakers v zameno za Anthonyja Davisa Dallas Mavericks še vedno ni našel pravega ritma. Ob tem je treba omeniti, da imajo Teksašani izjemno smolo s poškodbami. Anthony Davis se je namreč poškodoval že na prvi tekmi, ko je igral za Dallas, zdaj se zdi, da bi lahko v noči na torek po dolgem času spet stopil na parket.

V noči na torek jih v gosteh čakajo Brooklyn Nets, ki so izgubili zadnje tri tekme in so trenutno šele na 12. mestu vzhodne konference. Dallasu na zahodu ne kaže dosti bolje. Telički so s 34 zmagami in 37 porazi na 11. mestu.

Anthony Davis is now in contention to make his return to the Mavericks' lineup tonight in Brooklyn after the team upgraded him to questionable. https://t.co/iGAgxHhLAc — Marc Stein (@TheSteinLine) March 24, 2025

