Prošnja prek platforme X obrodila sadove: Slovenci dobili vstopnice za Dončićevo tekmo

Slovenski navijač Patrik Z. je z družino odpotoval v Los Angeles Lakers na ogled četrtkove tekme med Lakers in Milwaukee Bucks, a ker so zaradi težav s poškodbami manjkali skoraj vsi nosilci igre, tudi Luka Dončić, LeBron James, Austin Reaves, Rui Hačimura in Jarred Vanderbilt, navijači niso dobili tistega, po kar so prišli in za kar so plačali. Že samo za vstopnice so odšteli tisoč evrov, kaj šele za potovanje in nastanitev v mestu angelov.

The fans from Slovenia watching Luka Dončić warm up in their matching 77 Slovenia jerseys.



Dončić and his foundation them get tickets for tonight’s game, making up for missing him on Thursday. https://t.co/hwHBSY1hGF pic.twitter.com/RWfaG9AQJC — Anthony De Leon (@imjusthustlin) March 23, 2025

Slovenci se niso dali, ravno nasprotno, sledili so zgoraj omenjenemu pregovoru, ki pravi, da Kdor jezika špara, kruha strada, in se prek omrežja X obrnili na Dončića, na kratko opisali svojo zgodbo in ga prosili za vstopnice za naslednjo tekmo s Chicago Bulls.

Sporočilo je padlo na plodna tla. Angažirala se je Fundacija Luke Dončića, ki je poskrbela za nov paket vstopnic, s katerimi je Zrnko z družino lahko obiskal tekmo Lakersov proti Chicagu. Čeprav je Dončić tokrat igral, pa so slovenski navijači še na drugi tekmi zapored morali spremljati poraz Los Angeles Lakers. A krivulja se slej ko prej vedno obrne ...

