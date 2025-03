Zmaga Dallasa za novo upanje, a tudi skalp Phoenixa

Nekdanja ekipa Luke Dončića Dallas Mavericks je vendarle dosegla novo zmago. Detroit Pistons je premagala s 123:117 in tako ohranja upanje na 10. mesto, ki kot zadnje vodi v dodatno razigravanje za končnico. So pa prav tako 34. zmago dosegli Phoenix Suns in to proti vodilnim v vzhodni konferenci Cleveland Cavaliers.

Pri Dallasu se še naprej spopadajo s številnimi poškodbami. Obračun z Detroitom so izpustili Anthony Davis, Caleb Martin, Dante Exum, Daniel Gafford, Kyrie Irving, Dereck Lively in Olivier-Maxence Prosper. Mavericks so izgubili na prejšnjih štirih tekmah.

Spencer Dinwiddie je imel z 31 točkami svojo najboljšo tekmo v sezoni, PJ Washington pa je dosegel 27 točk, potem ko je zadel pet trojk. Tako so Dallas Mavericks za 34. zmago sezono (imajo 37 porazov) s 123:117 premagali Detroit Pistons (39 zmag, 32 porazov), ki so na šestem mestu vzhodne konference. Klay Thompson je dodal 20 točk, Naji Marshall pa je imel od 19 še 11 skokov. To je šele druga zmaga za Dallas na zadnjih enajstih tekmah. Pri nasprotnikih je bil s 35 točkami najboljši strelec tekme Cade Cunningham.

Kevin Durant je dal 42 točk. Foto: Reuters Enako razmerje zmag in porazov (34-37) kot Dallas ima njihov prvi tekmec za 10. mesto v zahodni konferenci Phoenix Suns. Ta je s 123:112 presenetil najboljše na vzhodu Cleveland Cavaliers (56-14). Z 42 točkami je izstopal veteran Kevin Durant. Je pa v noči na soboto zmagala drugouvrščena ekipa vzhodne konference Boston Celtics (51-19), ki je s 121:16 nadigrala že odpisane Utah Jazz (16-55).

Prost večer so imeli košarkarji Los Angeles Lakers, ki so v prejšnjih osmih dneh odigrali kar šest tekem. Luko Dončića in soigralce naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo ob 3.30 po srednjeevropskem času gostili Chicago Bulls.

Liga NBA, 21. marec:

Lestvica: