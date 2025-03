Ali Luko Dončića to kaj moti? #video

"Super, zame to pomeni malce več počitka," je po tekmi dejal Luka Dončić, potem ko na tekmi proti Denverju v zadnji četrtini ni igral. Ljubljančan je spregovoril o tem, kako se je povezal z občinstvom v Los Angelesu in kako se privaja na novo okolje, potem ko je moral pred dobrim mesecem čez noč spakirati kovček in zapustiti Dallas.

Los Angeles Lakers so dobili že deveto zaporedno tekmo na domačem parketu. Še enkrat več pa je na parketu blestel Luka Dončić, ki je na tekmi dosegel 31 točk, devet skokov in sedem asistenc. Lakers imajo po tej zmagi na svojem računu 43 zmag in 25 porazov in so tretja ekipa v zahodni konferenci.

Dončić blestel že na ogrevanju Luka Dončić je odličen večer napovedal že na ogrevanju, kjer je znova zadel nemogoče. Trenutek za nemogočim metom pa se je obrnil k svojim oboževalcem in jim dal nekaj avtogramov.

Luka Doncic: pic.twitter.com/aPc54SpVTt — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 20, 2025

Ne samo zanj, ampak za celotno ekipo

V zadnjem času je mogoče opaziti, da je Ljubljančan v dobrem mesecu, odkar je prišel k LA Lakers, vse bolj povezan z občinstvom, ki se glasno odzove, ko zadene atraktiven met. In kako on dojema vse skupaj?

"Med občinstvom je čutiti energijo. Lahko zadenem nekaj norih metov, in ko mi uspe, občinstvo ponori. A to ne samo zame, ampak za celotno ekipo," je v uvodu povedal Dončić, ki se je tokrat razigral že na začetku tekme in s tem pomagal, da so se razigrali tudi njegovi soigralci. Dobro so igrali tudi v obrambi in slovenski košarkarski as je še enkrat več poudaril, da so zelo povezani v obrambi, veliko komunicirajo in vsi veliko delajo, da lahko čim bolje ustavijo nasprotnika v napadih.

Foto: Reuters

Včasih mu zelo ustreza, če se lahko odpočije

Luka je že v dobrih sedmih minutah prve četrtine dosegel 20 točk, po koncu tekme pa je bil z 31 točkami najboljši košarkar na parketu, čeprav v zadnji četrtini sploh ni stopil na parket. Vemo, da ima 26-letnik zelo naporen ritem igranja, in ob vprašanju slovenskega novinarja je priznal, da mu ustreza, če lahko kakšno četrtino spremlja s klopi. "Super, zame to pomeni malce več počitka. Četrte četrtine nisem igral. Meni je to odlično."

Foto: Reuters

Naš košarkarski as je večkrat poudaril, da je pomembno, da gredo iz tekme v tekmo in da ne gledajo preveč v prihodnost. Na novinarski konferenci so ga vprašali, ali je do tega spoznanja prišel že v mladosti, je to znanje dobil od očeta, se je tega naučil v košarki?

"Če sem iskren, ne vem. Kot ekipa in kot igralec se moraš pripraviti na naslednjo tekmo in ne razmišljati preveč naprej. Pripraviti se moraš na to, kar je na vrsti, in ne na to, kaj te čaka v prihodnosti. Vedno je bilo tako. Ne vem, kdaj se je začelo."

Počuti se vedno bolje

Njegov prestop iz Dallasa v Losa Angeles je bil šok za vse, verjetno še najbolj zanj, ko se je moral čez noč z mlado družino preseliti v povsem novo okolje. Povedal je, da to dojema tako, kot da se je preselil v nov dom. "Dallas je bil skoraj sedem let moj dom. Res sem se počutil kot doma. S prihodom sem si poskušam ustvariti nov dom in lahko rečem, da se počutim vse bolje."

Preberite še: