Dončić z neverjetnim uvodom zapečatil usodo slovenskega obračuna

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA dobili še tretjo zaporedno tekmo, potem ko so v Crypto.com Areni s 120:108 ugnali Denver Nuggets, ki so pogrešali Nikolo Jokića in Jamala Murraya, ter se jim oddolžili za poraz izpred nekaj dni. Luka Dončić je srečanje končal pri 31 točkah, devetih skokih in sedmih asistencah, ob tem pa v zadnji četrtini sploh ni stopil na parket. Že v dobrih sedmih minutah prve četrtine je dosegel 20 točk. Na drugi strani je Vlatko Čančar za Denver dosegel dve točki in sedem skokov.

Los Angeles Lakers : Denver Nuggets 120:108 Učinek Luke Dončića: 31 točk (6/12 za 2, 4/9 za 3, 7/10 prosti meti), 9 sk., 7 as., 2 ukr. žogi, 1 blokada, 6 izg. žog v 32:16

Učinek Vlatka Čančarja: 2 točki (1/2 za 2, 0/2 za 3), 7 sk., 3 as., 2 izg. žogi v 22:03 Strelci: Dončić 31, Reaves 22 (8 as.), Finney-Smith 14 (3/4 za 3), Vincent (4/6 za 3) in Knecht 12; Gordon 26 (5/9 za 3, 11 sk.), Porter Jr., Watson, Westbrook in Jones po 12, Pickett 11 ..., Čančar 2

Vrhunci tekme:

V Crypto.com Areni so gledalci, med katerimi znova ni manjkalo številnih hollywoodskih zvezdnikov, znova lahko uživali v čarovnijah Luke Dončića, ki je bil glavno orožje Lakersov na poti do tretjega mesta na zahodu in 43. zmage v sezoni. Ob tem imajo Jezerniki še 26 porazov. Zdaj četrti Denver je po tokratnem porazu pri izkupičku 44-26, medtem ko je drugi Houston po 70 odigranih srečanjih pri izplenu 45-25, tako da se na zahodu obeta izredno zanimiv boj za čim boljši položaj pred vstopom v končnico.

Vse prej kot zanimivo pa je bilo vprašanje o zmagovalcu srečanja v mestu angelov, saj so gostitelji že v prvih minutah zastavili potek srečanja, ki so ga nadzorovali vseh 48 minut tekme, kljub na koncu nizki razliki, pa dvomov o zmagovalcu ni bilo. Dončić je na koncu obračun končal pri 31 točkah, od tega jih je kar 20 dosegel že v prvih sedmih minutah in pol igre, v zadnji četrtini pa ob prednosti s 30 točkami naskoka ob tem sploh ni stopil na parket.

26-letni slovenski košarkar je bil znova prvo ime srečanja, na drugi strani pa je Vlatko Čančar dosegel dve točki in sedem skokov. Lakers in Nuggets so v tej sezoni na medsebojnih srečanjih vsak dobili po dve tekmi, ob so Jezerniki dobili zadnjih devet zaporednih tekem na domačih tleh oziroma 16. od skupno sedemnajstih v domači dvorani.

Dončić blestel že na ogrevanju Luka Dončić je odličen večer napovedal že na ogrevanju, kjer je znova zadel nemogoče. Luka Doncic: pic.twitter.com/aPc54SpVTt — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 20, 2025 Svoje privržence pa je znova nasmejal in tudi navdušil s svojim "trash talkom" med srečanjem, ko mu je ob koncu prve četrtin eden izmed navijačev na črti prostih metov zaklical: "Žoga ne laže!" Luka se je ob tem le cinično nasmejal in mu odvrnil: "Dosegel sem 20 točk, ti pa govoriš o tem, da žoga ne laže," je dejal Slovenec, ki je nato zadel prosti met, se obrnil proti omenjenemu gledalcu in mu odgovoril z enakim stavkom "žoga ne laže." "I got 20, you talking about ball don't lie."



— Luka Doncic 😂pic.twitter.com/7EUga1SLbu — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 20, 2025

Čeprav so mnogi pričakovali nov obračun Luke Dončića in Nikole Jokića, pa je uro pred srečanjem prišla potrditev, da bosta srečanje z Lakers izpustila tako Jokić kot tudi Jamal Murray. Oba sta dobila nekaj počitka zaradi težav z gležnjem, o Jokiću pa je pred obračunom spregovoril tudi strateg Denverja Mike Malone. "V zadnjih desetih letih je Jokić na drugem mestu po številu odigranih tekem v ligi NBA. Če Nikola ne igra, je to zaradi tega, ker potrebuje počitek, ker je v bolečinah in ker sicer igra skozi stvari in težave, kar marsikdo ne bi," je dejal Malone.

Dončić je v prvi četrtini že po slabih sedmih minutah in pol igre dosegel 20 točk. Foto: Reuters

Na drugi strani Lakers še naprej pogrešajo LeBrona Jamesa in Ruija Hachimuro, a so kljub temu silovito odprli obračun na domačem igrišču. Slovenec je takoj z asistenco zaposlil Jaxsona Hayesa, nato pa je sledilo kar enajst zaporednih točk Dončića, med drugim tudi izjemna trojka iz step backa, prednost pa je po slabih treh minutah igre narasla na 14:2. Denver se je nato približal na 15:18, a je imel odgovor pripravljen Dončić, ki je bil po polovici prve četrtine in trojki s približno osmih metrov že pri 14 točkah, po njegovi ukradeni žogi pa je Gabe Vincent z uspešnim metom za tri in delnim izidom 9:1 Lakers znova popeljal do dvomestne prednosti (27:16).

A šov Dončića se tu ni ustavil, njegova strelska bera je štiri minute in pol pred pred koncem prve četrtine znašala že 20 točk, prednost Lakersov pa je narasla na 33:16. Zatem je prvič priložnost v dresu Denverja dobil tudi Vlatko Čančar, ki je nato zgrešil svoj prvi poskus za tri točke. Lakers so se v prvi četrtini naravnost poigrali s svojim tekmecem, prvih dvanajst minut so dobili s 46:29, zadeli so devet trojk iz 14 poskusov, tri od tega je dosegel Dončić, ki je v prvi četrtini prispeval 21 točk (7/11 met iz igre). Iz igre so gostitelji metali s skoraj 70-odstotno uspešnostjo, s 46 točkami pa so dosegli drugi najvišji izkupiček v zgodovini franšize.

LeBron James je bil v prvem polčasu naravnost navdušen nad predstavo svojih soigralcev na čelu z Dončićem. Foto: Guliverimage

Od +28 do +14

Četudi je Dončić nekaj uvodnih minut druge četrtine sedel na klopi, pa je prednost Lakersov v Crypto.com Areni le še naraščala. Tik pred vstopom Slovenca nazaj v igro je Jarred Vanderbilt zabil za vodstvo z 62:37, po asistenci Dončića je Vincent s trojko 5:46 pred koncem prvega polčasa prednost povišal na +28 (69:41). Strelski pohod domačih se je nato ustavil, kar je Denver s pridom unovčil in z delnim izidom 10:0 vsaj nekoliko ublažil velikanski zaostanek. Na drugi strani je več kot štiriminutni strelski post minuto pred koncem druge četrtine vendarle prekinil Vanderbilt, Lakers pa so se na glavni odmor podali s prednostjo 73:59.

Lakers znova poleteli

Denver se je na začetku tretje četrtine po trojki razpoloženega Aarona Gordona približal na dvanajst točk zaostanka (64:76), a je na drugi strani z uspešnim metom za tri takoj odgovoril Dončić. Od vodstva s 87:74 pa so nato Lakers z delnim izidom 7:0 znova pobegnili na +20 (94:74). Denver v zaključku tretje četrtine več kot pet minut sploh ni zadel iz igre, gostitelji pa so v zadnjih dvanajst minut odnesli prednost s 103:77.

Na uvodu v zadnji del srečanja je pred Lakersov prvič na srečanju dosegla 30 točk (107:77). Dončić v zadnjih dvanajstih minutah sploh ni igral, je pa priložnost dobil Bronny James. Denver je sicer v zadnjih minutah močno stopil prednost Lakersov, a zmaga domačih ni bila ogrožena niti za sekundo. Na koncu so Lakers slavili s 120:108, potem ko so vodili vseh 48 minut srečanja.

Vlatko Čančar je tekmo končal pri dveh točkah in sedmih skokih. Foto: Reuters

Na koncu so imeli domači 50,6-odstotni izkoristek meta iz igre, Denver je zadel dobrih 47 odstotkov vseh metov, so pa gostje ob tem izgubili kar 18 žog, na drugi strani so jih Lakers 13, kar šest od tega jih je pripadlo Dončiću, kar je bila tudi edina črna pika na njegovi statistiki. Poleg Dončića je pri Lakersih na koncu strelsko izstopal Austin Reaves z 22 točkami, Dorian Finney-Smith je ob 14 točkah zadel tri trojke iz štirih poskusov. Pri Denverju je bilo ob odsotnosti Jokića in Murraya sedem košarkarjev dvomestnih, s 26 točkami in enajstimi skoki pa je bil na koncu najbolj razpoložen Gordon.

LA Lakers naslednja tekma v norem razporedu tekem čaka že v noči na petek, ko bodo ob 3.30 po slovenskem času gostili Milwaukee Bucks.

Nov poraz Dallasa

Nov poraz je doživela oslabljena zasedba Dallas Mavericks, ki je s 131:135 izgubila na gostovanju pri Indiani Pacers, čeprav je Dallas šest minut do konca še vodil z enajstimi točkami prednosti, dobro minuto pred koncem pa je njihova prednost še znašala 128:121. Pacers so prešli v vodstvo 14,7 sekunde pred koncem, ko je Pascal Siakam ukradel žogo in našel odprtega Andrewa Nembharda, ki je zadel trojko za vodstvo s 131:130, nato pa so domači v Gainbridge Fieldhousu s črte prostih metov tekmo pripeljali v svojo korist. Indiana je dobila četrto izmed zadnjih petih tekem, Dallas je izgubil četrtič zapored oziroma devetič v zadnjih desetih tekmah.

P. J. Washington je dosegel 26 točk. Foto: Reuters

Siakam je na koncu prispeval 29 točk, Nembhard je 16 od svojih 23 točk prispeval v zadnji četrtini. Voz Dallasa je večino tekme vlekel P.J. Washington, ki je srečanje končal pri 26 točkah, 24 točk je dodal Jaden Hardy, pod 20 točk in devet skokov pa se je podpisal Naji Marshall. Na tokratni listi odsotnih in poškodovanih so se znašli Klay Thompson (bolezen), Brandon Williams, Caleb Martin, Dante Exum, Anthony Davis, Kyrie Irving, Daniel Gafford, Dereck Lively in Olivier-Maxence Prosper.

Do nove zmage so prišli tudi tekmeci LA Lakers na zahodu Houston Rockets, ki so s 116:108 ugnali Orlando Magic. Jalen Green je za 45. zmago svoje ekipe prispeval 26 točk in sedem skokov, Orlandu pa ni pomagalo niti 31 točk Paola Banchera.

Košarkarji Oklahome City Thunder so s 133:100 nadigrali Philadelphio 76ers in prišli do četrte zaporedne zmage in skupno enajste na zadnjih dvanajstih tekmah ter so le še streljaj oddaljeni od tega, da si tudi teoretično še drugo leto zapored zagotovijo prvo mesto na zahodu po rednem delu sezone. Zaradi počitka je srečanje izpustil prvi zvezdnik OKC Shai Gilgeous-Alexander, v njegovi odsotnosti pa je vloga prvega strelca pripadla Aaronu Wigginsu s 26 točkami. Pri 76ers je bil znova najbolj razpoložen nekdanji član Dallasa Quentin Grimes z 28 točkami.

Devin Booker je ob zmagi Phoenix Suns nad Chicago Bulls (127:121) dosegel 41 točk.

Liga NBA, 19. marec:

Lestvica: