Košarkarji LA Lakers so po štirih zaporednih porazih zdaj spet na zmagovalnih tirnicah in so vknjižili drugo zaporedno domačo zmago. V Crypto.com Areni so s 125:109 premagali San Antonio Spurs. Luka Dončić ni imel strelskega dne, a je s svojimi podajami skrbel, da je bilo občinstvo navdušeno. Na koncu mu je en skok zmanjkal za trojni dvojček, zato pa je v statistiko ob 21 točkah in 9 skokih vpisal kar 14 asistenc. Slovenski večer v ligi NBA je popestril Vlatko Čančar, ki je z Denver Nuggets premagal Golden State Warriors, slovenski reprezentant pa je na parketu prebil kar 24 minut. V noči na četrtek se bosta slovenska igralca pomerila med seboj.

LA Lakers : San Antonio Spurs 125:109 (32:22, 65:51, 94:75) Reaves 30 (met za 3 5/13), 7 sk., 6 as., Dončić 21 (met za 3 1/7, za 2 4/13, prosti meti 10/13), 9 sk., 14 as, 3 ukr. žoge, 1 bl., 3 izg. ž. v 34 min., Finney-Smith 15, Knecht 13, Vincent 11, Hayes 9, 11 sk.; Castle 23, 8 sk., Vassell 17, 8 sk., Sochan 15

Začetek dvoboja proti San Antonio Spurs ni bil po željah navijačev v dvorani Crypto.com, saj so gostje povedli z 9:2. Domači pa so s tremi zaporednimi trojkami hitro preobrnili potek dogodkov in prišli do prednosti dveh točk pri rezultatu 11:9.

Ena od trojk je bila delo tudi Luke Dončića, ki pa v nadaljevanju tekme ni imel svojega strelskega dne pri metu iz igre. Obroč je bil zanj zaklet, zato pa je razigraval soigralce in navduševal navijače s svojimi lasersko natančnimi podajami ter bil natančen pri prostih metih.

Prvo četrtino je zaključil pri 12 točkah in pomagal ekipi, da je sprva pri rezultatu s 27:20 vodila z lepim naskokom, medtem ko se je uvodnih 12 minut zaključilo s +10 (32:22).

Luka je nazorno pokazal, kaj si je mislil, da je bil koš zaklet

Luka just flipped off the rim because the ball didn't drop after the foul 😂



Doncic is too funny man pic.twitter.com/eUZdkuOBG1 — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) March 18, 2025

Gostje niso imeli pravega recepta, kako se zoperstaviti vročim gostiteljem, ki so tudi tokrat igrali brez zvezdnika LeBrona Jamesa in Ruija Hachimure. Lakers so nadaljevali s pravim ritmom tudi v drugi četrtini in prvi polčas zaključili pri rezultat 65:51.

Dončiću se je met zaustavil, a je ob 16 točkah v statistiko vpisal že šest skokov, pet asistenc in dve ukradeni žogi. Vse bolj razigran je postajal Austin Reaves, ki navdušuje v dresu LA Lakers – do zaključka prvega polčasa je bil pri 11 točkah, na koncu tekme pa je bil s 30 točkami najboljši strelec.

Obramba je bila tista, ki je prav tako navduševala navijače v dvorani. Moštvo iz Kalifornije demonstrira dobro v tej sezoni in posledično tudi v tretji četrtini niso pustili gostom, da bi se približali. Dončić in druščina so jo dobili z 29:24 in v zadnji del tekme vstopili z neulovljivim naskokom pri 94:75.

Luka in njegove natančne podajte

Luka Doncic is picking the Spurs apart!



Luka is making life so easy for all other Laker players, especially Jaxson Hayes and Austin Reaves, they are literally WIDE OPEN EVERY TIME



Luka Magic 🌟 pic.twitter.com/nFtEPPZSOT — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) March 18, 2025

Luka z metom tokrat ni navduševal, zato pa je s podajami. Prav posebna je bila centru Jaxsonu Hayesu, ki je zabil za 83:62. Slovenski košarkarski virtuoz je s hrbtom obrnjen stal na črti, ki označuje trojko. Zagledal je soigralca, kako se približuje obroču, mu podal izjemno natančno podajo, ki jo je zabil v koš in poskrbel, da so gledalci postali še bolj evforični.

V zadnji četrtini je prišlo tudi do vroče krvi, v središču pozornosti pa sta se znašla Jarred Vanderbilt in Jermey Sochan. Košarkar LA Lakers je sprva v obrambi namerno odrinil tekmeca, ki mu je nato vrgel žogo v telo. Glavi sta postali vroči, soigralci pa so ju morali ločiti, ker sta se nekoliko preveč petelinila. Sodnik je obema igralcema pokazal predčasno pot v slačilnico, v igro pa je spet vstopil Dončić.

Ko so se gostje približali na 102:113, je prav Luka ob pomoči soigralcev hitro pritisnil na plin in prednost je znova narasla na varno razdaljo. Tako visoko, da je trener JJ Redick v igro poslal tudi 20-letnega sina LeBrona Jamesa, Bronnyja Jamesa, ki je navdušil občinstvo s trojko za 125. točko LA Lakers, ki so na koncu slavili zmago s 125:109.

Čančar ob odsotnosti Jokića dobil priložnost, v četrtek proti Dončiću

Do zmage so prišli tudi Denver Nuggets, ki so na gostovanju pri Golden State Warriros igrali brez prvega zvezdnika Nikole Jokića, a na krilih vročega Aarona Gordona, ki je dosegel 38 točk prišli do pomembne zmage.

Vlatko Čančar je dobil lepo minutažo. Foto: Guliverimage

Po daljšem obdobju pa je na svoj račun prišel tudi slovenski košarkar Vlatko Čančar. Kar 24 minut je preživel na parketu in v tem času vpisal 5 točk (za 3 1/2, za 2 1/2), zbral 8 skokov, 2 asistenci in izgubil tri žoge.

In katera bo naslednja tekma Luke Dončića in Vlatka Čančarja? Njuni ekipi se bosta v noči na četrtek pomerili med seboj v Denverju.

