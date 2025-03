Luka Dončić si je znova privoščil Phoenix, Dallas izgubil nadvse bizarno tekmo! #video

V noči na ponedeljek je v ligi NBA zelo pestro. Ljubitelji košarke iz Slovenije so z užitkom v atraktivnem večernem terminu spremljali dogajanje v mestu angelov, kjer je Luka Dončić Jezernikom do zmage nad Phoenixom (107:96) pomagal z izjemno predstavo, v kateri sta ga od novega trojnega dvojčka (33 točk, 11 skokov in 8 asistenc) delili le dve asistenci. Lakersi, ki so znova pogrešali LeBrona Jamesa in Ruija Hachimuro, so tako prekinili niz štirih zaporednih porazov. Philadelphia je v nedeljski matineji v gosteh premagala Dallas (130:125), bizaren obračun pa se je v zgodovino lige NBA zapisal kot srečanje dveh skrajno zdesetkanih ekip. Pri obeh tekmecih se je na seznamu poškodovanih namreč znašlo kar 19 igralcev!

Los Angeles Lakers : Phoenix Suns 107:96 (31:15, 54:37, 83:71)

Učinek Luke Dončića: 33 točk (za tri 4/11, za dve 4/9, prosti meti 13/14), 11 sk., 8 as., 2 ukr. žogi, 4 izg. žoge, 4 osebne napake v 39 minutah in 53 sekundah

Najboljši strelci: Dončić 33, Reaves 28, Hayes 19; Durant 21, Booker 17, Dunn 13

Vrhunci dvoboja med LA Lakers in Phoenixom:

Po rezultatsko slabši turneji, na kateri so doživeli štiri zaporedne poraze na gostovanjih, so se košarkarji Lakersov na domačem parketu razveselili tako želene zmage, s katero so prekinili črni niz. Dvoboj je najbolj zaznamoval slovenski as Luka Dončić, ki je poskrbel za nov statistični presežek, saj je že sedmič zapored na tekmi proti Phoenixu presegel mejo 30 točk.

Tokrat jih je dosegel 33, pred tem pa je marljivo polnil koš in paral živce moštvu iz Arizone v dresu Dallasa. Tako si je še enkrat več privoščil Sonca, najbolj pa je bil zadovoljen, da so Lakersi, čeprav znova niso mogli računati na najmočnejšo zasedbo (LeBron James in Rui Hachimura nista kandidirala za srečanje), izboljšali igro v obrambi in okusili sladkost zmage, s katero so zadržali upanje na (naj)višja mesta v zahodni konferenci.

Šov Dončića in delni rezultat 20:2

Dvoboj v Los Angelesu se je, zanimivo, začel s ponesrečeno izvedbo trojke Luke Dončića, a je vse skupaj s skokom v napadu popravil Jaxson Hayes. Povratnik pod koš, prvi center Jezernikov, je plenil s pozitivno energijo in razigranostjo. V naslednjih napadih, ko je izkoristil tudi več imenitnih podaj Dončića, se je za nekaj časa prelevil v najboljšega strelca Jezernikov (8 točk). Vsaj na začetku srečanja.

Lakersi so povedli s 7:0, a je nato Phoenix le pokazal nekaj mišic. Po zabijanju Kevina Duranta je prišel do vodstva z 9:8. Kot da bi to prebudilo zmag lačne Jezernike. Austin Reaves je s trojko znova vrnil vodstvo gostiteljev, nato pa se je začel šov 26-letnega Slovenca. Prednost Lakersov je naraščala iz minute v minuto, delni rezultat je znašal kar 20:2.

Kako je Luka Dončić dosegel prvo trojko na srečanju, ko ga je pokrival Kevin Durant:

LUKA OVER KD pic.twitter.com/SaDJyhyhhx — Lakers Empire (@LakersEmpire) March 16, 2025

Gostom, ki jim je povzročal ogromne težave nizek odstotek meta iz igre, ni pomagala niti minuta odmora. Dončić je nanizal tri trojke, iz tira ga ni vrgel tudi udarec, ki ga je nehote prejel v koleno, ko je vanj po eni izmed uspešnih akcij Hayesa v napadu treščil Ryan Dunn. Dončić je odlično uvodno četrtino sklenil pri 13 točkah, prednost Lakersov pa bi bila lahko še višja, če bi bil pri poskusu zabijanja malce bolj zbran Christian Koloko.

Odlična obramba Lakersov in katastrofalen met Phoenixa

Jezerniki so v drugo četrtino že tradicionalno krenili brez Luke Dončića. Pomisleki oziroma bojazen, da bi lahko gostitelji v tem delu srečanja zapravili večji del prednosti, so se izkazali za nepotrebne. Čeprav trener JJ Redick ni mogel računati na Jamesa in Hachimuro, ki sta bodrila soigralce s klopi, so bili ''rezervisti'' dovolj prepričljivi, trdni in požrtvovalni v obrambi, zlasti pa natančni pri metih za tri točke (Dalton Knecht in Gabe Vincent), da so ohranili visoko prednost.

Luka Dončić je imel v zadnjem obdobju kar nekaj zdravstvenih težav (hrbet, mečna mišica, gleženj), a ga to oviralo do nove vrhunske predstave. Foto: Guliverimage

Dončić se je pridružil soigralcem po petih minutah, ko so Lakersi vodili z 39:26. Ljubljančan je hitro razigral soigralce, prednost se je znova povzpela na +20, koš gostov iz Arizone pa je najbolj marljivo polnil Austin Reaves. Pridružil se mu je tudi Hayes, gostje pa so, kar se tiče vložka v napadu, bolj ali manj razočarali.

Zvezdniška trojica Durant-Booker-Beal ni zadela niti ene trojke (skupni met 0/8), iz igre pa so metali 7/24. Še največ točk je dosegel Devin Booker (9), tako da se ni mogel v prvem polčasu z dvomestnim številom točk v vrstah Phoenixa pohvaliti prav nihče. Sonca so v prvem polčasu zadela le 2 od 18 metov za tri točke (11 odstotkov), LA Lakers pa kar osem (8/18 – 44,4 odstotkov).

Luka Dončić je izenačil rekord frašize, ki je pred tem pripadal le LeBronu Jamesu. Tudi on je potreboval 14 tekem, da je v dresu Lakersov vknjižil 300 točk in 100 asistenc:

Luka Doncic ties LeBron James as the fastest Lakers player to record 300 PTS & 100 AST. pic.twitter.com/ED4lUp8Exe — StatMamba (@StatMamba) March 16, 2025

Težave z osebnimi napakami in jubilejna tehnična napaka

Drugi polčas se je začel imenitno za gostitelje. Dončić je zadržal visok ritem, takoj podelil asistenco Hayesu, nato pa dosegel še četrto trojko na tekmi. Pri gostih se je razigral Kevin Durant, gostje so nanizali še nekaj uspešnih napadov, tako da je prednost skopnela na +11 (63:52). Za dodatne težave je poskrbelo število osebnih napak LD77. Devet minut pred koncem tretje četrtine je prejel že svojo četrto, tako da se je moral v nadaljevanju srečanja izpolnjevanja obrambnih nalog lotiti malce bolj rezervirano.

Zahteven koš Luke Dončića ob prekršku:

Vseeno je prednost znova zrasla na +16 (80:64), a so se Sonca znova prebudila. Z delnim rezultatom 7:0 in nekaj trših prijemov nad Dončićem, ki so ga pogosto podvajali pri pokrivanju, so se približali na -9. Slovenski virtuoz je obenem prejel še tehnično napako, saj se je pritoževal pri sodnikih, da je njihova piščalka ob tako agresivni obrambi Phoenixa ostala nema. To je bila jubilejna deseta tehnična napaka Dončića v tej sezoni. Lakersi so tudi po zaslugi izjemno natančnih izvajanj prostih metov Ljubljančana, zgrešil je šele 13. po vrsti, vendarle zadržali otipljivo prednost.

Poleg Dončića navdušil tudi Reaves

Navijači Lakersov v dvorani Crypto.com Arena pretirano niso trepetali za rezultat tudi v zadnji četrtini. Gostje so se najbližje približali na osem točk (100:92), a je nato zlata vredno trojko dosegel Dorian Finney-Smith. Jezerniki so z izvrstno predstavo, v kateri so Phoenixu z dovršeno igro v obrambi dovolili le 96 točk, ohranili prepričljivo prednost in zmagali s 107:96, Dončić pa je zaznamoval srečanje s 33 točkami, 11 skoki in 8 asistencami.

Kevin Durant je pri Phoenixu dosegel 21 točk, a iz igre zadel le 6 od 17 metov. Foto: Guliverimage

V napadu ga je takrat, ko je bilo najbolj potrebno, dopolnil in razbremenil Austin Reaves (28 točk), ki je podobno kot Dončić uspešno delil asistence višjim soigralcem. Največ jih je izkoristil Hayes (19 točk), dvomestno število točk (10) pa je izmed Jezernikov dosegel le še Finney-Smith.

Čeprav je Luka Dončić odigral le 14 tekem za Jezernike, je na večni klubski lestvici igralcev, ki so na eni tekmi zbrali vsaj 30 točk in 10 skokov, poskočil že na četrto mesto. Več takšnih srečanj so zbrali le Kobe Bryant, Jerry West in Magic Johnson.

Košarkarji LA Lakers se bodo vrnili na parket že v noči na torek, ko bodo gostili San Antonio Spurs, ki že nekaj časa ne more računati na poškodovanega Victorja Wembanyamo, brez katerega je bistveno manj zahteven in nevaren tekmec.

Dallas in Philadelphia pogrešala kar 19 igralcev

Nedeljska matineja v Dallasu je potekala v znamenju neverjetno visokega števila manjkajočih igralcev. Trenerja Dallasa in Philadelphie (Jason Kidd in Nick Nurse) sta skupaj pogrešala kar 19 varovancev.

Poškodovani zvezdniški center Joel Embiid je že odigral svoje v tej sezoni. Foto: Guliverimage

Mavericks imajo v zadnjem obdobju veliko smole s poškodbami igralcev, v tem pogledu pa jih v ligi NBA celo prekašajo Philadelphia 76ers.

Klay Thompson je bil edini član udarne začetne peterke, ki je na voljo trenerju Jasonu Kiddu. Foto: Reuters V Teksasu niso mogli računati na nastop kar desetih igralcev. Manjkali so Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey, Andre Drummond, Kyle Lowry, Kelly Oubre Jr., Lonnie Walker IV, Adem Bona, Eric Gordon in Jarden McCain.

Zelo je bila zdesetkana tudi zasedba Dallasa, Manjkalo je devet igralcev (Kyrie Irving, Dante Exum, Olivier-Maxence Prosper, Anthony Davis, Daniel Gafford, Dereck Lively II, Jaden Hardy, Kai Jones in Caleb Martin). Brandon Williams, ki ima še nekaj težav s stegensko mišico, je stisnil zobe in nastopil, na parket pa se je na srečo Dallasa vrnil PJ Washington. Odpravil je poškodbo desnega gležnja, zaradi katerega je na zadnjih 19 tekmah zbral le pet nastopov.

Grimes dal misliti Harrisonu

Pri gostih je prvič, odkar je zapustil Dallas, v dvorani American Airlines Center zaigral Quentin Grimes. Izkazal se je in generalnemu direktorju Nicu Harrisonu, ki ga je nedavno zamenjal za pogosto poškodovanega Caleba Martina, dal misliti z izjemno predstavo.

Še januarja sta bila soigralca pri Dallasu, tokrat pa sta se pomerila med seboj in bila najboljša strelca svojih ekip. Quentis Grimes je dosegel 28, PJ Washington Jr. pa 29 točk. Foto: Reuters

Na zadnjih sedmih tekmah se je lahko v dresu 76ers pohvalil z izvrstnim povprečjem 26 točk na srečanje, tokrat pa je bil še malenkost učinkovitejši in z 28 točkami (met iz igre 10/19) prvi strelec zmagovalne ekipe. Pri 76ers je bil drugi najboljši strelec rezervist Jalen Hood-Schifino (19), pri poražencih pa je blestel povratnik Washington Jr. (29 točk in 12 skokov), po 21 točk pa sta prispevala Naji Marshall in Klay Thompson, ki je za tri točke metal 3/7.

Orlando presenetil vodilno ekipo

V Clevelandu je za presenečenje poskrbel Orlando. Vodilno ekipo lige NBA, ki je tako doživela 11. poraz v tej sezoni, je premagal s 108:103. Največ točk sta pri zmagovalcih dosegla Paolo Banchero (24) in Franz Wagner (22), pri Clevelandu, ki si je že zagotovil nastop v končnici, pa je bil najboljši strelec Donovan Mitchell (23), a ni mogel biti najbolj zadovoljen s svojim izkupičkom, saj je iz igre metal le 9/28 (za tri točke 3/14).

Liga NBA, 16. marec:

Lestvica: