Še četrti poraz, Dončić tokrat ni mogel pomagati

V noči na soboto so Los Angeles Lakers gostovali pri Denver Nuggets in tesno izgubili z izidom 131:126. Jezerniki so tokrat igrali precej oslabljeni, potem ko je manjkalo kar nekaj ključnih igralcev. Med njimi tudi naš Luka Dončić.

Vrhunci tekme

Denver Nuggets : LA Lakers 131:126 Jokič 28 točk, 7 skokov, 5 asistenc, 4 izg. žoge, Murray 26 točk, 4 skoki, 5 asistenc, Braun 22 točk, 5 skokov, 6 asistenc , Gordon 17 točk, 7 skokov, 4 asistence, , Westbrook 17 točk, 6 skokov, 7 asistenc, Porter Jr. 13 točk, 4 skoki Reaves 37 točk , 8 skokov, 13 asistenc, Knecht 32 točk, 2 skoka, Milton 16 točk, 5 skokov, Goodwin 10 točk, 6 skokov, Vanderbilt 9 točk, 7 skokov, 7 asistenc. (Luka Dončić ni igral.)

Pri Los Angeles Lakers v zadnjem času nimajo razlogov za zadovoljstvo, potem ko so proti Denver Nuggets doživeli še četrti zaporedni poraz. Tokrat so bili precej zdesetkani, potem ko so igrali brez trenutno brez lažje poškodovanega LeBrona Jamesa. Prav tako ni igral naš najboljši košarkar Luka Dončić, ki ima težave z mečno mišico in gležnjem. Spomnimo, da je Luka Dončić, tekmo pred tem, na gostovanju pri Milwaukee Bucks, dosegel neverjetnih 45 točk in 11 skokov. Poleg njiju so manjkali tudi Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Dorian Finney-Smith in Gabe Vincent.

Jamal Murray je dosegel odločilno trojko. Foto: Guliverimage

Kljub temu je bila tekma napeta vse do konca. Jamal Murray je 5,6 sekunde pred koncem zadel odločilni met za tri točke. Nato pa je še v zadnjem napadu Lakersov Russell Westbrook ukradel žogo in z zabijanjem poskrbel, da so Denver Nuggets zmagali proti močno oslabljeni ekipi Los Angeles Lakers.

Jamal Murray je tekmo končal pri 26 točkah, srbski košarkar Nikola Jokić pa je v svojo statistiko vpisal 28 točk. Kljub zmagi pa trener Denverja, Michael Malone, ni bil zadovoljen s svojimi varovanci. Na novinarski konferenci je celo zmečkal list s statistiko, potem ko je videl preveč slabosti v igri svoje ekipe.

Austin Reaves za Lakers dosegel 37 točk. Foto: Guliverimage

Pri LA Lakers je bil najbolj razpoložen Reaves

Na drugi strani je s 37 točkami zablestel Austin Reaves, Dalton Knecht pa se je ustavil pri 32 točkah. Lakersi so predvsem v drugem polčasu pokazali veliko borbenost. Zaostajali so že za 13 točk, a so z izjemnim nizom v tretji četrtini prišli na zgolj tri točke zaostanka (102:99). V zadnji minuti so celo vodili s 126:123, a so to prednost zapravili in še četrtič zapored izgubili.

Dončić in soigralci bodo naslednjo tekmo odigrali v nedeljo ob 20.30 po slovenskem času proti Phoenix Suns, medtem ko Denver s Čančarjem že z danes na nedeljo (2.00) čaka dvoboj s skromnimi Washington Wizards.

Liga NBA, 14. marec:

Lestvica: