Luka Dončić in njegovi Los Angeles Lakers so preteklo noč izgubili z Brooklyn Nets. Na tekmi je bilo tudi nekaj srbskih in slovenskih novinarjev, tako kapetan slovenske reprezentance ni odgovarjal samo v angleščini. O počutju v novem klubu je povedal: "V redu, vsak dan bolje. Treba se je še bolj navaditi, a gre vsak dan bolje." Še bolj redkobeseden pa je bil ob vprašanju, ali bo imel letos poleti dovolj moči za igranje za slovensko reprezentanco. "Bomo videli." Prvič smo ga slišali, da je na to vprašanje odgovoril z dvomom.

Doslej je bil vedno za igranje za Slovenijo, čeprav so bile za njim naporne sezone v NBA. Ob menjavi kluba je tudi vprašanje, ali mu bodo Los Angeles Lakers dovolili poletje s slovensko reprezentanco. Nemška košarkarska zveza je pred dnevi objavila, da se bo na pripravah za EuroBasket pomerila z Dončićem in Slovenijo. Zatem je Košarkarska zveza Slovenije sporočila, da bosta pripravljalni tekmi z Nemci pravzaprav dve.