Luka Dončić z najboljšo predstavo sezone, a

Gostovanje pri Milwaukee Bucks se za košarkarje Los Angeles Lakers ni izšlo po željah, čeprav je Luka Dončić s 45 točkami in 11 skoki blestel v gostujočem taboru, ki ni mogel računati na pomoč LeBrona Jamesa, Ruija Hachimure in Jaxsona Hayesa. S 126:106 so bili boljši Giannis Anteotokounmpo in druščina, ki so prekinili serijo treh porazov, medtem ko so Lakers ravno zabeležili tretji zaporedni poraz. Nastop Dončića proti Denver Nuggets, s katerimi se bodo pomerili v noči na petek, je nekoliko vprašljiv.

Milwaukee Bucks : LA Lakers 126:106 Antetokounmpo 24 točk, 12 skokov, 9 asistenc, Lopez 23 točk, 4 skoki, 5 asistenc, Lillard 22 točk, 6 skokov, 10 asistenc, Porter Jr. 22; Dončić – 45 točk (met za 3 7/13, za 2 7/14, prosti meti 10/12), 11 skokov, 3 asistence, 6 izg. žog, Reaves – 28 točk, 8 skokov, Knecht 10 točk, 5 skokov, 3 asistence

Čeprav je Luka Dončić dosegel največ točk v dresu Los Angeles Lakers in izenačil najboljši strelski dosežek v tej sezoni - toliko jih je dosegel proti Golden State Warriors, ko je bil še član Dallas Mavericks -, po koncu tekme ni imel razloga za zadovoljstvo. Z moštvom je zabeležil tretji zaporedni poraz.

Luka je bil sicer nerešljiva uganka za domačo zasedbo, potem ko je zadel 45 točk - met za tri točke je imel 7/13, met za dve točki 7/14, pri prostih metih pa je zgrešil dva iz dvanajstih poskusov. Ob tem je v statistiko vpisal še 11 skokov, tri asistence in dve ukradeni žogi, a je imel tudi šest izgubljenih.

Predstava Luke Dončića

Težave s poškodbami, Jamesa ne bo niti na naslednji tekmi

Čeprav je slovenski košarkarski virtuoz pokazal najboljšo napadalno predstavo, zmaga Milwaukee Bucks ni bila nikoli pod vprašajem. Gostje so praktično vseh 48 minut lovili tekmeca, ki je s pridom izkoriščal odsotnost visokih košarkarjev pod obročem. Zaradi poškodbe sta vnovič manjkala center Jaxson Hayes in Rui Hachimura, drugi tekmo zapored pa je izpustil tudi zvezdnik LeBron James.

Dončić je v prvi četrtini prikazal izjemno strelsko predstavo in dosegel kar 16 točk, vendar to ni bilo dovolj, da bi Lakers imeli pobudo na parketu. Bucks so kljub njegovemu odličnemu začetku ohranili rahlo prednost in uvodni del tekme dobili z rezultatom 33:29.

V drugi četrtini so Bucks še naprej blesteli pri metu za tri točke, saj so v prvem polčasu zadeli kar 11 trojk iz 23 poskusov. Kljub Dončićevim neverjetnim 29 točkam do odmora so si košarkarji Milwaukeeja uspeli priigrati osem točk naskoka in na nekoliko daljši počitek odšli pri vodstvu z 71:63.

Vrhunci tekme med Milwaukee Bucks in LA Lakers

Nato je na sceno stopil Giannis Antetokounmpo, ki so ga v taboru Lakers ogromno podvajali. V naslednjih dvanajstih minutah je dosegal tudi 12 točk. S čvrsto igro so onesposobili gostujočo zasedbo in se v zadnji del tekme podali s prednostjo 20 točk pri rezultatu 102:82. Nadvlado so imeli tudi v zadnji četrtini, v kateri so uspeli nadzirati naskok in na koncu prekinili serijo treh zaporednih porazov.

Ravno tolikokrat pa so zdaj izgubili košarkarji Los Angeles Lakers. "Moramo zapirati raketo in hkrati pokrivati njihove ostrostrelce," je pred dvobojem opozarjal glavni trener kalifornijskega mošta JJ Redick. Košarkarji naloge niso izvedli in sledil je poraz. Ob tem je treba upoštevati, da gostje niso bili v popolni postavi.

Dončić se je zavedal, da je prikazal odlično predstavo, ki je imela tudi veliko atraktivnih vložkov, a je po koncu v svojem slogu dejal: "Če izgubimo tekmo, nič od tega ne šteje."

Jamesa ne bo niti proti Denverju. Manjkal bi lahko tudi Dončić.

Redick je pred tekmo poudaril, da James, Hachimura in Hayes niso več z ekipo na krajši gostujoči turneji, kar pomeni, da jih bo pogrešal v kadru tudi v noči na petek, ko bodo Lakers igrali proti Denver Nuggets, kar je nov udarec za ekipo, ki jo čaka izjemno težko delo proti Nikoli Jokiću in druščini.

Obstaja celo možnost, da bo dvoboj izpustil Dončić, ki je imel že pred tekmo z Milwaukeejem pripisan vprašaj. Tudi on ni povsem zdrav in ima namreč težave z gležnjem. "Bomo videli," je bil kratek Luka.

Naslednji v vrsti, ki se spopada s težavami, je tudi Austin Reaves. Čeprav je dosegel 28 točk, je bil skrb vzbujajoč pogled proti njegovi roki, na kateri je imel velik obkladek in tudi sam dal vedeti, da ni povem zdrav. "Skozi težko obdobje gremo. Nikoli nisem bil del česa podobnega, a moramo najti način. Če želimo biti velika ekipa, moramo to prebroditi," pa je ob vsem tem dejal Dorian Finney-Smith.

Zgoščen program imajo košarkarji Lakers, saj bodo 24 ur po porazu z Bucks igrali po Denverju, nato pa še v nedeljo že ob 20.30 po slovenskem času na domačem parketu proti Phoenix Suns.

