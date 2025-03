Noro, kako zahrbtno je odrinil Dončića, sodnika pa nič! #video

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je po zadnji tekmi, na kateri so zdesetkani Los Angeles Lakers izgubili na gostovanju v Brooklynu (108:111), izrazil nezadovoljstvo nad sodniškimi merili. To je večkrat pokazal že med tekmo. Isto je počel že v dresu Dallasa. Ko pač Ljubljančan začuti, da se mu godi krivica, tega na parketu ne skriva.

Nekaj nedosojenih prekrškov nad Luko Dončićev z zadnjih srečanj:

“Why does Luka Doncic complain so much to the officials??” pic.twitter.com/5vrw0yxIkh — HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) March 11, 2025

Ker pa takšne proteste izraža po večkrat malodane na vsaki tekmi, ne manjka tudi komentarjev ljubiteljev košarke, ki jih takšno nerganje in pogosto pritoževanje pri delivcih pravice moti.

Posnetek, ki je zaokrožil po svetu

Ko se je po zadnji tekmi v Brooklynu na družbenih omrežjih pojavil posnetek ene izmed spornih sodniških odločitev, ko je 26-letnega Slovenca zahrbtno z obema rokama odrinil Nic Claxton, Dončić pa pri tem izgubil ravnotežje, sodniški piščalki pa sta kljub očitnemu prekršku ostali nemi, so se razvnele marsikatere debate.

Kako je Claxton odrinil Dončića:

Claxton intentionally pushed Doncic. It happened in front of the referees but they didn’t do anything about it.



Rigged game. @NBAOfficial @OfficialNBARefs pic.twitter.com/3lWzCBxx72 — Ryan Rueda (@iDude14) March 12, 2025

Navijačem Jezernikov še zdaleč ni vseeno, da sodniki ob napadalnih akcijah Dončića, ko sevajo udarci z vseh strani, tako redko označijo prekršek, eden največjih zvezdnikov lige NBA pa zaradi tega izgublja živce.

Zato je posnetek z nekoliko drugega zornega kota, ko se sodnika na zadnji tekmi v Brooklynu zgolj nemo spogledata in ničesar ne dosodita, postal še bolj viralen. ''Ni bilo tako zlonamerno in očitno kot Jokićev napad na Markieffa Morrisa (2021), zaradi katerega je bil Srb izključen, Morris, sicer že nekaj časa soigralec Dončića (tako pri Dallasu kot tudi LA Lakers), pa se je poškodoval. Je pa vseeno smešno, če upoštevaš, da sodniki niso ničesar dosodili,'' so zapisali nezadovoljni navijači Lakersov na socialnem omrežju.

Odziv sodnikov na potezo Claxtona:

Not quite as malicious and blatant as that Jokic Shove on Markieff 3 yrs ago that got Jokic ejected & Morris injured.



But def. ridiculous when you take into account that NOTHING was called.

pic.twitter.com/nT6r79w0ce — Lakers Legacy (@LakersLegacyPod) March 12, 2025

Dončić bo sicer z Jezerniki, ki bodo še nekaj časa pogrešali LeBrona Jamesa in Ruija Hachimuro, nastopa Jaxsona Hayesa in Doriana Finney-Smitha pa sta pod vprašajem, naslednjič na delu v noči na petek, ko bo gostoval pri Milwaukeeju.