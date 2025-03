Noro, nove poškodbe in nezgode pri Dallasu! Nico Harrison ne more verjeti ... #video

V ligi NBA je v noči na ponedeljek na sporedu osem tekem. Začelo se je pozno popoldan z derbijem zahodne konference med Oklahoma Cityjem in Denverjem (127:103), na katerem je Shai Gilgeous-Alexander v obračunu osrednjih kandidatov za MVP igralca sezone zasenčil Nikolo Jokića, slovenski reprezentant Vlatko Čančar pa je zaigral prvič po 109 dneh. Zdesetkani Dallas je v spopadu za deseto mesto na zahodu doma izgubil proti Phoenixu (116:125). Telički, ki že tako pogrešajo ogromno poškodovanih igralcev, so med tekmo ostali še brez Brandona Williamsa (stegenska mišica), nato pa sta z glavama trčila drug v drugega Dwight Powell in Kessler Edwards. LA Lakers, ki bodo z Luko Dončićem, a brez LeBrona Jamesa (odsoten naj bi bil vsaj teden ali dva) v noči na torek gostovali pri Brooklynu, so se po porazu Denverja na lestvici povzpeli na drugo mesto.

Nedeljska matineja je ponudila derbi zahodne konference, v katerem sta se spopadla Oklahoma City in Denver, pri katerem je znova kandidiral za srečanje slovenski reprezentant Vlatko Čančar. V središču pozornosti je bil obračun osrednjih kandidatov za priznanje MVP igralca sezone. To sta Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander in Srb Nikola Jokić, ki se je pred dnevi proti Phoenixu podpisal pod zgodovinski presežek lige NBA, svojstven trojni dvojček, kot ga na drugi strani velike luže še ni bilo (31 točk, 21 skokov in 22 asistenc).

Shai Gilgeous-Alexander je tretjič zapored dosegel vsaj 40 točk:

SGA'S SPECTACULAR SEASON CONTINUES ✨



⛈️ 40 PTS, 8 REB, 5 AST, 3 BLK, W ⛈️



IT'S HIS 3RD STRAIGHT GAME WITH 40+ PTS AND HIS 40TH 30+ PT GAME OF THE YEAR. 🤯🤯 pic.twitter.com/zSy75mzHOq — NBA (@NBA) March 9, 2025

Tokrat se Srbu ni pretirano smejalo. OKC je nadigral Denver s 127:103, srečanje pa v svojo korist odločil v zadnji četrtini, ki jo je dobil kar s 41:20. Thunder so tako dokazali, zakaj so v tem trenutku razred zase v zahodni konferenci. V tej sezoni so izgubili le 11 tekem, od tega presenetljivo kar tri proti Dallasu, proti kateremu so lani izpadli v konferenčnem finalu.

Kanadčan zasenčil Srba, Čančar prvič po 20. novembru

Nikoli Jokiću je zmanjkala asistenca do novega trojnega dvojčka. Foto: Reuters Gilgeous-Alexander je v zvezdniškem obračunu zasenčil Jokića. Kanadčan je dosegel kar 40 točk. Čeprav je bil podobno kot Jokić nenatančen pri trojkah (2/11), je bil bolj uspešen pri metu za dve točke (13/21) in prostih metih (8/8), s katerimi že dolgo redno polni mrežice tekmecev. Zbral je tudi osem skokov in pet asistenc, na parketu pa prebil dobrih 35 minut.

Jokić je tokrat v dobrih 41 minutah prispeval 24 točk, 13 skokov in 9 asistenc. Iz igre je metal 10/23, od tega za tri točke 2/10, nemirna roka ga je spremljala tudi pri prostih metih (2/6). Do novega trojnega dvojčka ga je tako delila le ena asistenca. 24 točk je pri Denverju dosegel tudi Michael Porter Jr., ki je zbral kar 15 skokov, največ v svoji ekipi. Pri OKC je 26 točk prispeval Jalen Williams.

Vlatko Čančar je končno dočakal letošnji nastop na tekmi lige NBA. Foto: Guliverimage

Ob koncu srečanja je vstopil v igro tudi Vlatko Čančar. Slovenski povratnik je na parketu je prebil 73 sekund, v tem času pa se ni vpisal v statistiko. Tako je Primorec zaigral v ligi NBA prvič po 20. novembru 2024. Takrat je dosegel pet točk proti Memphisu, kar je njegov strelski rekord v tej sezoni.

Prednost Dallasa pred Phoenixom kopni

Pri Dallasu imajo silne težave zaradi odsotnosti številnih košarkarjev. Foto: Reuters V nedeljo zvečer se je dogajanje v ligi NBA preselilo v Teksas, kjer po za mnoge nelogični selitvi Luke Dončića in prekletstvu poškodb, ki že dalj časa krčijo vrste teličkov, med navijači Dallasa že dolgo ni zaznati optimizma oziroma pozitivne energije. Zdesetkana Kiddova četa je znova izgubila. Na zadnjih osmih tekmah je zmagala le enkrat, tokrat pa ostala prekratka proti Phoenixu, ki se je z zmago (125:116) še približal desetemu mestu. Pri Soncih sta pričakovano dala največ točk Devin Booker (24 točk) in Kevin Durant (21).

Dallas pogreša številne igralce. Najbolj Kyrieja Irvinga, ki je zaradi hude poškodbe kolena že sklenil sezono, zvezdniški novinec Anthony Davis pa je za Maverickse po prihodu iz Los Angelesa odigral le eno tekmo, a nato na njej staknil poškodbo, zaradi katere ni na voljo soigralcem že mesec dni. Deseto mesto je zadnje, ki pelje v dodatne kvalifikacije za play-in, zato pri obeh ekipah v nedeljo ni manjkalo motivacije.

Jason Kidd je v nedeljo na tekmi proti Phoenixu računal le na devet varovancev. Vsi so dobili priložnost. Foto: Reuters

Poškodoval se je Williams, Powell in Edwards trčila

Manjkali so Kyrie Irving, Anthony Davis, Dereck Lively II, Daniel Gafford, P.J. Washington Olivier-Maxence Prosper, Jaden Hardy in Kai Jones. Za nastop sta bila vprašljiva Dante Exum in Caleb Martin, a je klub pred srečanjem potrdil, da bosta vendarle nastopila. Tako je imel Dallas na voljo dovoljšnje število igralcev (minimalno jih mora biti vsaj osem). Drugače bi bil primoran nastop na dvoboju celo predati.

Kako sta trčila z glavama Powell in Edwards:

Ouch... Dwight Powell and Kessler Edwards collide getting the rebound pic.twitter.com/ckrEd80iDG — Cage (@ridiculouscage) March 9, 2025

Dwight Powell and Kessler Edwards with a painful head-to-head collison (with replay). Powell and Edwards headed to the locker room. Nico does not look happy. pic.twitter.com/5nHHBZHfU4 — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 9, 2025

Na srečanju proti Phoenixu pa je prišlo do novih poškodb v vrstah Dallasa. Brandon Williams je zaradi poškodbe stegenske mišice odigral le 23 minut, z glavama pa sta drug ob drugega trčila Kessler Edwards in Dwight Powell. Ko je to videl generalni direktor Nico Harrison, mu ni bilo do smeha. Z resnim in zaskrbljenim obrazom se je odpravil proti izhodu iz dvorane. Okrvavljenemu Powllu so morali zašiti rano, Edwards pa je prejel obliž in hitro nadaljeval srečanje.

Z glavama sta trčila drug ob drugega Kessler Edwards in Dwight Powell. Foto: Guliverimage

Kdo je sicer nastopal za Dallas proti Phoenixu? Trenerju Kiddu so bili poleg Exuma in Martina na voljo še Klay Thompson, Max Christie, Spencer Dinwiddie, Brandon Williams, Naji Marshall, Kessler Edwards in Dwight Powell. Največ točk je dosegel Marshall (34), ki mu je zmanjkal le en skok do trojnega dvojčka, saj je dodal še 10 asistenc in 9 skokov.

Na nogometni tekmi odmevalo "Fire Nico"

V Dallasu so sicer številni navijači še vedno zelo jezni na generalnega direktorja Nica Harrisona. Vzkliki "Fire Nico" (Odpustite Nica) pogosto odmevajo pred dvorano American Airlines Center. Občasno jih je slišati tudi na tekmah, čeprav se za tiste, ki to vzklikajo, ponavadi ne konča najbolj prijetno. Nekateri so morali zaradi tega tudi prisilno zapustiti dvorano. So pa vzkliki, še kako bučni, pred kratkim odmevali tudi v drugih športnih arenah. Na nogometni tekmi FC Dallasa je tako dolgo časa odmevalo "Fire Nico."

FC Dallas fans — “Fire Nico” pic.twitter.com/Kle24nyc2x — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) March 9, 2025

V noči na ponedeljek bo skupno odigranih osem tekem. Na vzhodu bo plenil pozornost derbi med Milwaukeejem in vodilnim Clevelandom.

Luka Dončić bo z Jezerniki znova na delu v noči na torek v Brooklynu, ko LA Lakers ne bodo mogli računati na dolgoletnega prvega zvezdnika LeBrona Jamesa. Foto: Reuters

Los Angeles Lakers bodo z Luko Dončićem v noči na torek (začetek ob 00.30 po slovenskem času) gostovali v New Yorku pri Brooklynu. Ljubljančan je glede bolečin v hrbtu, ki ga motijo vse od padca na tekmi z New Yorkom, po porazu v Bostonu pojasnil, da niso preveč moteče, tako da bi lahko nadaljeval z rednim igranjem za Jezernike. Drugače pa je z LeBronom Jamesom. Po poročanju ESPN naj bi bil zaradi poškodbe mišice odsoten z igrišča vsaj teden, morda tudi dva.

Liga NBA, 9. marec:

Lestvica