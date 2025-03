Cilji Luke Dončića z novo ekipo so jasni

"Cilj je seveda zmagati ligo. Drugih ciljev ni, to je naš cilj," je po dramatični zmagi povedal Luka Dončić, ko so ga vprašali, kako daleč lahko pride njegova ekipa.

Luka Dončić je ta večer spet blestel na parketu, potem ko je proti New York Knicks dosegel 32 točk in bil eden najboljših košarkarjev na tekmi. New York Knicks so v drugem polčasu večinoma vodili, a se je šest minut pred koncem tekme Jezernikom uspelo vrniti in po pravi mali drami so tekmo dobili po podaljšku (113:109). Najboljši slovenski košarkar je po tekmi dejal, da bi morali biti v nekaterih trenutkih agresivnejši v obrambi, a so v zadnjih minutah tekme igrali svoj slog košarke in se zasluženo veselili zmage.

S takšno miselnostjo morajo nadaljevati

Za Lakers je bila to že osma zaporedna tekma, kar se zdi odlično tudi Dončiću in že pogleduje naprej. "Mislim, da je to odlično, vendar se moramo naslednjih tekem lotiti z isto miselnostjo in iti iz tekme v tekmo. Vem, da je pred nami zahteven del, ampak moram pristopati k tekmam z enako miselnostjo in poskušati zmagati," je uvodoma povedal Ljubljančan.

Opaža, da so zelo povezani

Zmeraj bolj je navdušen nad odnosi v ekipi in opaža, da si vsi dobro razumejo. "Res je pomembno, da smo povezani. Veliko je še prostora za izboljšave, ampak mislim, da smo povezani. Navdušen sem, da sem del te ekipe," je razkril Dončić, ki pravi, da je po takšnih zmagah pred domačimi gledalci kemija med njimi še toliko boljša.

Slovenski košarkar je zablestel na začetku podaljška, sploh z neverjetnim metom za tri točke, in s tem na noge dvignil navijače v dvorani. Luka meni, da je zelo pomembno dobro začeti podaljšek. "Vem, da sta prvi dve minuti podaljška zelo pomembni. Vsaj jaz tako mislim, saj če dobro začneš, je potem tudi lažje zmagati. To sem imel v mislih," razlagal Dončić, ki je se je izkazal tudi s štirimi ukradenimi žogami.

Cilji so jasni

In kot je že večkrat dejal, je zelo pomembno, da si v obrambi pomagajo med seboj, in odkar igra pri LA Lakers, meni, da igrajo odlično obrambo. Ta pa jim pomaga do pomembnih zmag.

Na koncu so 26-letnega slovenskega športnika vprašali, kako daleč lahki pride ta ekipa. In njegov odgovor je bil zelo ambiciozen. Kako tudi ne, saj so Lakers trenutno na drugem mestu zahodne konference. "Cilj je seveda zmagati ligo. Drugih ciljev ni, to je naš cilj."

