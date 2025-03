Minilo je že več kot mesec dni, potem ko je na presenečenje mnogih Luka Dončić zapustil vrste Dallasa in se preselil k LA Lakers. Zdi se, da se nekateri navijači Dallasa Mavericks še vedno niso sprijaznili s to potezo. Na to temo je zdaj spregovoril Mark Cuban, nekdanji večinski lastnik moštva in velik navijač našega košarkarja.

Mark Cuban meni, da bi lahko več iztržili. Foto: AP / Guliverimage

Iz njegovih besed je razbrati, da na neki način deli mnenje mnogih navijačev, ki so ga delili na družbenih omrežjih. Cuban je prepričan, da bi lahko za Luko Dončića iztržili veliko več. Prepričan je, da če bi generalni direktor Nico Harrison naredil boljši posel, zagotovo ne bi bilo takšnega nezadovoljstva.

"Če se Mavericks odločijo zamenjati Luko, je to ena stvar. Samo naj dosežejo boljši dogovor. Nobene zamere do Anthonyja Davisa, vendar še vedno verjamem, da bi bila debata povsem drugačna, če bi v zameno dobili štiri izbore prvega kroga, Anthonyja Davisa in Maxa Christija," je bil za WFAA jasen Cuban.

Pri Dallasu gre vse narobe

Medtem ko Luka Dončić vedno bolj blesti v dresu LA Lakers – na zadnji tekmi proti New York Knicks je dosegel 32 točk, Lakers pa so že osmič zapored zmagali – se zdi, da gre pri Dallasu vse narobe. Anthony Davis je v dresu Dallasa igral le tri četrtine in se poškodoval. Od takrat se še ni vrnil na parket. Zdaj se je poškodoval še Kyrie Irving in mnogi se sprašujejo, kaj lahko teksaški ekipi sploh še uspe.

Foto: Reuters

"Tega ne bom komentiral"

Cuban prav tako meni, da iz glavne pisarne slabo komunicirajo z javnostjo in da je bila to tudi ena glavnih napak ob menjavi Luke Dončića. "Napake se bodo dogajale. Mislim, da je trenutno največja težava pri Dallasu, da nihče zares ne stopi pred javnost in jasno komunicira. Ni toliko pomembno, kaj narediš, ampak kako razložiš, zakaj si to naredil."

Seveda se Mark Cuban ni mogel izogniti vprašanju, ali bi kadarkoli zamenjal Luko Dončića. In tega ni želel komentirati. "Tega ne bom komentiral. Niti ni pomembno."

